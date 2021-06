Reivindicando la imperialidad

Se que este pensamiento es muy avanzado y difícil de asimilar con tanta retórica antimperialista que disemina la prensa , pero tras descubrirlo en un libro cuyo título ya no recuerdo y meditarlo comprendí, rompiendo la retórica nacionalista, que es preferible un imperio a un monton de estados disgregados. Mejor si fuera un imperio democrático, pero en tiempos de monarquías serán Reyes los que impidan la tiranía de los déspotas locales abusar de sus pueblos, que promueva una lengua franca, levante fronteras y burocracias locales, a que ocurra lo que siempre pasa con la disolución de todo imperio, que florezcan los tiranuelos, la miseria, las barreras al comercio y las guerras entre los que hasta ayer se trataban como conciudadanos.

Por supuesto, es deber de un imperio civilizar a los pueblos que va incorporando, entendiendo que civilizar no sólo es difundir una lengua con una escritura más compleja, en condición de lengua común entre los que no se entendían, como hicieron los españoles con el castellano, luego de promover el uso del náhuatl en Norteamérica y el guaraní en el sur, es entregar técnicas más avanzadas de cultivo o producción a los conquistados, es incorporar a sus elites a las elites de poder central como antes habían hecho, persas, griegos, romanos, árabes y turcos, es mejorar los niveles de vida de los de abajo llevando a muchos nativos a vivir mejor que muchos de los habitantes de la metrópolis, es eliminar los odios y guerras permanentes que habían antes de la conquista, en frenar en nuestro caso el canibalismo y los sacrificios humanos, en prohibir el incesto y así muchas cosas más que por ignorar nuestra propia historia ya olvidamos es incluso asimilar, lo mucho de asimilable que algunos de los dominando tenían antes de la conquista y difundir entre los que no lo tenían dentro del mismo imperio que se ha formado.