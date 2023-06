Hablando de Liberalismo, Hispanicismo, Buenismo y Marxismo. Respuestas a las preguntas de la Unión HispanoAmericana

Por Carlos M. Estefanía

Me ha parecido muy interesante la entrada: Fernando Díaz Villanueva. ¿Enemigo del hispanismo?, que aparece en el sitio de la Unión Hispano Americana. Allí he dejado un comentario, del que a continuación reproduzco un fragmento, disculpe el lector la procacidad:

“Ahora si se jodió el hispanismo con la entrada del quintacolumnismo británico, el liberalismo puro y duro, incluso el adosamiento de marxismo al gustavo buenismo no es la mejor medicina…. En todo caso felicidades por el varapalo que le da Santiago [Armesilla] al historiador liberal (sin partido) de Fernando Villanueva”.

En respuesta a ese texto el editor del sitio me plantea varias cuestiones con estas palabras:

Gracias por tus comentarios.

Te quiero hacer unas preguntas, si tienes a bien contestarlas.

¿Cuál crees que es el quintacolumnismo que mencionas?

¿Qué tiene que ver el liberalismo con el quintacolumnismo?

¿Concibes que una persona liberal pueda ser hispanista, y por qué?

¿Ves mucho peligro en el gustavo buenismo sumado al Marxismo?

¿Sin Marxismo, no verías peligro en el gustavobuenismo?

¿Acaso no han estado relacionados ambos conceptos junto al falangismo desde siempre?

Estas son mis respuestas:

¿Cuál crees que es el quintacolumnismo que mencionas?

Respuesta. El que representan quienes que intentan difundir ideas de liberales, por no hablar de elucubraciones políticas o filosóficas, propias de logias masónicas, dentro del “hispanicismo”, término que prefiero utilizar para denominar al quienes intentan reunificar a la hispanidad. Es mejor que el de hispanismo, el cual ya tiene su propio significado para denominar los estudios académicos de la lengua y cultura hispánicas.

¿Qué tiene que ver el liberalismo con el quintacolumnismo?

Respuesta. Partamos del atractivo que tiene el liberalismo, en particular para el joven que ha sufrido a su supuesto contrincante el socialismo. De ahí la facilidad para caer en sus redes y terminar sirviendo a unos intereses que poco o nada tienen que ver con esas libertades que el liberalismo enarbola como objetivos. En el caso concreto que nos ocupa, del mismo modo que no puedes solucionar un problema con aquello que lo creó, no pretenderás que los causantes de la disgregación del imperio español y el intento de borrar su verdadera historia, sus valores y sus tradiciones, es decir los liberales, tengan en este momento la intención o estén en condiciones de “reunificar” la misma hispanidad que, a sabiendas, un día desguazaron sus correligionarios. La presencia entre los hispanicistas de personas adoctrinadas por el liberalismo ideológico, o conectadas funcional y directamente con esa Internacional Liberal, que recordemos, no por gusto fue creada en Oxford, Inglaterra en 1947 (el mismo año que “por casualidad” se crea La Confederación Masónica Interamericana) y cuya sede central, naturalmente, hoy está localizada en Londres, equivale a tener al enemigo en casa. Esto es a lo que se alude con la expresión “quinta columna”.

¿Concibes que una persona liberal pueda ser hispanista, y por qué?

Respuesta. No es posible, al menos a largo plazo. Si se conoce, más que las fuentes teóricas, la historia política, del liberalismo, sus prácticas concretas, el modo en que desde su nacimiento a nuestros días en todo momento ha sido ( como el socialismo que se supone combate), una herramienta del imperio británico, comprenderás que ese buen “liberal” ingenuo, que quiere ser parte del movimiento hispanicista, tarde o temprano se verá obligado, ya a dañar al proyecto de reconstrucción de la hispanidad, en beneficio del imperio británico, ya a romper con su ideología y enfrentar al enemigo protestante y anglosajón dejando así de ser liberal. Liberal hispanista es un oxímoron.

¿Ves mucho peligro en el gustavo buenismo sumado al Marxismo?

