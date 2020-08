Die Brücke: un puente entre la demonización y la humanización del soldado alemán

Escenas de Die Brücke nominadas a un Oscar, ganó seis premios de cine alemán y un Globo de Oro.





Creo que uno de los pocos cines que sobre la segunda guerra mundial que se aleja de la visión maniqueísta de la misma, sin tampoco hacer apología de la misma es el alemán. Se trata de una industria que, si bien tiene que adaptarse a los cánones generales impuestos por los vencedores, al menos intenta presentar al pueblo alemán, sino tan heroicos o angelicales, como se pintan así mismos sus adversarios en la contienda, al menos no tan bestiales como se les dibuja en el cine norteamericano, inglés, francés, ruso etc. Una película temprana en esta tarea de des bestializar al soldado alemán, de ideología nazi lo es Die Brücke (español El Puente) Veamos la ficha técnica:

Año 1959

Duración 105 min

País Alemania del occidental (RFA)

Dirección. Bernhard Wicki

Guion Bernhard Wicki, Karl-Wilhelm Vivier, Michael Mansfeld (Novela: Manfred Gregor)

Música: Hans-Martin Majewski

Fotografía: Gerd von Bonin (B&W)

Reparto:

Die Brücke” es uno de los largometrajes alemanes que más premios ha ganado desde 1945 1945, gracias a su magnífica dramaturgia , que se pierden un tanto en los doblajes , y también por las calidad de unas imágenes fuertemente afectivas.

La película fue premiada cinco veces en el Premio de Cine Alemán en 1960 :

Cuenco de oro (premio desafío)

Fono-Film al mejor largometraje

Oro a las Cintas de la República Federal alemana para:

Así mismo Bernhard Wicki recibió otro premio especial del Premio Federal de Cine por esta película en 1989 con motivo del 40 aniversario de la República Federal de Alemania.

La película también recibió el Globo de Oro a la mejor película extranjera y una nominación al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, así como otros premios nacionales y extranjeros.

Además el filme sirvió para que Wicki pudiera trabajar como uno de los codirectores de la monumental The Longest Day . una película de guerra épica estadounidense de 1962, que narra los desembarcos del Día D en Normandía el 6 de junio de 1944.

De Wicki podemos decir que nació en St. Pölten, Austria; 28 de octubre de 1919 y falleció en Múnich; 5 de enero de 2000. El padre de Bernhard Wicki era un ingeniero suizo y socio en una fábrica de máquinas, su madre era austriaca con antepasados ​​húngaros.

No fue en principio el futuro director un joven nazi, como podría creerse por el modo en que muestra a aquella generación; al contrario, durante su época de estudiante en la Ludwigsgymnasium en Köthen, a la edad de 13 años, fue reclutado por grupo comunista Unión Juvenil alemana. Después de graduarse de la escuela secundaria en Bad Warmbrunn (Silesia), primero estudió historia del arte, historia y alemán en la Universidad de Breslau. Pero como se había decidido por una carrera artística, se cambió a Gustaf Gründgens en 1938 en la escuela de teatro de la Staatliches Schauspielhaus de Berlín.

En 1939 fue encarcelado durante varios meses en el campo de concentración de Sachsenhausen debido a su pertenencia a la organización comunista. Después de su liberación, primero se mudó a Viena, donde estudió actuación y dirección en el Seminario Max Reinhardt. Se mudó a Salzburgo



Aquí Bernhard Wicki tuvo su primera experiencia en cine al trabajar como. fue un extra en la película Der Postmeister de 1939/40. Participará en la puesta en escena de la tragedia Fausto, Johann Wolfgang von Goethe, en el Schönbrunn Palace Park Theatre, y tendrá otros compromisos artísticos incluidos en Bremen de 1941 a 1943 y en el Teatro Estatal de Baviera en Múnich de 1943 a 1944.

A principios de 1945 se casó con la actriz Agnes Fink, ambos abandonaron Alemania antes del final de la guerra y se fueron a la Schauspielhaus de Zúrich. En Zúrich también adquirió la ciudadanía suiza. Allí conoció al dramaturgo Friedrich Dürrenmatt, con quien mantuvo una amistad de toda la vida.

A principios de 1950, Bernhard Wicki regresó al Staatsschauspiel de Munich. En el mismo año hizo su debut como actor de primera en cine en The Falling Star y en Young Heart Full of Love.

Le seguirá El último puente (1953), en la que presentó su mejor actuación actoral en el papel del oficial partisano serbio Boro. Después de ver una exposición de fotografía de la agencia Magnum en Lucerna en 1952, decidió aprender fotografía también. Pidió al director Helmut Käutner que trabajara como asistente de cámara en su película Monpti (1957).

En 1958 dirigió el documental Why Are They Against Us? Alcanzará la fama mundial con la película que nos ocupa Die Brücke, basada en una novela de Manfred Gregor.

Aquí se los narra parte de la batalla final dada por Alemania nazi, antes de fenecer en mayo de 1945. Se trata de una parte de los acontecimientos vistos desde la perspectiva un grupo de jóvenes dispuestos a enfrentarse a las tropas invasoras que ya han cruzado las riveras del Rin, y los tanques Sherman avanzan hacia el este a través de Renania del Norte-Westfalia y Hesse. Wicki muestra el idealismo, si bien equivocado, de aquellos jóvenes alemanes que crecieron bajo el nacionalsocialismo , y sobre todo la falta de sentido del “morir por la patria”, algo de lo que no solo los nazis han abusado, pongamos lo en claro.

