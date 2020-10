La droga está matando a Suecia ¿Por qué?

Escultura presentada en la exposición “MAMI: AMA: MÖDRAR”, Salón de Arte del municipio Botkyrka, Condado de Estocolmo, Suecia. Foto; Carlos M. Estefanía

Suecia tiene la tasa de mortalidad por drogas más alta de Europa. Según la Agencia de Drogas de la UE EMCDDA publica un informe anual sobre el consumo de drogas en Europa. Las cifras de este año se basan en estadísticas informadas de 2018.

En promedio, mueren de drogas 22,3 personas por millón de habitantes en Europa entre las edades de 15 y 64 años. Para Suecia, esa cifra es de 81,5, seguida por el Reino Unido con 76,2 muertes. Allí las estadísticas se ven afectadas por la situación particularmente difícil en Escocia, donde la mortalidad alcanza las 295 muertes por millón de habitantes. De cualquier modo, resulta que el país nórdico tiene un promedio de mortalidad por drogas, cuatro veces más alto que otros países europeos.



Veamos cuales son las drogas que más consumen los suecos: la primera es el cannabis, aunque supongo que las muertes que esta pueda provocar en forma de accidentes no sean del todo constatables. La segunda sería la anfetamina sobre todo entre adultos, quienes además suelen consumir cocaína y heroína. La última se usa, principalmente entre adictos empedernidos, mientras que el consumo de cocaína está más extendido entre diferentes grupos de usuarios.

Un fenómeno reciente es el del uso, cada vez más extendido, de medicamentos para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), concretamente de su principio activo el metilfenidato, por personas que no padecen esa “enfermedad”; condición para mi discutible, desde la perspectiva de la psicología evolutiva.



En el caso de la heroína, según el Svenska Dagbladet, esta provocó 98 de muertes en 2018, año en el que morían 81 personas por millón de habitantes, cuando la población sueca ascendía a los: 9,971,630 habitantes. Esto equivale a casi cuatro veces más que la media de los países de la Unión Europea.

Mimmi Eriksson Tinghög, investigadora de la unidad de prevención de drogas de la Agencia Sueca de Salud Pública ha sido entrevistada por la televisión estatal del país, para la que explicó que, durante mucho tiempo, Suecia tuvo poco acceso al tratamiento asistido de la drogadicción por medicamentos, que es una de las medidas más eficaces contra la mortalidad, así como al medicamento Naloxona, que elimina las sobredosis. Aunque la situación podría estar mejorando ya que según la investigadora su país ha trabajado para eliminar los peligrosos opioides sintéticos del mercado, especialmente sustancias similares al fentanilo. Así mismo se ha invertido en la distribución del ya mencionado Naloxona, lo que ha reducido el número de muertes.

A principios de este año, las autoridades suecas de Salud Pública publicaron un informe sobre lo que consideran las medidas más importantes contra el problema de las drogas en el país.

Varias de las propuestas contradicen la política de drogas vigente. Por ejemplo, se propone la introducción de las llamadas salas de inyección, donde las personas que se inyectan drogas puedan hacerlo bajo la supervisión del personal sanitario.



Según Eriksson Tinghög las autoridades para la que ella trabaja quieren revisar el Código Penal de Drogas, ya que aquí se criminaliza el uso de unas drogas para prevenir otras, lo cual evidentemente afectaría el tratamiento de las personas dependientes.

En otras palabras, como si no bastara con las propuestas que hacen los ideólogos liberales, desde la ciencia oficial se están buscado una revisión de las leyes antidrogas con el fin de su liberalización con “fines curativos”. Ya sabemos que con esa misma historia se empezó la liberalización de la mariguana en Estados Unidos y hoy su consumo se ha disparado, sin que se constate otro mejoramiento de salud que no sea la de las arcas de los estados que lucran por la vía del impuesto con la venta de la peligrosa hierba.



Lo que Mimmi Eriksson Tinghög no ha sabido explicar es por qué el número de personas que mueren a causa de las drogas en Suecia es más alto en Europa.



Intentemos dar nosotros la respuesta a la cuestión. Resumiéndola en pocas palabras sería; porque, entre otros posibles factores, su estado, pese a la legislación formal que con que la combate carece de la voluntad necesaria para poner coto al mal.

