Cuestionadas las causas de la explosión del Hotel Saratoga

Por Carlos M. Estefanía

El influenciador y escritor Juan Juan Almeida[1], formado en la escuela de la KGB, hijo rebelde del comandante fidelista de igual apellido y casi mismo nombre[2], ha cuestionado el carácter accidental[3] de la explosión que tuvo lugar en el Hotel Saratoga de La Habana.

El estallido ocurrió el pasado 6 de mayo. Según el Ministerio de Salud Pública resultaron lesionadas 99 personas como consecuencia del «accidente». De ellas 15 se encuentran aún hospitalizadas, 39 recibieron el alta médica y 45 fallecieron. 44 de las víctimas fatales son cubanas y se incluye entre ellas una ciudadana española[4]. El régimen acordó decretar duelo oficial desde las 06:00 horas del día 13 de mayo[5].

El cuestionamiento de la versión gubernamental se ha hecho en el programa Juan Juan Al Medio, en su edición 685, correspondiente al 12 de mayo de 2022[6].

En esta ocasión Almeida fundamentó su tesis de que lo ocurrido fue un homicidio premeditado. El objetivo de la explosión sería, según el youtubero, levantar un nuevo hotel en lugar del anterior.

No es que haya que poner en fuego por todo lo que Juan Juan nos cuenta. El mismo podría ser objeto de manipulación por alguna de sus fuentes en Cuba. Sin embargo, no parece del todo inverosímil lo que afirma.

Sin embargo, no parece del todo inverosímil lo que afirma. Recordemos lo que hicieron los que mandan en Cuba, no hace mucho, con el afamado hotel Internacional de Varadero. Dejarlo morir y así eliminar la sombra que le hacía al de un español asociado con el estado cubano, que había sido levantado un poco más lejos de la playa. Al final, en lugar de reparar al Internacional terminaron demoliéndolo, aunque no de manera tan expedita como, según Almeida, habrían hecho con el Saratoga.

