Libertad y Vida para universalizar la rebeldía. A propósito de una conferencia en redes sobre los vínculos del arte y política con relación a Cuba”.

Cartel circulado en redes anunciando con bombo y platillos la celebración en el evento “Paria y Vida”

Por fin tuvo lugar este 26 de febrero de 2021, y con cierto retraso en la hora acordada la anunciada Conferencia oficial del Parlamento Europeo “Patria y Vida, arte y política unidos por Cuba”. De que el evento fuera o no en el parlamento salimos de dudas leyendo el artículo de Zoe Post. “No se puede luchar contra una tiranía semejándonos a ella” Allí se publica la respuesta de la cuenta oficial del Parlamento Europeo, en la que se asevera que dicho Parlamento no organizó el mencionado evento del día 26 de febrero.

Lo que si me consta es que hubo una charla en redes, bajo el título que él cartel que anunciaba el acontecimiento “parlamentario” y que yo mismo había publicado en mi blog dedicado a los cubanos por el mundo. Ahora comprendo que no me fuera fácil dar con ella, a pesar de que en el anuncio del evento que me había llegado, se incluía el enlace a un canal de YouTube que transmitiría en evento, que por cierto ahora aparece como privado. Sin embargo, a la hora acordada allí no empezaba nada, me trasladé a la página del propio parlamento, concretamente a sitio donde se presentaban sus eventos en videos y no aparecía nada.

Por fin di con el canal ADN donde estaba transmitiendo el evento, con un nivel de atrasos y silencios de los participantes, que dejaba mucho que desear, sobre todo si se le compara con las tertulias disidentes de Cambio de Bola, un evento inédito en la historia de las disidencias bajo regímenes comunistas, un programa que se hace desde La Habana, hacia el mundo, aunque con participación de gente de afuera. A pesar de estos inconvenientes, sobre todo de la ausencia de cualquier elemento visual asociable con el parlamento europeo. Mas bien parecía una reunión de amigos emitiendo desde sus respectivas casas como las que estamos acostumbrados a ver en las redes y más en estos tiempos de pandemia. Lo que más se echaba e en falta era la interpretación durante el evento de la canción que le daba nombre Patria y Vida, la cual quedo recomendada para ser interpretada ante los ilustres y ausentes parlamentarios europeos para cuando se terminen los encierros decretados en nombre del Covid19, es decir Ad calendas graecas o para ser más claro, para cuando la rana crie pelos.

Pese a todo el encuentro internético “Patria y Vida, arte y política unidos por Cuba”. ha sido muy aplaudido y retransmitidos en las redes sociales del anticastrismo virtual. Evidentemente no comparto la magnífica opinión sobre el encuentro que tienen muchos de mis compatriotas no alineados con el gobierno. Tampoco me sumo a la feroz crítica lanzada desde La Habana contra el mismo, aunque debo reconocer que sus organizadores se la pusieron fácil a sus agentes de opinión, incluido personajes disminuidos física y mentalmente con Edmundo García, quien se ha podido dar gusto atacando el evento, entremezclando verdades y mentira, aireando algún que otro trapo sucio de sus participantes o simplemente centrándose en la crítica (no siempre desatinada) no solo de las palabras, sino de la obra artística, musical o literaria de sus participantes, cebándose especialmente en Wendy Guerra, Yotuel Omar Romero Manzanares, Alexis Valdés y Arturo Sandoval.

Por cierto, de todo lo que, escuché, lo más interesante, por lo inesperado y carácter humano, fue la experiencia del trompetista Sandoval, contando la peripecia de sus ancianos padres devenidos en balseros.

Todos lo demás, más que por lo sabido, por la forma en que se expresaba (habiendo tatas artes involucradas) resultaba aburrido Es como si un demonio se hubiera encargado de borrar en los participantes, ese carisma que suelen derrochar en escenarios y entrevistas cuando de vender sus obras respectivas se trata.

De la maldición no escapó ni siquiera Alexis Valdés. Presentado como el mejor cómico cubano, y creo que lo es, y no fue capaz de dar una de esas emotivas arengas políticas que no por demagógicas suena tan bien en la boca de su colega y competidor Alex Otaola, por otro lado, incapaz para dar la talla en eventos políticos internacionales de verdad, como aquel Fórum 2000 de la Republica Checa, en el que tanto desentonó.