Con un sistema de control tanto o más poderoso que el de los regímenes autoritarios conocidos en el siglo XX, el que se consigue cruzando las instituciones del estado de bienestar y las nuevas tecnologías, las autoridades suecas están en condiciones de saber dónde y cómo, se introduce, produce y vende la droga, sin embargo, sus prioridades son otras, en los suburbios de inmigrantes. Lo primordial allí no es poner coto a la exposición de sus habitantes a la droga, sino otras cosas. Por ejemplo, velar porque se desintegre la cultura del honor que lleva a los padres a controlar las actividades sexuales de sus hijos, particularmente las chicas.

En lo que respecta a los barrios suecos, sean proletarios, de clases medias o altas, también hay prioridades más importantes que acabar con “la diversión” por ejemplo evitar que a nadie se le ocurra dejar de pagar los sacrosantos impuestos.



Si ese atentado contra la vida del otro o la propia, que representa el negocio la droga, se combatiera con la misma fuerza que se combaten las tradiciones familiares extranjeras o los intentos de evasión fiscal de los nativos, otro gallo cantaría en los que se refiere al consumo de estupefaciente y por tanto sus mortales consecuencias.

Sin embargo, eso no se hizo, ni siquiera contra el alcohol, cuando este era la droga cuyo consumo mayor crecía. Hoy la juventud sueca, va teniendo otras preferencias.

Veamos cómo se ve la situación en un municipio con alto grado de población inmigrante, como Botkyrka, donde en 1918, el 42, 1 por ciento de la población la conformaban inmigrantes o sus hijos.

En el artículo publicado bajo, por el periódico local Botkyrka Direkt, el pasado 18 de septiembre el título de Preocupaciones: muchos jóvenes se ven obligados a tener relaciones sexuales en Botkyrka,

Se reconoce que, si bien el consumo de alcohol es bajo, e incluso ha disminuido con el tiempo, en cambio la proporción de jóvenes que han probado drogas ha aumentado, aunque en comparación con otros municipios del condado, Botkyrka, tenga menor incidencia este tipo de problema. Los datos sobre el uso de drogas y su posible correlación con los de las violaciones sexuales de jóvenes en la zona son preocupantes, veamos:

Estudiantes que han sido forzados a tener relaciones sexuales / violación en los últimos 12 meses:

● Noveno grado: 2 por ciento de los niños y 4 por ciento

de las chicas

● En el segundo año de preuniversitario: el 3 por ciento de los niños y el 5 por ciento de las niñas.

Jóvenes que han probado drogas

● Noveno grado: el 10 por ciento de los niños y el 10

por ciento de las chicas.

En el segundo año de preuniversitario: el 14 por ciento de los niños y

15 por ciento de las niñas.

Estudiantes que NO consumen alcohol

● Año 9 de secundaria básica: 78 por ciento de los niños,

67 por ciento de las chicas

● Segundo año de preuniversitario: 44 por ciento de los niños

40 por ciento de las chicas.

Nótese el aumento del consumo paralelo del consumo de droga y de abuso sexual en la medida en que el chico crece.

Pese a todo, no deja de resultar curioso es que sea en los barrios con menos población inmigrante, aquellos donde más jóvenes han probado drogas, según un artículo publicado por el periódico Mitt i Stockolm, el, 4 de Abril de 2018, una encuentras de 2016 con alumnos del segundo año de preuniversitario realizada por la Junta Administrativa del Condado demostró que si bien el 24 por ciento de los niños y el 7 por ciento de las niñas en los guetos de Rinkeby-Kista habían probado alguna vez drogas y que en otro barrio segregado, el de Spånga-Tensta, esa cifra era del 20 por ciento entre los niños y del 9 por ciento entre las niñas. Las cifras se encontraban entre las más bajas entre los distritos de la ciudad de Estocolmo.



Así tenemos el contraste de cifras anteriores con los barrios típicamente suecos como los siguientes:



Norrmalm

Niños: 47 por ciento

Niñas: 29 por ciento

Östermalm

Niños: 24 por ciento

Niñas: 31 por ciento

Södermalm

Niños: 37 por ciento

Niñas: 33 por ciento



Subrayamos el fenómeno de que cuanto más igualitaria es la comunidad desde un punto de vista de genero (los inmigrantes siempre se asocian a culturas patriarcales) mayor crece el número de niñas que consumen drogas, algo que debería hacernos pensar en los resultados prácticos de las recetas feministas, que aplican vertical y horizontalmente las instituciones suecas.



