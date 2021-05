¿Se comunica Edmundo García con el más allá?

Hace años que sigo la estrambótica carrera comunicativa de Edmundo García. En particular me llamaba la atención, el hecho inaudito de que tuviese un programa radial en el corazón de miami dedicado a defender al régimen cubano y atacando a exiliados y disidentes sin la menor compasión. En no pocas ocasiones usaba informaciones de carácter íntimo sobre las personas que zahería, datos que solo podrían llegar a sus manos de parte de los servicios de inteligencia en la isla. Con un barniz cultural por encima de quienes le llamaban cuando abría el micrófono y no sin poco ingenio, una vez que les quitaba la palabra podía darse el gusto de machucar al adversario. Se trata de una medicina que un día el mismo Edmundo recibiría, cuando inconsciente de las nuevas condiciones, se fue a dar la pelea al Canal de Eliecer Ávila en Miami, y la que sostuvo con el activista Darwin Santana en el sitio de cubanos canadienses.

Quise salvar para el futuro, o para ser exacto para un virtual museo de la infamia digital el fenómeno y guardé varios de los programas de la tarde se mueve, con invitados y todo, convirtiéndolos en videos para mi canal de YouTube Cuba Nuestra (https://www.youtube.com/user/CubaNuestra), lo hice consciente de que con el tiempo sus propias palabras condenarían a Edmundo con más fuerzas que un fiscal. En cierto punto estuve atinado, pues un día desapareció sin previo aviso todo el tinglado digital, incluido los viejos archivos, de La Tarde se mueve. Era el final de una decadencia comenzada con el traslado del programa desde el éter al mundo digital, algo sobre lo que dimos cuenta en este blog, puede encontrarlo dando el nombre de Edmundo en el buscador del sitio

Desde entonces ha llovido mucho, el hombre casi se muere de un no sé qué, se fue para Cuba, desde allí alguien (posiblemente los mismos compañeros de la seguridad del estado), envió sus videos de contenido sexual a Otaola, el cual generó un sinnúmero de memes que aún siguen circulando.

Luego Edmundo regresó a la capital del exilio, se hizo youtubero, contando al principio con el respaldo de la gusanera castristas de Miami, e incluso con apoyo desde Cuba, en particular de Buena Fe, quienes le montaron la entrada musical de su programa en YouTube, así como de personeros relacionados con el gobierno que se dejaban entrevistar en la nueva plataforma de La Tarde se Mueve.

Pero aquellos que un tiempo lo auparon, poco a poco, han ido dejando solo a Edmundo García. Así lo expone claramente él mismo, en su último video, colofón de una serie de desafortunadas entradas donde se ha visto de todo; desde la absurda y obsoleta iconografía castrista de la que se hace rodear en una suerte culto que recuerda mucho el de los seguidores de Sathya Sai Baba, hasta el llanto despechado por el amor de una mujer, pasando por el modo en que le riñe, a sus antiguos aliados al estilo de;” El Invicto”, “El protestón cubano”, “Yadira Escobar” etc.

La última obsesión, es con un antiguo tertuliano, el más calificado como él mismo reconoce, de los tiempos de gloria de” La Tarde se Mueve” a quien invoca, como a un espíritu burlón en el video titulado: SOLICITO AYUDA PARA LOCALIZAR ARTURO LÓPEZ LEVI URGENTE PARA HOY, publicado en su canal este 14 de mayo de 2021 y con el que encabezamos este artículo.

Pero esa no es la noticia, la noticia es que Edmundo, al que el diablo le viene cobrando todos los servicios desde hace rato, parece tener línea directa con el inframundo, donde el viejo locutor radial aún tiene quien lo escuche. Lo ha hecho en el último video mencionado explicaba sus relaciones de mutuo respeto con el Gobierno de Cuba, del cual solo hay una figura con la que mantenía contactos y esa figura era ¡¡¡Sola vaya!!!: Fidel Castro.