Comentando el video La segunda intervención de EE. UU. en Cuba es poco conocida y muy mal explicada en la escuela cubana.

Tanto el señor mayor que vemos en el video, como el personaje más joven demuestran haber leído algo más de lo que recomendaba la maestra escolar, eso está bien, han encontrado datos y algún que otro entretenido chisme histórico del que no se hablaba en la escuela comunista, hasta ahí el mérito del video.

El defecto radica en que se hace lo mismo que hacen los marxistas, reorganizar la información desde un prisma ideológico para luego persuadir al receptor, en este caso que las ocupaciones (a la que por la fecha que ofrecen, mal denominan intervenciones) no son tan peligrosas.

Esto de hace desde dos visiones reduccionistas de la historia, en el caso del joven desde la mitología nacionalista aprendida en Cuba, que le lleva a la estupefacción cuando se entera de que había más hispano cubanos luchando por la integridad de su patria dentro de España que luchando por un separatismo que al final demostró ser simple pretexto al servicio de Estados Unido, que es lo que pone en evidencia el aludido caso de Filipinas, el cual no se repite en Cuba, no porque Estados Unidos fuera tan poderoso, sino por dos motivos esenciales, uno por que los independentistas estaban comprometidos hasta los tuétanos con los norteamericanos y por qué los patriotas hispano cubano habían quedado totalmente desmoralizados con la traición de la madre patria, quien regala la isla a los n orteamericanos cuando estos solo habían tomado una ciudad de menor importancia como Santiago. Al comenzar el video puse en el chat la cuestión de averiguar qué clase de provincia del ultramar española era Cuba, ahí se explicaba porque la mayoría de sus habitantes no decantaron por una independencia que solo pudo imponerse a sangre y fuego con una intervención de Estados Unidos en la guerra civil que allí se desarrollaba.

En cuanto a la imposibilidad para crear historias alternativas validas, la mejor señal se no da cuando el señor mayor afirmar que un buen presidente para Cuba habría sido el viejo camaján de Orestes Ferrara, cuyo peculio aumentó gracias a la politiquería liberal y que de anarquista terminó como funcionario estatal. Esto por no hablar de su afirmación, en un programa anterior de que a España le convenía perder a Cuba, un país que, si bien terminó desbastado, más que por la guerra, por el plan destructivo de su economía que tenían los independentistas y lo mismo al afirmar que la Enmienda Platt a la Constitución cubana no le convenía a la nación que la impuso, Estados Unidos.

El otro reduccionismo ideológico, típico del que se forma en escuela marxista, se ve en la fijación tipo “negritud” con la que el señor mayor enfoca el tema racial en Cuba, mezclándola con esa lupa de la teoría Qeer, tan propia del llamado marxismo cultural imperante en USA, que busca y exalta la homosexualidad por doquier, al punto que en un programa anterior llegó a convertir a la chulo de Yarini, paradigma de la virilidad cubana, en pareja homosexual de su mejor amigo. Entiendo que para quien ha sido guionistas es un imperativo, pero una cosa es trabajar para las industrias culturales dominadas por las ideologías de género y otra es hacer historia cubana en serio.

La tapa al pomo la pone el conductor cuando desvían la atención sobre la alerta que se da desde el Chat entorno al acto de manipulación histórica, con el tema de la pertinencia o no de entrar en el debate abierto, sin tener en cuenta las posibilidades técnicas del disidente, o utilizándolo para sugerir que se trata de un agente enemigo (algo muy típico del castrismo en que se educó) o que se le tiene miedo, como si en lugar de enfrentarnos a par de aficionados a cierta narrativa histórica, nos las viéramos con dos matones, capaces de llevar la discusión presuntamente intelectual al plano propio de los perdonavidas de dar la cara o no.

Olvidan estos muy leídos youtuberos, que empleo de pseudónimo, no es nada inmoral, ilegal o que engorde, eso sí, su uso ha sido algo muy habitual en la literatura, el arte y en la prensa, y por su puesto en las redes, y más si se trata de un nombre tan “guay”, (al decir de los españoles) como el de Cuba Nuestra (para mi gusto mucho mejor que el de Karlitosmadrid, como es el del canal en cuestión), cuyo usuario es perfectamente identificable para el que esté debatiendo e informando sobre Cuba en las últimas dos décadas. Mas que proteger la identidad, “Cuba Nuestra”, ayuda a despertar la curiosidad en los recién llegados y la necesidad de búsqueda y lecturas en redes. Esto cual no deja de ser un juego divertido y fácil de ganar para el advenedizo. Por otro lado, es verdad que identificarnos con algún tipo de sobrenombre e icono impide que nos tomemos como personales, los ataques injustificados de los que no toleran ser cuestionados, en lo que afirman, como también es el caso.

El problema está en realidad en la incapacidad (muy parecida a la de la historiografía oficial en Cuba) que muestra los dos personajes para estudiar y asumir la historia con objetividad, en la capacidad de no contaminar con una agende política, al estilo marxista, la información que adquieren en la biblioteca.

En cualquier caso, manipular a cara descubierta al seguidor, como hacía el Fidel Castro Ruz, con abrumadora “datología”, para oculta su agenda, es mil veces más grave que usar el alias de tu canal (como inevitablemente ocurre al comunicarte desde éste por un tema de facilidad técnica), mientras se pone el dedo en la llaga de esa misma manipulación, que es el mejor servicio que pude hacerse a la verdad y con ello a Cuba.

Espero que el influenciador más joven aprenda esta lección (he dejado la nota bajo el video y ya respondió), aún le restan años de lectura y reflexión, no diría lo mismo del mayor, quien al parecer ya dio todo lo que podía dar.