Pero lo más evidente es la mayor exposición que sufren los niños suecos con relación a los de origen extranjero. Esto desde mi punto de vista podría tener dos explicaciones una cultural y otra económica- La cultural sería la de la existencia pese a los avatares de la inmigración, de entramados familiares ricos dentro de las comunidades de extranjeros, lo cual permite un cuidado colectivo de los hijos, por pare de padres, tíos y abuelos, que aún no han sido distanciados socialmente como ocurre, sin necesidad de coronavirus entre las familias suecas.

Por supuesto, concatenado con lo anterior se encuentra el factor del control que a pesar de todas las presiones legales y “educativas” ejerce el estado sueco sobre la familia inmigrante, esta, sobre todo en las condiciones de segregación todavía se las ingenia, para controlar a sus niños y jóvenes, en cambio, en las familias típicamente suecas, aunque existas excepciones lo que se impone una condescendencia tan grande con el niño que puede degenerar en auténtica “paidocracia”.



Esto no tiene nada que ver con las tradiciones del país, ni con la rigurosa disciplina protestante que alguna vez se caracterizó. Es un fenómeno propio de las últimas décadas, tal vez vinculados, al fenómeno de la globalización, la relocalización de industrias, la automatización y telematización del trabajo y por tanto la “innecesaridad” de buena parte de la población, que pese a lo reducida de su conjunto en total está destinada desde su nacimiento a ingresar en el ejército industrial de reserva.

A lo dicho habría que agregar lo bien aleccionados que ya están los padres suecos por las pedagogía y sicología infantil postmoderna, y sobre todo por la operatividad de las instituciones que intervienen a la menor denuncia de “maltrato” físico o sicológico que presente un menor contra los padres. Es algo para los que se prepara desde la guardería al párvulo, que aprenden de sus educadoras al número a donde llamar, si los padres les incordian demasiado, con castigos que los pequeñines consideren injustos.



Al final ninguna de estas medidas sociales ha servido para, proteger suficientemente a la infancia de impedir un fenómeno altamente negativo, como es el de su utilización sexual, así llama la prensa lo que para mí es simplemente violación de menores.

El 3 de septiembre pasado (2020) el mismo periódico Mitt i Stockholm, se hacía eco de una conferencia la concejala escolar Isabel Smedberg-Palmqvist y el concejal social Jan Jönsson, en la que daban a conocer que cada vez más jóvenes habitantes de la capital sueca se veían obligados a tener relaciones sexuales. No hay que ser un experto para reconocer el papel que pueden tener las drogas en este crecimiento.



Según la encuesta presentada por los funcionarios, la proporción de estudiantes en Estocolmo que se han visto obligados a tener relaciones sexuales se ha duplicado desde 2016. La encuesta se realiza cada dos años, cuando los jóvenes que están en el noveno y segundo año de secundaria pueden responder preguntas sobre, entre otras cosas, delincuencia y vulnerabilidad, hábitos de adicción a las drogas y el juego y salud mental.



Aquí se verificó que el mayor aumento se da entre las niñas en el segundo año de la escuela secundaria. Los resultados muestran que también existe un problema importante con el sexo voluntario. Ha aumentado el número de niñas que buscan atención en clínicas para jóvenes después de tener relaciones sexuales. La opinión actual entre los jóvenes parece ser que está bien con formas de sexo cada vez más groseras.



Así mismo que detectó el aumento de lo que los suecos llaman citas de azúcar” es decir, donde los hombres mayores buscan chicas más jóvenes en línea para tener relaciones sexuales por una tarifa, recuerdo que en Suecia se castiga la compra de servicio sexuales. Resulta que muchas de las personas que participan de estos “almibarados” encuentros solo tienen entre 12 y 13 años cuando entran en contacto con esto y lo hacen por primera vez.



Para nadie es un secreto la relación que se da entre sexo y droga para los jóvenes europeos de los que los suecos están lejos de ser una excepción, Aftombladet publicaba el 4 de agosto de 2008 el artículo que podemos traducir como Los jóvenes toman drogas para tener mejores relaciones sexuales.



Los adolescentes del continente que han probado cannabis, éxtasis, cocaína o alcohol antes de los 16 años son también los que tienen más probabilidades de tener relaciones sexuales a una edad temprana.