Lo suyo son los espectáculos en las redes sociales y esta habría sido su oportunidad. Sin embargo, compromiso con Trump convierte a presunto culpable de Patria y vida, en “figura non grata” a la hora de elegir a los participantes de evento presuntamente auspiciado por un parlamento que no perdona el intento del expresidente, de desmantelar poco a poco la presencia de tropas norteamericanas en el viejo continente.

Carente de tamaña competencia bien pudo Alexis haberse lucido, representando algo mejor que el papel de un artista tardíamente arrepentido del su silencio frente al gobierno, más allá que algún que otro chistecito subido de tono político que se le haya escapado en sus programas televisivos y que parece haber terminado enemistando al gobierno cubanos con el Rey del Bien humor de la televisión, se hace llamar en su sitio digital. Bien pudo el Rey salvar la situación apelando a su talento histriónico. Por ejemplo; dejan a sus personajes de Cristinito o mejor aún Nereida, criticar la política de la nuestra ínsula, con el ingenio que les caracteriza los usa para burlarse lo mismo de situaciones cotidianas que de la política norteamericana o internacional, poniendo al servicio de la denuncia, lo que es especialidad dentro de las artes; humor.

Pero no, en lugar de eso, prefirió sacar el peor lado de su creatividad y castigarnos con el discurso invertido de un guía de pioneros, rematando al público, sin la más mínima piedad con un nuevo poema, olvidando, que como rimador solo da para presentar a sus invitados o si acaso para la letra de una graciosa guaracha y que por lo demás, para lo único que sirve su poética es para demostrar la falibilidad del Papa, al menos en lo que se refiere a la crítica literaria.

Así, entre los invitados no había un sólo especialista de talla que valiera la pena escuchar. Y eso que en lo que se refiere al tema de los vínculos entre el Arte y Política cubana, lo que se sobran es pensadores con facilidad de palabra dentro de nuestra enorme diáspora, algunos con obras de gran actualidad, a propósito de lo que se pretendía discutir en el encuentro, para citar un ejemplo, el escritor. y conferencista cubano, radicado en Barcelona, Arsenio Rodríguez Quintana, quien acaba de publicar una obra de gran pertinencia para un encuentro como el de marras: “-Los Acuartelados de San Isidro. Crónicas sobre disidencia artística en Cuba 1961-2021.” Ed Muntaner 2021. Pero gente como esa no participa en esto encuentros- No es casualidad, es la predecible consecuencia de la mediocridad que impera en la política europea hacia cuba y su visión tercermundizante de los acontecimientos que tienen lugar en una isla, que solo asocia con la música, el baile y el libertinaje sexual.

El pecado de profundiza en aquella parte del estamento político europeo que en teoría y por ideología debería colaborar con la democratización, en sentido liberal, de Cuba. Los conozco bien y no creo que los de España sean muy diferente a sus colegas suecos, con los que lidiado con ellos durante décadas y se lo poco que podemos esperar de sus representantes ya no los cubanos, sino los ciudadanos de sus países que con votos y pagos fiscales garantizan la vida muelle que esto llevan

Una experiencia

Hace más de 20 años un puñado de cubanos recién llegados a Suecia, todavía en proceso de integración social cuando no a expensas de la injusta deportación que tantos compatriotas sufrieron en el país escandinavos, se las ingeniaron, sin gastar el centavo que les faltaba en el bolsillo, para hacer del Centro liberal internacional sueco, la palanca con la cual, mover la solidaridad sueca con el incipiente movimiento democrático cubano. En ese momento emergía de manera heroica en la isla, una extensa disidencia, con su prensa independiente a la vanguardia. Esta conexión fue muy útil para los que intentaban democratizar a Cuba desde abajo, no solo porque demostró que el problema de la isla era más que una confrontación entre su gobierno y el de Estados Unidos, que existía un tercer factor, en este caso el pueblo de pensamiento opositor que merecía el respaldo de un tercero, en este caso de los políticos europeos.