Respuesta. La mayor virtud del buenismo es la manera en que desde un “catolicismo ateo” se enfrente al protestantismo y su subproducto el liberalismo abogando siempre por la recomposición de la hispanidad transoceánica, su mayor debilidad es el entrismo que permite en su seno a los marxistas. Mayor que este pecado de eclecticismo, es el daño que hace al buen nombre del buenisismo, el que le den cabida entre los suyos, con el cuento de la apertura a la diversidad a un defensor abierto del estalinismo, como es el presunto sovietólogo, por no decir sovietizante de Daniel López. O que terminen justificando, alguna de las barbaridades de los totalitarismos comunistas como hace otro destacado “bueno-marxista”, Santiago Armesilla, cuando entrevista, apartando todo pensamiento crítico, a un propagandista de Corea del Norte. Recomiendo para para comprender lo dicho los siguientes videos con entrevistas de Armesilla:

La LEYENDA NEGRA ANTICOMUNISTA: Encuentro de SANTIAGO ARMESILLA con DANIEL LÓPEZ – YouTube

Entrevisto a un ESPAÑOL que vivió en COREA DEL NORTE – YouTube

Para constatar las incoherencias prácticas del marxismo-buenicismo, solo tienes que estudiar las buenas migas e intercambios hecho por la fundación Gustavo Bueno con los filósofos (comisarios ideológicos) oficiales de la dictadura cubana, no hablemos ya del modo en que le pasan la mano al proceso fidelista. Es lo que trae el pragmatismo buenero cuando se suma a su eclecticismo filosófico. Las buenas ideas que puedan encontrarse en las obras y conferencias de Gustavo Bueno valgan la cacofonía, se viene abajo, cuando al mismo tiempo en que se defiende a la hispanidad y se critica a las izquierdas españolas, la escuela de filosofía inspirada en este pensamiento intenta adaptarse al modo en que opera el marxismo (cuya versión leninista parece ser el molde de la secta Gustavo buenista) a nivel internacional. Esto por no hablar de la incompatibilidad “técnica” entre la inversión materialista que hace Marx del hegelianismo y esta suerte de neoaristotelismo que es en realidad es el mal llamado “Materialismo filosófico” de Gustavo Bueno. Es con esa confusa autodenominación de Materialismo filosófico, con la que Bueno y sus seguidores buscan atraer a sus filas, o al menos llamar la atención, a los seguidores del afamado materialismo dialéctico e histórico. Con ello se demuestra indirectamente lo que le deben los buenistas a la fama del materialismo de Marx, una perspectiva sobre la sociedad y la naturaleza de la que Bueno debió haber bebido y que estaba muy en boga en los, setentas y ochenta del siglo pasado, los mismos tiempos en los que el filósofo español se apoltronaba como figura académica y mediática en España.

¿Sin Marxismo, no verías peligro en el gustavobuenismo?

Respuesta. El primer problema del Gustavo buenismo, es precisamente el culto al estilo marxista que sienten los discípulos por su “Clásico”, lo que impide desplegar todas las potencialidades que tendría esta escuela como una suerte de doctrina filosófica del hispanicismo. Todavía más grave que sus formas y elementos teóricos marxistas, es el coqueteo práctico que hacen los seguidores de Bueno con los sobrevivientes del llamado “socialismo real”. Por otro lado, hemos de aceptar que, de cualquier doctrina filosófica, incluido la marxista, se puede extraer algo útil, si se le aborda críticamente. Esto se puede hacer incluso con las ideas liberales. Lo malo es cuando compras el aparato completo, ya sea marxista o liberal e intentas utilizarlo para algo que no sirve, por ejemplo, retrotraer a los pueblos de habla hispana del desguace y los enfrentamientos que sufrieron al largo del siglo XIX.

¿Acaso no han estado relacionados ambos conceptos junto al falangismo desde siempre?

Respuesta. El falangismo, tanto en la simbología como en la vocación sindicalista, como en su revolucionarismo y métodos de acción directa, más parece haberse apropiado de elementos del anarquismo español, que del marxismo. Como su modelo inicial el Fascismo y como al principio aparentaba ser el liberalismo, es esencialmente un nacionalismo, con todos los vicios, centralistas y chovinistas que el nacionalismo acarrea desde los tiempos de la instauración de la presunta soberanía de la “nación” durante la revolución francesa iniciada en 1789, que barrera con todas las particularidades y libertades regionales, al estilo de lo que harán los liberales Iberoamericanos en la medida de sus posibilidades en el siglo posterior. El marxismo en cambio se presenta como “internacionalista”. En su esencia, con el dogma de que el proletariado (como el propio Marx) no tiene patria, es en realidad antinacionalista, por más que sus seguidores desde Stalin a Mano, pasando por el ya mencionado Santiago Armesilla, revisen la teoría con fines prácticos e intenten crear ese contrasentido que es un “marxismo nacional”, aunque el fenómeno contradiga sus propuestas socialistas “iberófonas”. Esto sin negar que en el caso de Armesilla, en ocasiones, dentro de “ejercicio especulativo, arriba a conclusiones validas, desde el punto de vista de los intereses del hispanicismo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando apalea retóricamente y en base sus conocimientos sólidos de la historia iberoamericana al, al diz que historiador, liberal convicto y confeso, de Fernando Díaz Villanueva, como vemos en el video que ilustra el texto que dio paso a estas preguntas.

