Fidel Castro y John F. Kennedy ¿Amistad frustrada a balazos?

¿Hubo un intento de entendimiento entre Fidel Castro y John F. Kennedy? ¿Fue la inteligencia del ejército soviético la encargada de frustras este acercamiento?

Llama la atención la manera en que encajan las declaraciones recientes de dos importantes líderes de opinión cubanos quienes parecen muy bien informados y en principio desconectados. Por un lado, tenemos Juan Juan Almeida, refiriendo al intento de acercamiento que hizo el gobierno norteamericano al cubano utilizando a su padre, comandante de la Revolución, como mediador, el objetivo rescatar a Fidel Castro de la influencia soviética. Esto lo hace a partir del minuto 19, en su programa titulado Juan Juan Al Medio Episodios- 462/Gabón la nueva víctima cubana, publicado el 25 de septiembre de 2020.

Esto no parece nada tan absurdo cuando se conoce la responsabilidad de Kennedy en el fracaso de la invasión a Bahía de Cochinos (Playa Girón) operación organizada por la Cía bajo el gobierno del presidente, Dwight D. Eisenhower, quien le asignó 13,1 millones de dólares en marzo de 1960, para derrocar a Castro. El plan ideado bajo Eisenhower implicaba participación de fuerzas aéreas y navales, que de pronto fueron consideradas innecesarias, lo condicionó a la inevitable derrota de invasores el 20 de abril de 1961, eso sumando a inexplicable desinformación sobre el evento que sufría la resistencia interna, fue la mejor señal de buena voluntad que podría sufrir el régimen cubano por parte del flamante gobierno norteamericano.

El hecho de que el comandante Juan Almeida, conservara sus grados y honores hasta el fin de sus días, índice, al margen de la justificación que da su hijo, como figura útil al castrismo en tanto representaba a la población negra en el nuevo poder, que la que misión en tal acercamiento contaba con la anuencia del Propio Fidel Castro y que nada se hizo a sus espaldas.

Por otro lado, lo bien que encaja lo anterior como lo que declaró recientemente el controvertido opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, el famoso Coco Fariñas, al ser entrevistado en la segunda parte del programa en youtube; “Un socio pa’ mi negocio” emitido el martes 22 de septiembre de 2020. Allí el Coco asegura que, Fidel Castro habría estuvo dispuesto a tranzar con los norteamericanos en tanto aquellos le aceptasen como otro dictador latinoamericano más. Esta pieza encajaría en el rompecabezas que se nos comienza a armar con el programa citado de Juan Juan al Medio.

En un interesante recuento de los intentos de golpes de estado ocurrido durante el prolongado gobierno Castrista, Guillermo Fariñas Hernández narra como la inteligencia del ejército soviético, valoró frustrar el acercamiento Cuba-USA ejecutando a uno de sus dos mandatarios, descartándose definitivamente por eliminar a Kennedy.

De paso Fariñas expone en detalles como se efectuó el atentado al presidente norteamericano, involucrando en el mismo a la mafia corsa corzos y agentes cubanos, de los que Fariñas ofrece nombres y apellidos. No estaban controlados no por la KGB, como podríamos creer, sino por su rival dentro de los órganos de inteligencia soviético de la época la GRU.

Esas son las iniciales del nombre en ruso de la llamada Dirección Superior de Inteligencia, es decir la Glávnoye Razvédyvatelnoye Upravlenie), es decir del servicio de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, anteriormente soviéticas, hoy rusas Una sección creada en 1918 por León Trotsky y que según el disidente cubano sigue siendo la misma institución desde entonces. Es algo que yo dudaría tomando en cuenta las radicales limpiezas que dejó haber sufrido este aparato, durante la época estalinista, durante el deshielo Jruchoviano, finalmente tras el intento de golpe de estado inmovilista dado a Mijaíl Gorbachov en 1990, con el aplauso del gobierno cubano, el único que calificó de “nuevas autoridades soviéticas” a los golpistas durante su brevísimo poder.

He de reconocer que estas dos fuentes, es Juan Juan quien me inspira mayor confianza. En el Caso del Coco Fariñas siempre he tenido dudas, sobre todo a partir de sus increíbles huelgas de hambre que en mi opinión servían para borrar la atención que aquella indiscutible que llevó a la muerte al preso Orlando Zapata. Es más, si me pusieran a escoger entre todos los líderes opositores cuan tienen más probabilidades para ser el agente de la inteligencia militar cubana, no del Ministerio del Interior, más visible dentro del movimiento democrático daría su nombre. No se trata de una acusación sino de una sospecha, ya que carezco pruebas concretas, es solo la interpretación, casi intuitiva, de las señales, sin duda alguna ambiguas que emite el personaje en cada comparecencia suya en las redes.

Trátese o no, en su caso, de una maniobra de desinformación, lo seguro es que se pueden detectar unas cuantas verdades dentro de lo que nos cuenta el Premio Zakharov. Por cierto, esta condecoración compartida por el “huelguista de hambre” y las neodamas de blancos la interpreté en su momento como una estrategia para desprestigiar ese galardón que tan merecidamente recibiera el disidente cubano Oswaldo Payá.

Por otra parte, he de reconocer la utilidad de la cantidad de datos delicados sobre la historia y funcionamiento del sistema imperante en Cuba, que suelen ofrecer Juan Juan en sus programas y “El Coco” en sus entrevistas, podrían ser expresión de luchas internas de un poder que ha de estar unificado y amansado por las figuras de Fidel y Raúl Castro, uno fallecido y otro demasiado avejentado y enfermo.

Si los enunciados con los que comienzo esta nota son reales o no, no podemos asegurarlo a ciencia cierta, aunque no parezca parece imposible. En cualquier caso, ya sabemos la utilidad de las teorías para descubrir la verdad, sin ellas, incluidas las de conspiración, nunca podríamos ni siquiera iniciar el camino del conocimiento verdadero. recomiendo a mis lectores escuchar ambos materiales y sacar sus propias conclusiones, aquí se los dejo.