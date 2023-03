Debate con “guevariano”. Un “che” desarmado que se burla del hambre de los cubanos

Fotografía de la entrada a La Casa Museo de Ernesto «El Che» Guevara, en Alta Gracia a 35 km de la Ciudad de Córdoba (Argentina). Ha sido publicada por Julio Cesar Rueda (abajo en la imagen) en su sitio, acompañada de un texto apologético sobre el personaje al que se dedica este museo.[i]

«Cuba Nuestra», la publicación que tengo el gusto de editar junto a fieles colaboradores, es una revista cultural cubana que se publica en Estocolmo Suecia desde 1994. Apareció primero de forma impresa, luego de manera digital. La revista se enfoca en la cultura, la literatura, la historia y la política de Cuba, y se considera una plataforma para el pensamiento crítico y la libre expresión en la sociedad cubana. La revista ha presentado el trabajo de muchos escritores, intelectuales y artistas cubanos reconocidos, así como de aquellos que están emergiendo en la escena cultural cubana. Hoy Cuba Nuestra mantiene una activa presencia en línea a través de varios sitio web, particularmente en Facebook[ii] donde, se comparten tanto los artículos y ensayos aparecidos en sus propios blogs como los de en otras publicaciones afines o considerados por la redacción como relevantes, aún cuando no coincidan con su línea editorial, la cual generalmente es aclarada en tales casos. Lo hace no solo para comprender que está ocurriendo en la isla que le da nombre, sino para poderla entender desde lo que acontece en el mundo en general. La revista ha enfrentado algunos desafíos en su historia, como la censura y la presión del gobierno cubano o de instituciones que alguna vez la apoyaron para que modere su contenido, algo en lo que nunca CN cedió. Sin embargo, ha seguido siendo un importante foro de discusión tanto sobre la realidad de Cuba, como sobre el contexto natural, socio cultural, al que el país pertenece; el Iberoamericano. En resumen «Cuba Nuestra» es una plataforma importante para el pensamiento crítico y la libre expresión tanto sobre lo que concierne a esa tierra caribeña como en lo relacionado con el mundo que le rodea. De ahí que el debate y la polémica sobre temas de actualidad, que trascienden las fronteras cubanas, sea uno de los ingredientes fundamentales de su contenido. Veamos un ejemplo reciente.

Cuba Nuestra compartió en Facebook un enlace perteneciente al artículo; Connotaciones del caso Gallo[iii]. Esto generó un debate, en el participan José Ángel De Figueroa[iv], radicado en San Juan Puerto Rico y de manera prominente, desde Córdoba, Argentina, Julio Cesar Rueda[v]. El segundo, entre otros recursos escuderiles, creyendo que su oponente se hallaba en Cuba, apeló, por increíble que parezca, al hambre que pasan los cubanos como arma retórica.. Léalo con sus propios ojos.

Julio Cesar Rueda: Es triste y penoso que lo agredan [a Marcelo Gullo] pero, es posible que los delincuentes hayan leído sus libros, y como es un mentiroso y tergiversa los hechos reales, y las hace fantasía, hasta los delincuentes se dieron cuenta que es un charlatán de feria

Cuba Nuestra: Opino que más que los delincuentes, los que le mandan o toleran deben ser los que se tomaron trabajo de leer a Gullo. De todos modos, para usted fue golpeado por la forma en que piensa, esa teoría parece tan valida como la de los que solo quieren ver un acto de delito común.

Cuba Nuestra: Julio Cesar Rueda Seamos concretos, a cuál de las obras del Gullo se refiere y que parte es lo que usted considera falso en ella.

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra Madre Patria, desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas y Nada por lo que pedir perdón…

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra Lee amigo, después debatimos

Cuba Nuestra:Julio Cesar Rueda Muy bien, ahora díme qué páginas son las que no te gustaron, gracias de antemano.

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra Lee amigo, lee y después que vayas leído debatimos

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra Así es amigo lee a Marcelo Gullo y después debatimos, así no opines adefesios. Cuba Nuestra Parece que Ud. No leyó sus libros porque si hubiera leído se daría cuenta que es un charlatán y un fantasioso vendedor de ilusiones, sus ideas fantasiosas y descabelladas, le daré unos típs para que se interiorice más: Dice Marcelo Gullo – Que América no era un paraíso antes que llegarán los españoles, sino, reinaba la barbarie, el canibalismo y la prostitución – El franciscano Bartolomé de las Casas, era un cura que no «defendía a los indios » sino, fue un iniciador de la leyenda negra contra España, amparado por Holanda e Inglaterra – Que los catalanes separatistas hoy en día basados en la leyenda negra, quieren oponerse a España y su lengua Y así…una serie de disparates y tonterías que escribe este farsante vendedor de libros, que los que compran solo lo hacen rico, y los que leen sin unos incautos e inocentes que se comen esas mentiras de éste Charlatán de feria Así que amigo, lea más a Gullo y después debatimos»

