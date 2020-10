Atención descuidada o eutanasia enmascarada: El extraño caso del oxígeno que nunca se pidió

Jonas Lindberg Miembro del Consejo Regional de Estocolmo, de su Junta de Salud y Atención Médica y de la Junta de Gestión del Conocimiento Sanitario. Foto publicada en el canal de Twitter, de El Partido de Izquierda en Suecia.

El enfermero sueco Jonas Lindberg trabaja en un tipo de servicio médico conocido por sus iniciales de ASIH; se trata de las abreviaturas en sueco de lo que podríamos traducir como; Cuidados Avanzados de Salud en Casa. Este tipo de empresa ofrece, durante cualquier hora del día, la misma atención médica en el hogar, que la que se ofrece en un hospital. Ella va desde operaciones hasta exámenes de rayos X, incluso a personas de cualquier edad, incluida las gravemente enfermas que requieren un tratamiento intensivo. Los empleados de esta empresa estaban llamando a ser los grandes héroes en la lucha contra los estragos del coronavirus, más por alguna misteriosa razón, no fue así.

En un artículo de debate publicado, en pasado 25 de septiembre en diario Kommunalarbetaren, medio del Sindicato de Trabajadores Municipales de Suecia, Lindbergh ha realizado una dura crítica a contra la mala utilización de los recursos médicos durante el embate del coronavirus en Suecia. Hay que decir que el enfermero también representa al Partido de Izquierda, en el Consejo Regional Ordinario en el Comité de Salud y Atención Médica. El político izquierdista arremete contra la mala “coordinación “de los servicios médicos de la región de Estocolmo durante la crisis del coronavirus, según él los aparatos de oxigenación y el equipo encargado de prestar este servicio estaban preparados, pero nunca fueron llamados.

Resulta que a los pacientes de Covid 19 en hogares de ancianos podrían haber necesitado administración artificial de oxígeno, este suministro nunca les llegó, cuando lo único que hacía falta es que alguien hubiera tomado el teléfono y llamado a unos servicios de urgencias, que ya estaba listo listos correr y asistir a los enfermos en los centros mencionados.

Así que nadie les pidió que vinieran. ¿Un poco tarde para darnos la noticia, ¿no? Lo que tenía que haber hecho el hombre fue denunciar a la policía lo que en mejor de los casos podría clasificarse de homicidio involuntario.

Según explica el enfermero, cuando se trata de intervenciones médicas en los hogares de ancianos, son las autoridades regionales las que, a través de las empresas asistenciales privadas, se hacen responsables de que llegue ese servicio al paciente que lo necesita. Al profesional de la salud le parece extraño que nadie supiera de esto y explica que los hogares de ancianos suelen enviar a las personas enfermas al hospital en ambulancia. Pero debido a la pandemia, se les instó a mantenerlos en las residencias. Y es precisamente por eso que se utilizarían los servicios de ASIH. De paso explica el paramédico, que en esas viviendas no existen medios de oxigenación con los que enfrentar las infecciones respiratorias. ASIH es la que estaba preparada para llevarles el oxígeno en teoría salvarían tantas vidas. Sin embargo, a alguien se le “olvidó” dar la alarma y toda esa ayuda se quedó sin utilizar mientras que los ancianos se quedaban sin los diagnósticos médicos adecuados, ni el tratamiento ni el alivio de los síntomas que en definitiva les habría salvado.

Marcado por su ideología, Lindbergh hace recaer la culpa de esta desgracia en el partido Moderado (Conservadores) que gobierna en la región de Estocolmo, así como en la estructura de atención fragmentada que aquí prevalece en la Región de Estocolmo. Según el ASIH, los centros de salud y la atención a las personas mayores se rigen a diario en varios sistemas de elección de atención y libertad de elección, que se basan en gran medida cuestiones de costos. Así mismo acusa a las empresas privadas que protegen sus secretos comerciales de permitir la apertura a otras empresas, incluso si ellas benefician a los pacientes. “Las cadenas de cooperación existentes se han eliminado gradualmente y debemos encontrarnos como “competidores” en un mercado de la salud en lugar de colegas y pares con un objetivo común: brindar la mejor atención posible a los más enfermos.”.