Desgraciadamente lucha contra el uso de drogas entre los estudiantes suecos se dificulta por sus propias reglas educativas. Así lo podemos constatar en un artículo de debate publicado, el 2016-02-8, en Dagens Samhälle, bajo el título” La ley escolar dificulta el trabajo escolar contra las drogas”, lo firma Staffan Hübinette, profesor de prevención de drogas. El especialista recuerda la crítica de los inspectores contra un instituto, la Inspección de Escuelas de Suecia dirigió duras críticas contra Njudungsgymnasiet en Vetlanda, por relegar y es que, según la ley de Educación, los estudiantes que consumen o se sospecha que consumen drogas, pero que no se comportan de manera amenazante u ofensiva no pueden ser suspendidos. Según la Inspección de Escuelas de Suecia, el hecho de que un estudiante consuma drogas y haya superado pruebas de drogas positivas no constituye “un comportamiento concreto que tenga un efecto negativo en la seguridad de otros estudiantes, por lo que la Ley de educación no apoya a los estudiantes”. Por lo tanto, el estudiante tiene derecho a ir a la escuela y no se le puede expulsar de ella. Ya sabemos cuáles serán las consecuencias de este mal ejemplo para el resto de los alumnos.



No nos extrañe pues el aumento significativo del uso de drogas por estudiantes universitarios que se viene dando. De acuerdo con la “Encuesta Estocolmo 2020”, el informe presentado por Jan Jönsson e Isabel Smedberg-Palmqvist, que citados anteriormente; la proporción de estudiantes de segundo año de preuniversitario que alguna vez han usado drogas creció entre el 2016 y este año del 25 al 30 por ciento.



A todo esto, habría que agregar los que ocurre con los suecos una vez llegados a la adultez, muchos de los cuales terminan viviendo solos y por tanto con redes familiares muchos más débiles que las que suele tener los extranjeros, algo más renuentes al aislamiento que intenta poner la sociedad moderna a todos los que viven en ella. En términos generales los suecos son considerados como las personas más más solitarias en el mundo. De los 4,3 millones de hogares de Suecia aproximadamente que existen en el país, cuatro de cada diez, es decir 1,7 millones, son de personas que viven solas en una tendencia que no para. La pregunta es que sucede cuando esas personas deben enfrentarse a los avatares de la vida, sin el apoyo de una pareja, un padre, un hijo o un hermano. Sin duda alguna la solución, en muchos casos, es la evasión por el alcohol o la mariguana, que son puertas a otras drogas. Lo peor es que nadie habla de estas consecuencias, a lo sumo se habla de sus causas como si las personas solo pensaras en su auto realización, simple indisposición espontánea a la relación de pareja, por no hablar de no tener hijos, pasando por alto la ingeniería social que acompaña al industrialismo y que les hace racionalizar e internalizar estos objetivos.







El otro factor es el económico. Es los barrios de inmigrantes donde florece el desempleo y la dependencia del subsidio social, así que no queda mucho dinero para el gasto en vicios. No ocurre así en los barrios mencionados donde sobra el dinero para invertir en todo tipo de diversión, incluidos vicios como el alcohol o la droga. Y como guinda al pastel tenemos el mensaje que transmiten – sin la censura que sufren, ciertas cosmovisiones y opiniones cuando el estado sueco lo cree necesario- la televisión y el cine a cuyo espectador, de cualquier edad, se le bombardea con héroes que a menudo consumen algún tipo de drogas. Y lo mismo hacen los servicios de películas y series online, todavía más difíciles de controlar.



Mientras la misma prensa y los medios que aterroriza con el tema del Covid 19, dando argumentos para un anciano contagiado muera en soledad, sin la visita de sus esposa o descendientes. Apenas dramatiza las consecuencias del uso de las drogas. Mas bien justifica con una retórica cada vez menos sutil al consumidor cuando no victimiza al proveedor de drogas y sin que los analistas pongan el grito en el cielo. Y demos gracias a Dios que al menos nos quedan redes sociales, parcialmente ocupadas por el mismo mensaje, para denuncia el mal y hacerle resistencia.

Fuentes:

1-svd.se: Svensk drogdödlighet högst i Europa

2-svd.se: Stor ökning av tjejer som tvingas till sex

3-dagenssamhalle.se; Skollagen hindrar skolans arbete mot narkotika

4- mitti.se: Oro: Många unga tvingas till sex i Botkyrka