Y es así que mientras los más viejos intentan ocultar su militancia nazi quemando los carnets del partido y que las unidades de la Wehrmacht están deponiendo las armas, creyendo en una benevolencia de los angloamericanos, benevolencia que se transformara el exterminio por hambre de los prisioneros de guerra alemanes reconcentrados en campos de los que todavía nadie hace cine, todavía tenemos esta última reserva quijotesca que fue al que ejército infantil que conformaron las Juventudes Hitlerianas y que aún después de la derrota siguieron dando guerra, otro tema que apenas ha tocado la cinematografía del tema, pero este no es el caso.

Cuando Die Brücke tuvo su estreno cinematográfico, la mayoría de los nombres del elenco eran desconocidos. Para varios de los actores, como Fritz Wepper a la izquierda, la película se convirtió en el comienzo de una larga carrera cinematográfica.

Veamos un poco más detalladamente el contenido de la obra. Estamos en abril de 1945 y, siete amigos, de unos 16 años, están a punto de ser reclutados por la Wehrmacht . No solo se habla de la guerra, sino de los conflictos familiares y amorosos que, como cualquier hijo de vecino y en cualquier momento o lugar de la Tierra vivan los adolescentes.

No todo el mundo colabora con el régimen en la inmolación de la juventud en una pelea que ya ha perdido sentido, por ejemplo, tenemos al profesor Stern intentando impedir el reclutamiento de sus alumnos. Algo que no se atrevería a hacer cualquier colega suyo bajo un régimen gemelo y enemigo como lo era el del estalinismo.

Los nuevos reclutas aún no entrenados también serán enviados para luchar contra los estadounidenses que avanzan, pero se les asigna la tarea de defender un puente sin importancia, que incluso debe ser volado, la orden que recibe su jefe el sargento Heilmann, es evitar cualquier combate sobre el puente.

Los muchachos, decepcionados de no estar luchando en el frente, se atrincheran con entusiasmo en la cabeza de puente . Heilmann es confundido con un desertor por su propio ejército y termina ejecutado por la espalda. Los chicos se quedan solos; y con la idea de defender el puente a toda costa, toda una metáfora del sinsentido de la guerra, y mas cuando tras haber caído varios en la defensa del sitio aparecen tres soldados de la Wehrmacht con órdenes de volar el puente, lo que genera una nueva balacera ahora entre los dos chicos y sus compañeros de armas.

No es de extrañar que pese a su calidad técnica la película no pasara de ser nominada al Oscar, certamen donde, aunque no se diga, lo que prima es la ideología del estado norteamericano. En 1960, salvo raras excepciones con el cine proestalinista de los 40, era muy pronto para que se premiara una película donde las personas enfrentadas a un ejército norteamericano no fueran todas unas malvadas. Aunque con el tiempo la cosa ha ido cambiado, según las estrategias más o menos propagandísticas, de reconciliación de USA con viejos enemigos.



Sin duda alguna se trata de un filme histórico, que nos muestra la vida de los alemanes en uno de los momentos más terribles de su devenir, pero también da un mensaje pacifista, que bebe de un clásico como lo fue Westfront 1918 – Vier von der Infanterie (en español, Cuatro de Infantería)1 película alemana antibélica de 1930 dirigida por Georg Wilhelm Pabst, con Fritz Kampers y Gustav Diessl, en la cual vemos la guerra desde la perspectiva de los soldados rasos en las trincheras del Frente Occidental, como ocurre en su hermana gemela estadounidense, del mismo año, Sin novedad en el frente (también de 1930), en este caso el tema no es del todo original, si bien sigue siendo necesario. ¿Quién le iba a decir a los alemanes de la alocada república weimariana de entonces que en solo una década se verían enfrascado en una tragedia como la segunda guerra mundial?



Pero este tipo de cine, además de recordarnos las miserias de la guerra, cosa que rara vez hace el cine de las potencias vencedores, ha cumplido una misión adormecedora, la de hacernos vivir felices de la derrota del nazi fascismo como si experiencias similares se hubieran exorcizado para siempre, y eso que la URSS, le sobrevivió poco más de cuatro décadas.



El hecho es que con obras de este tipo se nos han bajado las defensa para enfrentar el renacimiento de otra suerte de autoritarismo; de la ideología internacional pandemista que por medios mas o menos goebelianos se está imponiendo a nivel mundial. Una doctrina con disfraz de ciencia que también mata, solo que sus primeras víctimas no pertenecen a las juventudes hitlerianas como las de la película, sino a las ancianidades de los países “encuarentenados” y con los servicios médicos inefectivizados por decretos irrevocables de su gobiernos en contubernio con los parlamentos.

Veremos qué tiempo pasa para que esa otra inmolación, a veces voluntaria cuando de internaliza la nueva fe, tendrá presencia crítica en la pantalla, como se hizo en el caso de los chicos capturados mentalmente por el nacional socialismo, que vemos en la película alemana.