Todo eso puede ser, pero al menos en lo que a la política se trata llama la atención que esta historia de ancianos abandonados su suerte bajo el embate de la pandemia, se repitiera en España, donde El vicepresidente de Asunto Sociales del Gobierno, el también izquierdista Pablo Iglesias, en mazo fuera responsabilizado por los críticos del gobierno por la aparición de innumerables personas muertas y abandonadas en las residencias de ancianos de ese país- Ciertamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha declarado que todos los responsables de esas residencias del horror responderán ante la Justicia por esos abandonos. Pero de tales juicios no hemos tenido noticias, quizás porque, de haberse dado, la prensa del país, no les prestó la atención que si tuvo con el caso de la “manada”.

En el sitio digital de Cision: portal donde empresas y organizaciones de todo el mundo publican sus noticias, ya había aparecido el 7 de septiembre una nota en la que se hacía referencia a las posiciones críticas del enfermero frente a lo sufrido por los ancianos de Estocolm, ella se titulaba: Izquierda requiere investigación del cuidado de ancianos durante corona. Llevaba la firma de la Amra Hasanov, Secretaria de Prensa del Partido, quien afirma escribía lo siguiente:

Esta semana leímos en DN que el 7 por ciento de los inscritos en hogares de ancianos en la región han muerto con el covid-19 establecido. Al mismo tiempo, se ha informado durante el verano de cómo a los ancianos se les han prescrito cuidados paliativos sin ni siquiera poder ver a un médico. Ahora el Partido de Izquierda exige respuestas sobre cómo ha sido posible esta traición a los ancianos.

– Es extremadamente grave que a los pacientes se les hayan prescrito cuidados paliativos por teléfono de médicos que no los conocen de antes. Es completamente impensable para nosotros que trabajamos con esmero en las etapas finales de la vida. La región ha dejado la responsabilidad médica de nuestros ancianos a proveedores privados, y el problema de la falta de apoyo médico existía incluso antes de la pandemia. Ahora vemos cuáles son las consecuencias de la atención fragmentada, dice Jonas Lindberg, portavoz de políticas de salud de la Región del Partido de Izquierda de Estocolmo y enfermero especialista.

Ya en junio, el Partido de Izquierda presentó una carta a la Junta de Salud y Atención Médica exigiendo una investigación. Debe dar respuestas sobre cómo funcionaron realmente las intervenciones médicas en los hogares y qué efectos se han interpretado y tenido sobre los efectos de las directrices para el cuidado de las personas mayores. Después de casi tres meses, todavía no ha habido respuesta….

Al final la crítica marxistóide hace desparece la responsabilidad concreta de quienes dejaron morir y no precisamente por falta de recursos a tantos ancianos, bajo lo que muchos ya denominan como “pandemia”. Aquí el problema no está en que sin las empresas encargadas de dar los primeros auxilios eran o no privadas, sino en que los responsables de llamarlas no avisaron elevando de manera artificial la morbilidad del célebre virus.

Para el caso de la región de Estocolmo hasta el momento son unas 2.403 personas con covid-19 que han fallecido. De ellas, 1.017 personas cayeron enfermas estando alojadas en centros especiales para ancianos.

Ahora confirmamos lo que se rumoraba, que, muchos de estos viejos, aislados, por decretos de sus familiares, fueron abandonados a su suerte por los empleados desalmados y presumo que mal orientados, que les tenían a su cargo. Sin embargo, no me he enterado de que haya rodado una sola cabeza, ni en Suecia, ni en España, ni en ningún sitio donde haya tenido lugar el gerontocidio de moda. En cuanto a la tesis de la “mala coordinación” eso me suena a un cuento, por no hablar de la mala conciencia del que sabía lo que pasaba sin decir esta boca es mía, una manera de en cubrir la cara oscura de la nueva normalidad.

