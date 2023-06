Homenaje al Padre. Antes de que se extinga

«Homenaje A Mi Padre”[i], interpretada por Oscar Sequera, es la primera pieza del disco del mismo nombre. Con este álbum la empresa JN Music Group quiso sumarse a la celebración, este año 2023, del Día del Padre[ii]. Hablamos de una festividad que hoy adquiere suma relevancia por los peligros que corre el objeto de su veneración. Con ella se trata de rendir culto al progenitor masculino, en tiempos en que éste comienza a convertirse en una especie en extinción, un ente que tanto en lo simbólico como en lo referencial es atacado, sin tregua alguna, por todos los flancos. Se le intenta dar caza lo mismo desde el de la propaganda “cultural” más ideologizada que desde el “cientifismo” más cínico y despiadado.

Si las cosas siguen como van en el terreno de las experimentaciones judiciales, morales, médicas y biológicas, el padre, en tanto figura, se convertirá en una cosa obsoleta, innecesaria y por tanto desechable. Ya no se trata solo de que aquél, en su materialización concreta, tenga que competir por el respeto y amor de su propio hijo con ese sucedáneo suyo que es la asistencia social en cuanto a proveedora, el nuevo marido de su exmujer, o peor aún con la parte marimacha de la nueva pareja lesbiana que aquella pueda haber creado. Ahora el padre como categoría social, se enfrenta a un reto aún peor: al hecho teóricamente posible de que las mujeres puedan concebir criaturas sin necesidad de espermatozoides, es decir de intervención masculina alguna,

La base técnica de esta situación existe, al menos públicamente desde 2004, cuando se dio a conocer que científicos japoneses lograron un ratón a partir de los genes de dos hembras y sin la participación de un macho[iii]. La cosa ha ido más allá y en el 2022, sus vecinos chinos ya no necesitaban de dos hembras, les bastó con una rata sin fertilizar con otra para conseguir “descendencia”. Esto se logró mediante la reescritura de la metilación[iv] del ADN del animalillo[v]. Siendo las personas de hoy en día una suerte de conejillos de indias en manos de los poderes globales, no ha de extrañarnos que tarde o tempranos se les haga a las mujeres “biológicas”, de manera voluntaria (o forzada) otro tanto, convirtiéndose así la parte masculina en un elemento innecesario dentro del mecanismo de la reproducción humana. En consecuencia, no dudemos que se implementen los mecanismos eugenésicos para eliminar este estorbo que es el hombre en cuanto a padre potencial. La idea no es algo nuevo bajo el sol. Este mismo escenario se ha contemplado en el imaginario social, desde las antiguas leyenda de las amazonas, hasta las novelas de ciencia ficción feministas que dibujan mundos exclusivos de mujeres[vi].

El modelo de estas fue Mizora, aparecida de forma anónima en el comercial de Cincinnati en 1880 y 1881. La autora, Mary E. Bradley Lane es considerada la primera novelista utópico-feminista. Este título lo consiguió con el invento de su “heroína” Vera Zarovitch; noble rusa y exiliada política en Siberia, quien tras fugarse descubre el encantado mundo subterráneo de Mizora. Aquel resulta ser un paraíso sin hombres. Por cierto, la novela tiene ese componente racista que acompaña al feminismo[vii], desde su surgimiento hasta nuestros días. En la paradisiaca e hiper avanzada tecnológicamente hablando de Mizora, se les aplicaba la eugenesia a las personas de piel oscura[viii]. De cualquier modo, la novela, pese a lo incorrectamente político que suena, sembró el inicio de una saga que tuvo su despunte en los setenta de pasado siglo identificadas con distopías cargadas de misandria por no hablar de arrenofobia[ix]. Como cualquier otro arte militante, este subgénero literario sirve para allanar el camino de lo que se quiere imponer a los demás. Si las siguen como van estas ficciones futuristas pueden convertirse en realidad.

Por el momento podemos consolarnos escuchando canciones que evocan con calidez y espíritu tradicional el cariño del y al padre, en particular las que vienen de campo adentro que es donde los “futuros” tardan más en llegar y hacer sus estragos. Así, para conservar lo mejor del presente, al menos en la mente, podemos auxiliarnos con piezas como las ocho que se incluyen en, “Homenaje A Mi Padre», un álbum al que el oyente puede acceder de manera gratuita con solo abrir una cuenta en la plataforma player.plaympe.com.

Los títulos del disco que recomiendo resultan francamente subversivos en este tiempo. Aquí Oscar Sequera interpreta; «Homenaje A Mi Padre» y «De Padre a Hijo». Gerardo Brito nos regala; “El Padre». Rafael Garrido nos deleita con: «Un Regalito A Mis Padres», Silvio Meléndez nos emociona con la canción: «De Padre A Hijo”, Francisco Cadevilla nos conmueve con las reflexiones; «De Un Padre» y “A Mi Viejo Querido», mientras que su parte Argenis Sánchez nos regala su canción «Consejo De Padre». Ya podrá imaginar el lector cual es el contenido.

En la portada del álbum, vemos a un padre y un hijo cuyos sombreros alones connotan la condición de campesinos. Plenos de amor filial se pasan los brazos mientras otean en el horizonte lo que parece ser una puesta de sol, acaso el futuro que aguarda al chico. La ilustración fue realizada por Patricia Rodríguez. En la nota informativa que me llegó anunciando el lanzamiento del disco se describe la imagen como una ventana hacia nuestros sentimientos más profundos, permitiéndonos transmitir el ferviente deseo de honrar a nuestros padres a través de la música llanera. Es un homenaje visual a su legado, un tributo a la maravillosa influencia que han tenido en nuestras vidas. Aquí también aparece una declaración de Juan Hidalgo, presidente de JN Music Group, que resuena con nuestros sentimientos- Reza así:

“Queremos extender nuestras felicitaciones a todos los padres por su inquebrantable fuerza y valentía, por estar ahí para protegernos tanto de día como de noche, por brindarnos momentos de alegría y por el amor tan profundo que nos entregan. Son un ejemplo de apoyo, dedicación y siempre serán los más importantes y los mejores hombres en nuestras vidas. ¡Feliz Día Papá!”

Las connotaciones de estas palabras resonarán en los oídos de quienes escuchen este bello disco, con auténtica música llanera y textos donde se evocan conceptos de familia que poco a poco van desapareciendo en todo el mundo, lo que ocurre de manera particularmente acelerada en su parte occidental. Una tragedia que se inicia bajo la impronta de racionalidad (mejor decir irracionalidad) propia de las industrializaciones aceleradas de antaño, aquellas que sacaron por la fuerza de la economía al niño y la mujer del hogar para someterla al patriarcado empresarial y que por contradictorio que parezca c0ntinúa con las relocalizaciones de fábricas y desindustrializaciones de hoy esas que devuelve a ese mismo hogar al trabajador abatido por el desempleo y bajo la vigilancia permanente del “estado de bienestar”, en caso de que lo hubiera. Procesos globales que consiguen resultados similares allí donde tengan lugar, no importa si son de inspiración liberal o socialistas.

Para el caso de este tipo de creación musical venezolana habrá que ver lo que perdura en una nación sometida a la locura del estado “bolivariano” y la funesta influencia que tiene sobre aquel el modelo cubano, ejemplar el segundo, pese a la retórica “soberanista” que le distingue, en seguir las agendas parricidas que se les dicta desde afuera y que hoy dominan al mundo.

