YouTube censura. Para que no diferencies ponzoña de la vacuna

Burgos, un viejo colaborador de la revista digital Cuba Nuestra, me hizo llegar en estos días un interesante video. En él vemos a un señor hablando en inglés, rotulado en español, que explica de manera convincente, la diferencia entre aquello que técnicamente se considera una vacuna y las sustancias con las que nos están emponzoñando en nombre de nuestra salvación del coronavirus. En otras palabras, se nos explica el modo en que las industrias y gobiernos, nos están convirtiendo, a penas sin resistencia, en auténticos conejillos de indias.

El señor del video* me convence por lo que dice, aunque no traiga con sigo el título de “experto”, es decir de miembro de la nueva secta de batiblancos, que día a día nos siembran pánico desde las pantallas de las televisoras. No se nos está repitiendo el guion que todos debemos creer, para no pasar por enemigos del pueblo, perdón, de la ciencia. Una “ciencia” en la que, sin comprenderla ni encontrarle coherencia con las evidencias, todos debemos creer ciegamente, exactamente como los hombres de la edad media con las autoridades eclesiásticas. Nos hemos convertido en siervos de gleba que ya no necesitan de la iglesia para ser adoctrinados en las verdades reveladas, para eso tenemos, unos medios de comunicación masiva que desde hace décadas rompieron su compromiso con el receptor abonado, incluso con el anunciante, pus reciben descaradamente dineros y encargos de los estados que a su vez parecen obedecer más a poderes mundiales que a sus votantes.

Sin embargo, machaque lo que machaque esa media poderosa, la verdad no tiene fácil amarre. La enfermedad del presidente argentino, paciente de COVID 19, tras haberse vacunado confirma lo que dice el venerable anciano en el video. Pese a ello ya se ya se anuncia que a los norteamericanos solo se les dejará salir de su país cuando se hayan inoculado alguna variante de cuestionada sustancia “inmunizadora”.

Así mismo he visto un video donde se informa que los empresarios de la Florida, uno de los estados menor proclives a seguir los lineamientos pandemistas, sin duda presionados por el estado, podrán echar a los empleados que no vayan convenientemente pichados. Por el momento la cosa no es así en Europa, pero al parecer esta situación podría cambiar en un futuro.

La cosa se va universalizando y al otro lado del mundo, la prensa de doble lengua nos anuncia que en Israel la vacuna no será obligartoria, eso es los que se vende, pero al que se rebele contra ella se le negará el acceso al llamado Pasaporte verde, sin el cual será imposible ingresar a ciertos locales públicos a gimnasios, hoteles y sinagogas. En otras palabras, que el que no se pinche, por muy hebreas que sean sus creencias se convertirá en una suerte de nuevo “palestino”, en los territorios ocupados por Israel. No es de extrañar el nivel de guerra social desatada entre los pacíficos judíos ortodoxos y policías sionistas que podemos ver en las redes, con unas imágenes que parecen tomadas en la Alemania nazi.

Como buen disidente universal he publicado el video que me llegó en mi canal de YouTube. Al otro día recibo la información de que ha sido retirado más la amenaza de castigo si vuelvo a infringir la regla de la incuestionabilidad de los sacrosantos expertos. De todos modos, vuelvo a las andadas, pero ahora en el canal de Vimeo. A ver cuánto me dura el experimento. Mientras tanto puede verlo pinchando el enlace abajo:

Evidentemente alguien está pagando a las redes para que estas prefieran perder creadores de contenido y por tanto seguidores de los mismos, antes que apartarse un milímetro de la narrativa oficial del coronavirus, y sobre todo que se haga en ellas lo que debió hacerse en parlamentos y gobierno, debatir los diferentes posiciones de los investigadores, sin privilegiar por decreto solo aquellas conclusiones “científicas” que favorecen el uso del “bocalete”**, la imposición de los encierros, la ruina de la pequeña empresa, la destrucción de la cultura, la desatención de la salud en general, el silenciamiento de cualquier disidencia acción anti gubernamental y el beneficio de los que lucran con la desgracia ajena cobrando rentas por los préstamos con los que aparentan vienen a socorrerla: los banco.

Pasaran el tiempo y seremos la vergüenza de nuestros descendientes, quienes mirando al pasado les resultará imposible entender cómo sus antepasados a partir del 2020 comenzaron a tirar por la borda el pensamiento crítico que la humanidad había conocido dos mil de atras. Entoces alguna maestra mostrará como una rareza de nuestra epooca el video de un hombre negro disfrazado de payaso que recorría las calles de Estocolmo, para llamar la atención con su ropa estrafalaria sobre lo irracional de cada restricción.

Asi son los Sócrates de este tiempo, quenes sin derecho a la apología, estan siendo arrestados por ordenes de los mismos que condenaron al que les precedió en Atenas, los demagogos de corrompen la codemocracia hasta convertiras en dictaduras clásicas, las unicas capaces de contener la oleada herejes que protestan en todo el mundo contra el dogmas pandemiócrata.

*Quien habla en el video es el Dr. Steven Hotze. El obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Houston. Es presidente de la Academia Estadounidense de Terapia Hormonal Biológicamente Idéntica (AABIHT) y miembro de la Sociedad Panamericana de Alergias (PAAS) y la Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses (AAPS). El Dr. Hotze fundó el Centro de Salud y Bienestar Hotze en Houston en 1989. El Dr. Hotze ha escrito dos libros para personas que están ansiosas por hacerse cargo de su salud. Hormonas, salud y felicidad , publicado por primera vez en 2005, se centra en las hormonas bioidénticas, y Hipotiroidismo, salud y felicidad , publicado en 2013, analiza por qué el hipotiroidismo está tan infradiagnosticado y qué hacer al respecto. Dr. Hotze presenta “Dr. Programa de radio Hotze’s Wellness Revolution ”que se transmite de lunes a viernes a la 1 pm (hora central) en KPRC AM 950 y la radio iHeart.

Como experto en hormonas bioidénticas y salud y bienestar naturales, el Dr. Hotze ha aparecido en cientos de programas de radio y televisión, incluidos CBS Morning Show, Great Day Houston y Good Morning Texas, así como en ABC, NBC, CBS, FOX. afiliados y el Canal Biográfico. El Dr. Hotze también es un orador solicitado sobre los temas de hipotiroidismo, desequilibrios hormonales, hormonas bioidénticas, fatiga suprarrenal, alergias y más.Para más información sobre este doctor visite su página en drhotze.com/

.**Bocalete, término de mi creación, usado en otros textos, para denominar la mascarilla sanitaria de toda la vida resignificada como” “brazalete” que los creyentes de las políticas pandemistas usan en la boca, mitad por pánico, mitad por la necesidad de diferenciarse de los insumisos ante la fe que profesan