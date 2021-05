Libertad y Amén: Las Honras Fúnebres de Patria y Vida

Cuando parecía que el duelo de canciones por la libertad de Cuba o en defensa de su dictadura había alcanzado su culmen, con Patria y vida, se nos aparece Descemer Bueno con una nueva propuesta en forma de video. Se titula “Libertad y Amén / Cuba Grita Libertad”. Aquí participan junto a Bueno otros artistas como, Baby Lores, Eddy-K, Trueno Aguilera, Amaury Gutiérrez, El Uniko y El Insurrecto.

El nuevo aporte ya da que hablar. La publicación digital Holanews se ha hecho eco, publicando el 22 de mayo un despacho de la agencia EFE titulado: “Libertad y amén”, una nueva canción para “despertar” a los cubanos” . Aquí se afirma lo siguiente:

“El sencillo “Libertad y amén”, que sigue la estela de “Patria y vida”, la canción convertida en el himno de un cambio en Cuba está ya disponible en todas las plataformas digitales para “despertar” a los cubanos y decirles que se quiten la venda y que “la libertad no tiene precio”.

Así mismo se explica al lector que el video se hizo en estudios caseros de los participantes, quienes luego se reunieron en la Ermita de la Caridad, y situada a orillas de la Bahía de Vizcaya, entiéndase en Miami.

Dos cosas me llaman la atención de esta noticia, la primera es el uso de la frase “la Libertad no tiene precio” , la divisa publicitaria de la edición impresa de ZoePost, publicación que ni siquiera citan. La segunda que Holanews no vea contradicciones entre las dos canciones conectadas por la participación de Descemer Bueno. Si embargo existe una auténtica relación de rivalidad. Si el escándalo desatado por el reparto de los porcientos significaba una grave herida para la pieza que le precedió a Libertad y Amen, la creación, por parte de uno de sus integrantes, en pugna con los demás, de esta nueva canción, podría significar un tiro de gracia a Patria y Vida. Todo dependerá del nivel de difusión que consiga la nueva obra. Ella cuenta en su favor cierto rango de superioridad, tanto en la forma como en el contenido, con respecto a la que le precedió en la misma línea de condena a quienes gobiernan en Cuba.

Para empezar, podría creerse que Descemer leyó (como también se hizo desde La Habana) nuestro primer comentario en Zoe Post sobre los puntos débiles de Patria y Vida.

Al igual que en su respuesta, los comunistas tomaron nota, diversificando sexual y racialmente el contra video, Descemer, en el suyo consigue lo mismo. Lo hace, incluyendo a una mujer, Trueno Aguilera, y algún que otro euro cubano como el popular Baby Lores. Y para que no quepa dudas se nos habla de la Cuba yoruba y la española, es decir de las auténticas raíces de la patria donde negros, blancos y mestizos reciben la misma pateadura cuando se enfrentan al poder.

Esta canción; resulta capaz de mezclar, ecléctica pero hábilmente diversos estilos musicales, desde el rap a los ecos de la forma de musicar y hablar que tuvo la nueva trova, ahora con el discurso verdaderamente disidente que en un primer momento tanto se le atribuyó, pero que de hecho nunca se atrevió a enunciar.

Quizás los más original del texto, esté en su capacidad de vincular las miserias cotidianas con un elemento trascendente, apocalíptico y a su vez optimista. En su capacidad de apelar a la fe del cubano que la escucha, respaldando lo que se dice con la mezcla en la imagen de una simbología católica y cristiana en general, con la iconografía generada por el movimiento independentistas, gestado en logias masónicas del siglo XIX, una fraternidad de naturaleza universal cuya presencia se hace más que evidente es la bandera de la estrella luciferina, establecida como nacional.

En cuanto al tipo de resistencia que el video preconiza, la única posible en estos momentos, la lucha cívica y pacífica. La opción es clara, en tanto que algunas de las figuras más destacada de esta forma de acción la que vemos en pantalla, entre ellas aquella que algún día llamaremos Padre de la República Democrática, el insustituible Oswaldo Paya.

Por supuesto no existe obra perfecta, y esta no va a serlo. Si no se iban a incluir, por imposible, alusiones explicitas a todos y cada uno de los movimientos y organizaciones que han combatido, de la forma que sea, al castrismo, entonces, el corito gritando al final: “Somos más” el movimiento al que se asocia Eliecer Ávila, más conocido por amigos y enemigos como “El Cabo Malanga” está de más. Esa parte final merece ser extirpada ante que la cangrena partidista corrompa el resto del cuerpo audiovisual.

Al mismo tiempo se notan ausencias inexplicables. Si en su crecimiento participativo de este tipo de creación musical y política, se nos ha transformado en una suerte “Somos el mundo” * por los cubanos, qué les habría costado a sus organizadores incluir figuras tan destacadas en la canción contestataria cubana de la última década, capaces de cantar allí donde las papas queman; Aldo Roberto Rodríguez Baquero y Bian Oscar Rodríguez Galá, de los Aldeanos, Silvito el Libre, por no hablar de Raudel Collazo Pedroso.

Ellos, tan reconocidos en la isla como a nivel internacional, habrían contribuido a dar la fuerza y popularidad que este tipo de obra necesitas funcionar como herramienta en favor de la libertad.

Espero que esta crítica se tome en cuenta para quienes estén dispuestos a continuar en esta batalla musical, del mismo modo que pasen por alto la que vendrá cargada de mal intenciones, no solo por parte de los voceros del régimen, sino de quienes “alegadamente” lo combate desde la misma orilla del entrañable malecón de la Ermita de la Caridad que vemos en el video.

Me refiero a ataques sin sentidos, como el que, apenas divulgado el material, lanzó Alex Otaola, sugiriendo que el audiovisual había sido financiado con cuadro traficados por Rogelio Bolufé, el famoso “el señor del verde”.

Bolufé, ha sido entrevistado por Baby Lores, uno de los participantes en Libertad y Amen, sobre este ataque. Su respuesta en ha sido la de que él no es un traficante, sino un comerciante, que el “cartel” de traficante lo coloca el castrismo a sus enemigos. A buen entendedor con pocas palabras basta.

Por cierto, ya que estamos halando de Bolufé y quiero aligerar el cierre de esta nota con una pregunta al lector, la de que, si valdría incluir o no en esta colección de canciones anticastrista de última hora el “célebre corrido” al Sr. del Verde, aquí se lo dejo a ver qué le parece:

* Somos el mundo”. Coro coordinado a mediando de los ochenta del siglo pasado por Harry Belafonte. En el participó lo mejor de la canción norteamericana. El objetivo era apoyar los esfuerzos para combatir la crisis de desnutrición y hambre que se vivía en el continente africano particularmente en la Etiopía de 1985.