El rol de la masonería en la Revolución de las 13 colonias. Inferencias

Populus TV ha publicado un interesante material sobre el papel hegemónico de los masones en la supuesta independencia de las 13 colonias con respecto a Inglaterra[i]. Detalle curioso es como la masonería que participaba del lado “colonialista” se dejaba vencer por los independentistas. Lo mismo ocurriría pocas décadas más tarde en la Hispanoamérica continental y casi un siglo después en Cuba separatista y más cinco décadas más tarde en la guerra civil entre batistianos y castristas.

Es el mismo modo operandi como el que las logias que se hacen del control de Nueva España convirtiéndola en “México”, termina entregando el 55 por ciento de su territorio a los anglosajones tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848, en Guadalupe Hidalgo[ii]. Así, tras unas cuantas escaramuzas contra los hispanohablantes, usando un ejército improvisado con mercenarios y aventureros, muchos de ellos irlandeses que se pasaron a lo que creían que eran tropas católicas, los “useños” se hicieron de los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado, así como territorios de las actuales Oklahoma, Kansas, y Wyoming. De paso las autoridades “mexicanas” renunciaron a sus reclamaciones sobre Texas, aceptando, de manera humillante e injustificada, quedarse solo lo que quedaba por debajo del Río Grande en favor de Estados Unidos. Para eso fue que sirvió la festinada “independencia”.



Teniendo en cuenta que con la masonería se trata de una cofradía al servicio exclusivo de la corona británica, y el modo en que se involucraron en aquella “revolución” norteamericana los reinos de Francia y España, unidos por el pacto de familia Borbón, todo parece haber sido una maniobra de infiltración contra las últimas dos naciones, usando para ello el supuesto aliado recién nacido de Estados Unidos.

Esto es algo similar a lo que pudo haber pasado con Cuba (el único país comunista que no prohibió la masonería) como un virtual agente del poder anglosajón infiltrado dentro del imperio soviético, convirtiéndose la isla en actora contribuyente, entre otros efectos negativos, al descalabro económico de la antigua URSS. No hablemos ya de una posible fuente de información para el M15 y la Cía. o de corrupción interna en favor del “enemigo” occidental. No por gusto el hoy rey Carlos III siendo aspirante al trono de Inglaterra se fue a vacacionar al país caribeño (con la cantidad de neocolonias que tiene en la región) legitimando con su presencia al régimen opresor.

No debe asombrar que ese mismo poder que manda en Occidente, teniendo a la isla en su corazón, siempre le perdonara la vida al dictador Fidel Castro, sin intentar derrocarlo en serio, más bien dejando que se muriera tranquilamente en su cama, y pasando la mano a sus herederos.

[i] EL GRANO DEL SISTEMA ESPECIAL: EL MAYOR SECRETO MEJOR GUARDADO, video publicado el 26 oct 2022, en el canal de YouTube POPULUS TV

[ii] https://www.archives.gov/espanol/recursos-para-docentes/guadalupe-hidalgo