Cuba Nuestra: Julio Cesar Rueda Dice usted (en su sitio de Facebook): «Cuba Nuestra Parece que ud. No leyó sus libros porque si hubiera leído se daría cuenta que es un charlatán y un fantasioso vendedor de ilusiones, sus ideas fantasiosas y descabelladas, le daré unos típs para que se interiorice más: Dice Marcelo Gullo – Que América no era un paraíso antes que llegarán los españoles, sino, reinaba la barbarie, el canibalismo y la prostitución – El franciscano Bartolomé de las Casas, era un cura que no «defendía a los indios » sino, fue un iniciador de la leyenda negra contra España, amparado por Holanda e Inglaterra – Que los catalanes separatistas hoy en día basados en la leyenda negra, quieren oponerse a España y su lengua Y así…una serie de disparates y tonterías que escribe este farsante vendedor de libros, que los que compran solo lo hacen rico, y los que leen sin unos incautos e inocentes que se comen esas mentiras de éste Charlatán de feria Así que amigo, lea más a Gullo y después debatimos»

O sea [responde Cuba Nuestra] que usted cree que la América prehispánica era un paraíso y que todo eso del canibalismo y demás es una especie de leyenda negra anti indígena, que los escritos de ese santo varón que fue padre las Casas (exagerados o no), nunca fueron utilizado como propaganda por los imperios enemigos del español, y que en definitiva no hay nada de legendario en la construcción de la historia hispanoamericana que promovieron las potencias protestantes en su enfrentamiento al baluarte católico que fue España. Que los catalanes, que tanto participaron en la hispanización americana, que como parte de esa misma hispanidad, a sangre y fuego combatieron la imposición del barbarismo primero, el bonapartismo después, y que una vez derrotada la casa de Austria respaldaron décadas después al sector más tradicionalista de ¨la dinastía borbónica, es decir a la más españolizada durante las guerras carlistas frente a la que terminen de rehén del liberalismo filo británico y que de paso se enriquecieron en Cuba y que lucharon contra su separación de la metrópolis, no han sufrido un suerte de manipulación ideológica para olvidar ese pasado y presentarse como víctimas, Bueno es interesante esa manera de entender la historia y lógico que discrepe de la alternativa que Gallo representa. Usted parte de otros conceptos: los paradigmas establecidos, los mismos que se nos enseña desde la escuela más elemental, los medios, las industrias culturales y hasta la Universidad. Debe ser muy desgargante romper con ellos a cierta edad.

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra Así es, Lee amigo, lee y lee mucho, pero mucho más, así podemos debatir, caso contrario, abstenerse de opinar tonterías

Cuba Nuestra: Julio Cesar Rueda Leer mucho es bueno, pero leer críticamente es mejor te lo recomiendo.

José Ángel De Figueroa: El individuo padeció un ataque por unos delincuentes. Dejen de estar mitologizando el hecho con la pretensión de que fue por su hispanismo…

Cuba Nuestra: Por favor podrías pasarnos la información concreta que tienes sobre los atacantes y sus motivos. Gracias de antemano.

Figueroa: Cuba Eso le corresponde a los que alegan que fue un ataque por su postura hispanista. La noticia original fue sólo que sufrió un acto de violencia. Nunca se mencionó el antihispanismo como motivo del ataque…

Cuba Nuestra: Y a los que aseguran que no hay motivos políticos en la paliza, cuando el delincuente común roba y escapa.

FFigueroa: Cuba eso es cotidiano.

Cuba Nuestra: Todo crimen es cotidiano lo que varía son las motivaciones, para descartar alguna por ejemplo la política, tienes que haber demostrado que fue otra.

Cuba Nuestra (volviendo a responder a Cesar Rueda): Tengo las lecturas que te faltan para saber de lo que hablas.

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra tienes un lío en la cabeza, mezclas guerras carlistas, el bonapartismo, y así, seguro que lees y no entiendes, eso se llama falta de comprensión lectora, estás muy por debajo de mi nivel para debatir y no respondes sobre la leyenda negra y los argumentos fantasiosos de Marcelo Gullo que pretende desmitificar la leyenda negra, dime Cuba libre, ¿Leíste a Marcelo Gullo? Empecemos por ahí

Cuba Nuestra: Ahora te toca a ti leer más y podrás entender lo que te digo.