Pero allí donde estaba nuestra fuerza también estaba nuestra debilidad, ella radicaba en el pragmatismo, la falta de ideales y entrega a causas universales que caracteriza a quienes viven de la política europea. La primera señal nos la dio el mismo CILS cuando, pese a nuestras advertencias y para beneplácito del régimen comenzó a aceptar fondos públicos norteamericanos, sabiendo que en la propia Suecia existe un dinero destinado para fomentar los derechos humanos en el exterior, del cual se habían valido los acólitos del régimen cubano a falta de otros proyectos realmente comprometidos con el pueblo. Pero lo peor no fue esto sino la inexplicable orden que nos llegó de nuestra contraparte sueca, la que poseía los recursos, para disolver el Comité pro-Premio Nobel a, Oswaldo Payá Sardiñas (La Habana, Cuba, 29 de febrero de 1952-provincia de Granma, 22 de julio de 2012) que habíamos creado junto con representantes del liberalismo, el conservadurismo y la democracia cristiana locales.

No sé si de haberse mantenido aquel comité. se habría conseguido el Nóbel para el líder del Movimiento Cristiano Liberación, pero sí que habría sido una garantía más conservarle al mismo Payá su vida, sobre todo en el momento en que el opositor cubano entraba en conflicto público con la Iglesia Católica, la misma de algún modo había amparado su obra, con un manto protector que desaparecía ante los ojos del régimen opresor.

Entre tantos errores, de aquellos políticos que intentamos colocar al servicio de la causa cubana, uno de los que más llamó mi atención fue la propuesta de uno de aquellos funcionarios de crear un proyecto para trabajar ideológicamente a la disidencia para inculcar en ella los valores del feminismo, que es la ideología imperante en casi toda Europa Occidental

Ocurría que algunos de los suecos que habían viajado al país tropical había regresado alarmados por el modo en que las esposas de los disidentes atendían a sus esposos, por ejemplo, llevándoles hacendosamente el café a donde estaban sentados. De lo que se trataría es de aplicarles a los opositores, el mismo tipo de ingeniería social que ha degenerado en la guerra de sexos en Europa, con la correspondiente destrucción de la familia tradicional y afección de sus hijos. No se daban cuenta aquellos “liberales feministas”, de que gracias a esa ecología de afecto familiar que pretendían desarticular se gestaba una entrega mutua, fundamental en la resistencia del ciudadano frente al poder del estado. Algo impensable para la Europa feminista de nuestros tiempos, donde si el marido va preso por mucho tiempo, los probable es que al salir de la cárcel se encuentre otro hombre en su ligar. En la Europa moderna la historia de Penélope es cosa del pasado, quizás porque ella emigró a Cuba, pues qué otra cosas sino la naturaleza “penelópica” que hasta principios de este siglo anidó en el corazón de la mujer cubana, podría explicar el nacimiento de un movimiento como en sus orígenes fue Las Damas de Blancos, donde esas esposas valientes y leales, supuestamente sometidas al patriarcado disidente, salieron a las calles, sin otra arma que gladiolos a defender con un coraje inigualable, la libertad de sus esposos, injustamente encarcelados por el estado totalitario durante la llamada “Primavera negra del 2003”.

Y dale con el feminismo

No había vuelto a pensar en aquel intento de feminizar la lucha del pueblo, hasta escuchar las palabras de Youtuel en el Parlamento Europeo. El caso es que Youtuel casi reconoce haber sido adoctrinado por su mujer. Tampoco es culpa de ella, como el resto de los jóvenes españoles ella ha sido educada en los cánones del Borbonismo de género, con el que se sustituyó el adoctrinamiento nacional católico tras la desaparición del franquismo. Y es por ella, que, sin venir al caso, el esposo, meter la cuchareta del machismo para explicar el tema cubano, usando, a falta de otro paradigma científico, la imagen de la violencia doméstica como explicación de lo que sufre el pueblo de Cuba.

Qué pena que en este asunto Youtuel prefiera guiarse por lo que opina su señora, y no lo que dice en esa misma España que tanto le enseña, un compatriota, que ha demostrado que nuestra época la condición de mujer, no está reñida con crear una familia y al mismo tiempo hacer una carrera y los profesional y en la política, me refiero a Rocío Monasterio, quien con la misma fuerza que denuncia al régimen cubano, desenmascara la mal llamada ley de igualdad de sexos, con un discurso que a la vez que denuncia el sexismo andrófobo feminista, buscando la erradicación de la violencia doméstica, en todas sus versiones, es decir el de la agresión del hombre a la mujer, de la mujer alhombre de los adultos a los niños, de los jóvenes a los ancianos, o entre las parejas de un mismo sexo.

