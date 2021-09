Volviendo a la legitimidad del uso de Latinoamérica. A propósito de un debate en“Hispanos contra la leyenda Negra”

A nadie le quepa duda de que soy un férreo defensor de la hispanidad y por supuesto enemigo de la leyenda negra creada por nuestros enemigos globales para acomplejarnos y separarnos. Pero esto no lo hago desde el fanatismo, sino desde la racionalidad. Es por eso por lo que choco con el fundamentalismo nacionalista que nos separa desde hace 200 años, pero también con algunos activistas del movimiento reunificacionistas por la simpleza y desactualización de sus propuestas. Por ejemplo, la de los que sueñan que la solución está volver al pasado, ya sea el previo al 1898, o más atrás del 1820. Perdiendo de vista que fue el sistema monárquico, bajo la dinastía borbónica, sumado a la lejanía y vulnerabilidad de la metrópolis lo que trajo el desguace del imperio hispano. La reconstrucción deberá ser sobre otras bases, para mi las de una confederación democrática, con centro en donde viven la mayoría de los hispanohablantes. En el hemisferio occidental es decir en las Américas. Mas no es solo ese el motivo de debates, ya en comprobado que hablar de Latinoamérica, despierta cierto escozor, tal vez justificado por la exclusión, de nuestros primos europeos. Lamentablemente en lugar de ir al grano, la arremetida suele ser descompuesta y sin razón, por parte de esos otros “hispanicistas”. Ese es un término recién creado por mí, así que no intente encontrarlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Lo uso para diferenciar al activista que reivindica la necesaria reunificación, o al menos alianza, de los territorios de habla hispana, de los “hispanistas” que es como se entiende por lo general, los académicos que estudian la lengua, la cultura y la historia de ese territorio. La propia RAE solo le concede ese sentido cuando define al hispanista como un: “Especialista en la lengua y la cultura hispánicas”, así que aquí se los dejos por si les gusta; seamos “hispanicistas”, es decir luchadores por la reunificación de las Españas. Y busquemos al aliado en el hablante global de otras lenguas romances o latinas, desde el portugués al rumano.

El último encontronazo lo he tenido con varios participantes del foro del grupo en Facebook-“Hispanos contra la leyenda Negra”

Yo también estoy contra esa leyenda, pero eso no me impide trazar puentes de amistad con quienes quedan fuera de ella; por eso he escrito: “Si queremos incorporar a nuestros hermanos francoparlantes tenemos que hablar de Latinoamérica”. Aquello ha despertado una olla de grillos entre quienes les da urticaria el término “Latinoamérica” vemos una de mi respuesta que sintetiza las demás, si desea ver el contexto puede deberá hacerse miembro del grupo, pinchando aquí. Se la doy a una persona cuyas iniciales son las siguientes FDCOM.

…FDCOM: si en lugar de alterarse, meditara su respuesta no necesitaría decir esas malas palabras que tan poco le honran, le repito lo que ya dije. Los primeros en afrancesarnos fueron nuestros hermanos ibéricos cuando se dejaron colonizar con el borbonanto, aun así, gracias al fundamento católico hemos de reconocer que, tras siglo de pactos de familia borbona y comunidad católica, los franco e hispanos parlantes tenemos mucho más en común que con los angloparlantes. No veo útil, pues, unirnos a los que obedecen al imperio británico descaradamente y no solapadamente como hacen los borbones actuales, esos continúan desintegrando a la madre patria en su coqueteo con los independentistas. Desde el Canadá, al Caribe, llegando a Suramérica, existen pueblos de habla francesa que son nuestros hermanos de historia y religión (de los hombres y mujeres del nuevo mundo), ello justifica hablar de Latinoamérica, como la sección del continente que habla lenguas derivadas del latín. Comunidad a la que usted no pertenece, por su puesto, pero que existe con independencia de lo que usted crea. Ahora si quiere hablar solo de los pueblos que hablan de las latinas, las lenguas originadas en la península Ibérica, entonces hablaremos de Iberoamérica y podemos integrarle a usted, sin necesidad de tantas “Cs”[i]

[i] Aludo a las palabras usada por el forista FDCOM en su comentario hacia mí”: ¿qué coñ* es eso de latinoamérica, letrinoamérica, o cómo caraj* le llamen?.”