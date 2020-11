Cesar Vidal ¿Del todo creíble para el conservadurismo?

Un buen amigo me envía junto otros receptores los últimos comentarios de César Vidal sobre la actualidad norteamericano. Y nos pide un comentario. Estos es lo que me llega de lo que afirma Vidal:

Acompaño esta entrada de mi comentario sobre el comentarista, mas que a lo que acaba de afirmar. Podría catalogarse de un “ataque al hombre”, y lo es, pues siempre es bueno tener en cuenta las intenciones de una fuente para saber, más que lo que dice en un momento concreto – otro tema de análisis-, lo que se infiere de lo que ha dicho. Esto nos permite adivinar lo que a sabiendas oculta y sobre todo lo que hace, amén de “informar” con sus actuales palabras:

Leo y escucho mucho a Vidal, reconozco que es un hombre erudito que suele atinar en su crítica a la izquierda, y a la ideología de género. Pero cuidado, no todo lo que relumbra es oro, le pierden su odio visceral al catolicismo, como buen fundamentalista protestante, su inexplicable hispanofobia, siendo el mismo nacido en La Madre Patria, y por si fuera poco la defensa obstinada y demagógica que hace al régimen Chino (supongo, por no pensar cosas peores, que por el modo en que persigue a los católicos mientras da rienda suelta al proselitismo evangélico para debilitar a los primeros) y en particular su red de influencia en occidente que es el instituto Confucio.

Todo esto hace que deba tomarse con pinzas lo que dice para detectar los venenillos que entre col y col suele colar, por ejemplo cuando asegura en uno de sus análisis más recientes para la radio española asegura que Biden es el candidato de los católicos norteamericanos, los consumidores de drogas y las feministas.

Está metiendo así en un mismo saco, con objetivos meramente propagandísticos, a grupos afines a la izquierda useña que nada tienen que ver con los católicos, que por lo general son conservadores, a fin de desprestigiar a estos.