Pero eso no es lo que aprenden el artista cubano del debate político en su nueva patria, sino que se va por camino fácil, por eso no se le ocurre otra cosa de comenzar su intervención, usando ese paradigma feminista que rompe con la realidad extrayendo de su contexto solo una de las expresiones de esta violencia y contemplando maniquea e ideologizadamente a los factores que se involucran en ellas. En consecuencia, Yotuel reduce el pueblo cubano a la condición de mujer infantilizada, débil e incapaz de valerse por sí misma, que ha creado el imaginario feminista, precisamente como justificación para exacerbar los conflictos maritales y así el estado pueda colarse en los problemas de alcoba y desde allí tomar control de la familia española como no se vio ni en los tiempos más autoritarios del franquismo.

Este tipo de comparación lo único que sirve es para confundir a quienes quieren comprender el problema cubano y amén de servir a Youtuel, quien asegura que el arte debe ser apolítico, para seguir su labor de politización artística. Para continuar en el escenario del debate cubano, su papel de desestabilizador de costumbres familiares ancestrales. Continuando en un nuevo escenario, la misión que cumple en uno de sus últimos videos musicales:” Rebelde”, dirigido por Eugenio Recuenco y con la actuación del Yotuel Romero, Omar Montes y Beatriz Luengo reutilizando la canción del mismo título de Jeanette; la incapacidad para crear canciones completamente nuevas, de valor, es asombrosa en el caso de este equipo .

El video es un buen ejemplo del modo en que Yotuel no le hace asco a mezclar arte y política cuando se trata de apoyar desde la cultura la agenda del feminismo hegemónico, En ese caso concreto la actuación música, baile y ambientación se usan para algo más que distraer o complacer los sentidos; para popularizar un alegato, por demás muy de moda, contra la forma en que los grupos religiosos en occidente, , ya sean protestantes, católicos, hebreos o gitanos, intentan canalizar la libido de sus jóvenes, particularmente las chicas. Naturalmente no se muestra en el video la alternativa que les espera, una vez que se “rebelan” contra los valores que el video critica, un mundo donde el acto amoroso en esta mediado por las drogas en, la experimentación de prácticas sexuales no reproductivas, como el masoquismo, el uso de muñecas y consoladores, la sodomía etc., donde desde esa misma industria cultural se promueve entre los jóvenes. Promiscuidad (poliamor le llaman eufemísticamente) la aceptación de la poligamia sobre todo dentro del mismo sexo o en su variante poliandrica que es la menos “fértil”), la falta de compromiso y en general toda la animalización de la sexualidad humana, mediante la cosificación por igual de mujeres y hombres, aunque los feministos y feministas no puedan reconocerlo. Lo importante es apelar al espíritu de rebeldía, para sacarnos de una situación y llevarnos a otra, posiblemente más peligrosa. El mejor ejemplo lo tenemos en eso que un día se llamó revolución cubana y que todavía se propagandiza en Europa con dineros de sus propios contribuyentes mientras los políticos miran para otro lado.

Rebeldes en tiempos de Covid 19

Y ya que hablamos de rebeldía, la pregunta pertinente sería: ¿Por qué Yotuel Romero, en lugar de hablar de las lindezas democráticas aprendidas en Europa y de paso afeminar la condición de su pueblo no aprovecha la ocasión para denunciar el modo en que la politiquería europea se ha cubanizado, para espanto de los que un día contamos con ella como parapeto de nuestro movimiento democrático?

Nada más oportuno para percatarse del fenómeno que estos momentos, en que los Gobiernos de Europa parecen competir con el cubano en el establecimiento de una suerte de tiranía sanitaria sobre sus respectivos pueblos, no importa la tradición y cultura “democrática”, generalmente sobrevalorada, que solemos atribuir a los europeos, al mismo que se la negamos injustamente a los cubanos.

Dado el paso a la disidencia, el miembro de Orisha debería haber usado la oportunidad, para ejercer la crítica al sistema en general, no solo a esa caricatura grotesca que se manifiesta en Cuba.

