Comentario a los comentaristas de la Ley Celaa en Radio Ya

El Congreso español aprobó la nueva ley educativa, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), conocida como ley Celaá, apellido de la actual ministra de educación. La nueva norma educativa se impuso el jueves pasado a pesar de contar con la oposición de partidos de derecha o centros como PP, Ciudadanos y Vox.



Como siempre el modelo de democracia “representativa”, importado a nuestros entornos culturales de países anglosajones, se las ingenia para permitir la destrucción del estado nación de habla hispana. Ya es hora de que busquemos una forma distinta de ejercer, el poder de la ciudadanía, el respeto de las minorías y en general la soberanía popular, que no devenga ni en estado de partidos, como es el caso, ni tampoco en la tiranía unipartidista del comunismo.



En este caso concreto de funcionamiento de la democracia liberal, tenemos el ejemplo vivo de cómo se aprueba un caso de una ley inconstitucional. Para comenzar tenemos que la propuesta de la Ministra de Educación trastoca el artículo número 3 de la Constitución Española, según el cual, el castellano es la lengua oficial del Estado. Así mismo la nueva ley arremete contra La educación especial.



Todo esto da pie para que la ley se haga trizas el programa En La Boca Del Lobo, el programa que conduce Javier García Isaac en Radio Ya, emitido el viernes 20/11/2020, bajo el título de “Una ley para crear vagos y maleantes. Celaá quiere robarnos a nuestros hijos”. La conclusión a la que arriban los tertulianos José Antonio Ruiz de la Hermosa y Luis Alberto Pérez Calderón podría resumirse en que pocas palabras: la nueva ley española no solo va contra la lengua nacional y a favor del adoctrinamiento de los educandos, sino que de cierta manera alimenta, el aborto y la transexualización de menores y hasta la eutanasia. Así llegan al consenso de que el enemigo de España es el gobierno de España. Bien podrían haber un dado un paso más e incluir en la traición a un parlamento que termina legitimando cualquier desafuero del ejecutivo.



Desde mi punto de vista la nueva reforma educativa a la que se enfrentan nuestros primos ibéricos es una victoria de lo que suelo denominare capitalismo monopolista supranacional en su estadio maltusiano, que viene siendo más o menos eso a lo que bajo el termino de globalismo se le abre fuego desde los micrófonos de Radio Ya, con bastante tino. Es por ello por lo que recomiendo escuchar sus análisis a mi lector, no solo por los asuntos ya mencionados que debaten con un enfoque conservador alternativo, fuera del guion impuesto a la media establecida, sino por la denuncia que se hace de otros temas de suma actualidad, como por ejemplo el mal tratamiento de los contagiados de Covid 19 en La Madre Patria. Aun así, he considerado conveniente ajustar algunos de sus criterios emitidos en Radio Ya, así que le he dejado el siguiente comentario en el tablón de YouTube donde se reproduce la emisión, comenzando por el tema del impacto de la inmigración en la población:



Qué se vuelvan mestizos es lo de menos, la pujante hispanidad Novo mundana es mestiza, nacida bajo los Austrias, es la esperanza de la salvación de nuestra cultura. El problema es otro, la imposibilidad de hispanizar a los recién llegados, como hacen los norteamericanos con sus inmigrantes -en el sentido de norteamericanizarlos en pocas generaciones-, algo imposible con los nacionalismos fomentados con la restauración del liberal borbonismo. Desde entonces los ingleses conquistaron a España que hoy es una neocolonia británica más, aunque no goce de los privilegios consagrados al resto que participa en la mancomunidad.

Ustedes son el laboratorio del resto de la hispanidad. Con esa nueva ley española que impone el aborto y la eutanasia, toda una victoria del capitalismo maltusiano, lo que nos espera al resto de los hispanohablantes es de espanto.