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra dime ¿Eres cubano?

Cuba Nuestra: Soy eso y más, un hispanoamericano

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra cómo la llevan la falta de comida, medicinas, falta de gas, sin Libertad de expresión ni ideológica, no tendrán dinero para comprar alimentos, menos tendrán para comprar un libro, por eso, entiendo que no leíste a Marcelo Gullo y no hay nada que debatir contigo, estás muy lejos para que alcances mi nivel intelectual, lo siento amigo, si insistí con lee y sigue leyendo, debí poner, come, y come mucho

Cuba Nuestra: Julio Cesar Rueda Respuesta a un guevariano (que no guevarista, que sí fueron de armas tomar)

Estimado Julio Cesar Rueda (https://www.facebook.com/juliocesar.rueda.980) : En tu pegunta, por su bajeza se muestra una falta de ética que solo supera tu incultura. De todos modos, dorémoste respuesta. Los cubanos sobrellevan el hambre, entre otras cosas consolados con el hecho que algunos de sus primeros causantes como Fidel Castro y tu adorado Ernesto Guevara (cuya biografía apenas conoces) ya pudren en el infierno. Si hubieras leído un poco más antes de escribir el panegírico que le dedicas a tu despótico compatriota, habrías agregado el modo en que fue utilizado desde el principio por esos cubanos que desprecias. Primero como contacto de los fidelistas en México con la Embajada soviética, y así cargar el sambenito, de ser como extranjero, el único comunista de la futura guerrilla. Y si ampliaras tus lecturas sabría de cómo Fidel, que muy pronto captó su naturaleza psicopática lo usó de verdugo, desde la misma Sierra Maestra. Y algún día te enterarás de lo que nadie te cuenta su museo, de cómo, cuando se le sale la nostalgia estalinista en su amor por China, Fidel, que le había vendido su revolución a la URSS, se lo quita de encima mandándolo a morir, primero a l Congo, con los mismos negros que el Che despreciaba y del que se salvó poniendo pies en polvorosa. Y luego a Bolivia, donde soldados de indígenas (a los que también el racista de Guevara despreciaba) asesorados por otro cubano, demostraron que de Guerrilla y revolución, más allá de su enajenación Guevara no tenía ni la más puta idea, validando con su fácil captura el viejo adagio de: “el que a hierro mata a hierro muere”. Claro no se le puede dar todo el mérito a los soldaditos de Bolivia. Fidel Castro también tiene su parte; primero habiendo dejado sin contactos urbanos al Che y luego no haciendo nada por rescatarlo, cuando ya estaba a punto de naufragar en su aventura selvático. Una experiencia de la que solo algún que otro avispado cubano sí supo sobrevivir.

De eso te enterarás cuando leas un poco más, y sobre todo cuando aprendas a hacerlo entre líneas.

Por último, te contaré, reconozco que esto es de tontos y por eso no participo de ello, existe otro consuela para mis compatriotas en medio del hambre cotidiana, un tanto menguada por lo que los herederos de Fidel extraen de sus neocolonias sudamericanas; Venezuela, Bolivia, Argentina y ahora Colombia. A las que debes sumar otras tierras conquistadas por fuerzas políticas monitoreadas desde Cuba, como México y Nicaragua.

Has de conocer – esto no cuentes mucho, porque es muy feo-, que los cubanos de a pie se consuelan con saber que mal es el de muchos, es decir de los pueblos que de los países que te mencioné. En tu caso ya debes estar al tanto de que Argentina va por el mismo camino. Todo esto gracias quienes, como tú solo leen, sin cuestionar nada, la propaganda que se le mandamos desde la Habana, y es que, para ese tipo de libelo, que disfrutas con fruición, el dinero nunca nos falta.

Y con esto se acaba el tiempo que te puedo dedicar, como tú mismo dices (aunque si razón de tu lado), pero con justificación por mi parte ahora: cuando hayas leído suficiente volveremos a discutir. No te olvides de hacerlo críticamente. Suerte y “hasta la victoria siempre”.

Julio Cesar Rueda: Cuba Nuestra buen apetito saludos.

[i]https://www.facebook.com/photo?fbid=561827972640287&set=gm.2196201133913402&idorvanity=338051486395052

[ii] https://www.facebook.com/CubanuestralaprimeradeEscandinavia/

[iii] https://cubanuestra1.wordpress.com/2023/02/18/agresion-a-un-hispanicista-connotaciones-del-caso-gullo/

[iv] https://www.facebook.com/josean.figueroa.9/about

[v] https://www.facebook.com/juliocesar.ruedapuelles

Anuncio publicitario