Yotuel más que del maltrato de mujeres, debe haber sido te4stogo del maltrato físico y pecuniario que están sufriendo desde hace meses, sus conciudadanos, españoles, por delito de reunirse en casa, salir de ella o simplemente no ponerse el bozal cuando la policía se lo ordena, sin mucha justificación en la ciencia.

El emigrado cubano en Europa, y no solo ella ve con asombro como se le regresa a su pasado, sin necesidad de deportarlo. Como estos estados que le acoge, hasta ayer tan de derecho y democrático, están usando, con el pretexto de la pandemia, los mismos mecanismos de control, aislamiento y destrucción de la economía que sólo creíamos posible bajo un régimen totalitario de izquierda, violando a diestra y derecha derechos humanos y constitucionales sin que sus parlamentarios digan nada. Un nuevo y bravo mundo feliz donde se ha deshumanizando a la población al reducirla a la condición de simple vector del Covid 19, donde se está reprimiendo, de manera cada vez más violenta y arbitraria a todo el que se manifiesten en las calles o en las redes contra las políticas que dicen, luchar contra la pandemia, a la vez que dan señales de obedecer a otras agendas; convirtiendo en nuevos Giordano Brunos y Galileos Galilei a quienes desde la ciencia y a la evidencia, cuestionan los dogmas de las narrativas con que gobiernos, medios y especialistas carentes de toda ética intenta justificar la imposición del nuevo orden viral, marcando por los encierros, distanciamientos innecesarios y sobre todo por el intenso miedo al otro.

Por supuesto que se hacen necesarios eventos que unan la oposición cubana con Europa, pero la contraparte de esta no se encuentra en la casta política del viejo continente. De ella no podemos esperar nada, como acaba de demostrar el embajador de la UE en Cuba Alberto Navarro, quien ha puesto a Cuba, entiéndase su gobierno, como modelo de Solidaridad con Europa, quien califica de respetuosa, franca y honesta la cooperación entre el bloque comunitario y la isla antillana.

Llama en particular la intención el modo en el que el funcionario elogia la estrategia cubana para enfrentar al corona, una estrategia, aprendida por los europeos de la China continental y que en el caso cubano se ha caracterizado no solo por la más violenta represión de la población, como aventajado discípulo de sus maestros europeos y asiáticos, sino también por la extorsión más descarada de quienes viajan a la isla, llevándole de manera directa o indirecta a hospedarse en hoteles de cuyos ingresos se beneficia el Estado, explotando aún más los una el bolsillo aquellos repatriados a los que por años estuvo dando alas y a los que ahora cobra impuestos y retira gratuidades. Son los mismos afectados que hoy extrañan unos privilegios que la desaparecer bajo el raulato tardío podrían explicar, en parte las críticas al régimen, que hacen algunos artistas que, hasta el otro día, visitaban la isla sin decir de ella, ni esta boca es mía.

Conclusión

Lo que tiene que hacer el movimiento democrático cubano es, es olvidarse de la ambivalente burocracia política europea y responder a la mecánica de un gobierno, que, aplaudido desde el viejo mundo, se agarra de un virus para arreciar su control sobre el pueblo y su economía. Se trata en esta hora tan especial de la humanidad, de no solo declararle la guerra, a una la tiranía totalitaria nacional, sino también a la sanitaria universal, que no perdona a los pueblos sometidos hasta ayer por gobiernos aparentemente “democráticos”, entregando su particular experiencia bajo un régimen autoritario de más de sesenta años, a quienes acaban de despertar del sueño de la “libertad” y hoy plantan cara a lo que muchos médicos e investigadores califican de plandemia, batiéndose contra ella, lo mismo en Buenos Aires, que en las calles de Paris, Roma o Viena, enfrentando el decreto de Cuarentena o Muerte, con miles de pancartas cuyos contenidos resumiremos, parodiando el título del evento de marras, como . Libertad y Vida. Ese sería también el título de la canción virtual que uniría a la vieja oposición cubana, y sus nuevos reclutas del arte, con la nueva disidencia de occidental, una pieza musical todavía no escrita que anda pidiendo a gritos, la música, el texto y la voz que sabrían poner Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno y compañía.