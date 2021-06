Natalidad y feminismo. A propósito de lo que pasa en Saudiarabia, España y Estados Unidos

Un forista al que timé en una lista de discusión usando, haciéndome pasar por un converso musulmán bautizado como “Abdal-salam” (Servidor de la paz), me envía, a modo de provocación y con sarcásticas felicitaciones, la siguiente noticia: Arabia Saudí acaba de autorizar a la mujer adulta elegir vivir sola, sin que sus padres lo puedan impedir. En otras palabras, que la chica se puede ir de casa cuando le dé la gana haciendo de su capa un sayo.En otras palabras, que la chica se puede ir de casa cuando le dé la gana haciendo de su capa un sayo.

Se trata de un paso más para facilitar la emancipación de las hijas de sus padres y así ir minando desde dentro a la familia tradicional árabe. Esto es un elemento más de lo que, para aplauso del feminismo musulmán viene ocurriendo en ese estado, desde que el Rey Salman (del hebreo Shalman; ‘vestidura, ropaje, vestido)’, llegó al poder el 2015. Por ejemplo, ese mismo año, las autoridades deportivas saudíes autorizó el ingreso de mujeres a los estadios de fútbol permitiéndole a estas disfrutar de espectáculos deportivos que, como en las antiguas olimpiadas griegas era exclusivos para los hombres. Fue por entonces que también se le dio el derecho a participar en elecciones populares, aunque aún se les prohíbe acceder a cargos relevantes en el gobierno.

En septiembre de 2017, el rey Salman Bin Abdulaziz Al Saud, como reza su nombre completo, realizó otra importante modificación a las leyes en la patria del islam, levantando levantar la prohibición a las mujeres para conducir automóviles, lo que naturalmente repercutió en el mercado, con la apertura de la primera sala femenina de ventas de automóviles en Jeddah. Wafaa. Eso sí, lo de andar en autos tampoco puede prestarse al relajo la futura “chofera” necesita de la autorización de un hombre (Padre, Esposo, Hermano Mayor, etc.) para hacer la transacción a la hora de adquirir su coche y lo mismo ocurre a la hora de hacer otras transacciones como son las de arriendo de casas, operarse o salir de esa nación. Pero no hay que preocuparse como están las cosas todo se andará.

Nada de extrañar, el país, en su condición neocolonial sigue los pasos de occidente en el ambiente familiar, como suelo recordarle a los islamófobos que tanto temen la expansión en occidente de la fe en Alá. No es de extrañar que reduzca su natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) que en 2018 era del 17,8‰, y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,32. Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en Arabia Saudita vemos que ha bajado respecto a 2017, en el que fue del 18,32‰, al igual que ocurre al compararla con la de 2008, en el que la natalidad era del 23,04. Por suerte la resistencia de eso que llaman en occidente “el patriarcado” aún permite que la pirámide poblacional de Arabia Saudita se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2,1 hijos de media (fecundidad de reemplazo). En este sentido el Rey Salman bin Abdulaziz, con sus trece hijos resulta un buen ejemplo para su pueblo.

No es lo que pasa en occidente, por ejemplo, en uno de sus países modelos; Estados Unidos de América, donde el número de nacimientos por cada mil habitantes en un año fue en 2018 del 11,6‰ y el índice de Fecundidad de 1,73.



El hecho de que Estados Unidos tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una pirámide de población estable. Pero allí todavía se salvan por el alto grado de inmigración de familias con valores tradicionales, ya sean musulmanas o católicos, Aun así el sistema ha logrado que el 30% de los jóvenes estadounidenses ya no tengan relaciones sexuales, según informa una investigación, reciente. Algo que algunos han querido ver con optimismo correlacionándolo con la tendencia paralela en ese mismo sector social al consumo de alcohol y de otros estupefacientes. Ciertamente en Estados Unidos, y con la imprescindible ayuda de las industrias culturales se ha creado una correlación entre droga y sexo, pero esto no basta para explicar la disminución de la actividad sexual de las nuevas generaciones, ni siquiera resultan suficientes las motivaciones económico sociales que llevan a los jóvenes a hacer lo contrario de lo que ahora estimulan los sauditas, a quedarse en casa de los padres sin más esperanza de tener casa propia que no sea por la vía de la muerte de sus progenitores y la herencia. No hay que ser un lince para descubrir en la guerra de los sexos, desatada por el feminismo y con pleno apoyo de esas mismas industrias culturales, el sistema educativo y el de justicia el proceso de asexualización que están sufriendo los países occidentales u occidentalizados. Es lo que ocurre en el caso extremo de ese reino de loa sin sexo en que se convirtió Japón a poco más de setenta años ocupación de su ocupación por los anglosajones.

En la patria del Me too y de Kamala Harris, el porcentaje de jóvenes (entre 18 y 24 años) sexualmente inactivos ha pasado del 18,9% entre 2000 y 2002 al 30,9% entre 2016 y 2018. Un tercio de los jóvenes postadolescentes de Estados Unidos no está practicando sexo. La tendencia es rastreable también en Europa. Por eso no de extrañar que todavía más jodidos esté nuestros muy feministos primos españoles, quienes en un informe del 2019 ocupaban el puesto catorce en el mundo en lo que se refiere a igualdad de derechos entre hombres y mujeres, muy por encima de Estados Unidos, con su 83.75 de porciento en igualdad y qué decir de los últimos en la lista, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí con unos por cientos de igualdad de 29.38 y 25.63 respectivamente.

Veamos cómo está el paritorio en ese ejemplo de lo que nos espera en cuanto a reordenamiento de género en el resto del mundo hispanoparlante. En 2019 nacieron en España 360.617 niños de los cuales 185.523, el 51.44%, fueron varones y 175.094, el 48.55%, mujeres.

En 2019 nacieron 12160 niños menos que en 2018, con lo que el número de nacimientos ha bajado un 3.26%. La tasa de natalidad en España (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2019 del 7,62‰, una tasa de natalidad muy baja, y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,24.



El hecho de que España tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una pirámide de población estable. Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en España vemos que ha bajado respecto a 2018, en el que fue del 7,94‰, al igual que ocurre al compararla con la de 2009, en el que la natalidad era del 10,65‰. Evidentemente que los problemas de fecundidad aumentan allí donde se igualan los derechos entre hombre y mujer. Toda una victoria del feminismo y sus adláteres masculinos, ambos al servicio de las elites maltusianas, Esas que se cuidad mucho de romper las jerarquías de sus negocios , dando en ellos los mismos derechos a obreros y gerentes, mientras intenta sembrar el caos con el cuento de la igualdad en la empresa mas importante que hay, la familia tradicional, donde se fabrica la humanidad.

