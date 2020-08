Católica cubanoamericana arremete contra su iglesia

Mural de la Ermita de La Caridad en Miami. Foto; Carlos M. Estefanía

La Periodista Dora Amador, radicada en Miami, ha publicado en la revista digital Cuba encuentro un artículo dividido en dos partes bajo el título: De búsquedas y Encuentros. Se trata de una versión recortada de un ensayo publicado con el mismo mismo título, en septiembre del año pasado, en la revista Surco Sur, de la Universidad de South Florida. Surco Sur, como revista de arte y literatura, pretende ofrecer un nuevo ámbito de discernimiento y debate de temas que abordan las letras y las artes hispanoamericanas y convertirse en un vehículo de utilidad a los interesados en estos temas.

Recierdo el nombre de Dora Amador, por la refernecia permanente que le hacían los locutores de Radio Martí en los años 80 cuando aparece la emisora, al punto que todavía resuena en mi cerebro sin asociarlo con un tema que no fuera la crítica del gobierno cubano y su tratamiento de la disidencia. Según nos informa pagina Surco Sur donde aparece su dossier la cubanoamericana vive en Estados Unidos desde 1962, ha sido editora y columnista del periódico El Nuevo Herald y jefa de redacción y editora de reportajes en Univisión, También trabajó como documentalista en Telemundo. Tiene además una Maestría en Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico. Así mismo la periodista es ganadora del “Guillermo Martínez Márquez Excellence in Journalism Award” y de cuatro Emmys por documentales transmitidos por los canales 23 y 51. En 1968 publicó el libro La sonrisa disidente.

Cuando visitamos su página en Facebook encontramos a una verdadera agitadora en pro del candidato Biden y en contra del presidente Trump, NO hay términos medios, como dicta el manual del ciudadano bajo un régimen bipartidista como el norteamericano.

Por otro lado, en medio de la amplia inconografía religiosa que en la página se descubre, reluce por contraste, la banderita colorida del movimiento “gay”. Allí la autora nos habla abiertamete de sus inclinaciones eróticas asi como del diminuto estandarte que preside su formación profesional y que representa al movimiento global que ha hecho del homosexualismo toda una ideología:

…Yo sobreviví inmersa en un falso yo por largos años en mi vida profesional, social y hasta familiar. He sufrido mucho por eso, porque es como llevar una doble vida, tratando de que no te discriminen, te rechacen, te desprecien al no ser como “los otros” “normal”. No lo soy, porque la norma es ser heterosexual, yo soy homosexual, desde que nací. Mi primer amor platónico fue una niña en mi escuela, y yo no entendía mis sentimientos, pero sabía que no eran normales, eran raros, lindos, encantados, atrayentes. Nos pasa a muchas y muchos hasta que más o menos llegamos a la pubertad.

La bandera que aparece arriba de este escrito es la del arcoíris, la bandera gay.

Y me siento más en paz conmigo misma y con Dios desde el momento en que decidí dejar de ocultar lo inocultable, porque a fin de cuentas todo el mundo siempre lo ha sabido: es tortillera, es invertida, es del otro lado, es pata, es cachapera). Pero al ser un tema tabú en nuestra sociedad y condenable en la Iglesia católica, a la cual pertenezco (si, soy gay y católica) hasta hace relativamente poco, mi sentimiento era de vergüenza, de punzantemente distinta. Soy de una generación que está en el umbral de la muerte. Soy de la tercera edad, se podrán imaginar lo conmovida y feliz que me siento al ver las nuevas generaciones liberadas, al escuchar y ver al papa Francisco, su aceptación amorosa de las uniones civiles entre dos Mujeres o dos hombres. Al saber que tiene amigos queridos gay, que invitó a almorzar al Vaticana un transexual con su esposa. Ambos españoles. En un momento un homosexual le preguntó con lágrimas en sus mejillas: “Papa Francisco, usted cree que en el cielo habrá algún lugar para mí?” A lo que le respondió Francisco: “Claro que si, Dios te creó como eres y te ama como eres”.

Evidentemente se trata de una mujer formada en los medios dirigidos a los hispanoamericanos en el sur de Estados Unidos, los cuales como es habitual, tienen su agenda encaminada a la reprogramación cultural de su publico, según las políticas de Estado, donde la defensa y promoción de calquier conducta sexual que no desemboque en procreación está al orden del día.

En la primera parte del artículo para Cubaencuentro, Amador se queja de que, tras haber mantenido una actividad de confrontación política con el Castrismo, la iglesia católica le negara la posibilidad de servirla en Cuba. En la segunda la periodista lanza ataque contra la institución que más de su inspiración, parece escrito por el propio Martín Lutero.

No es que no encuentre valores en un texto, cargado de vivencias interesantes, que recomiendo a mis lectores como estímulo a la reflexión y al debate crítico. En cuanto a lo positivo, rescato por lo interesante el recuento que hace la periodista de su ascenso espiritual, el efecto de misas, homilías y talleres dictados por sacerdotes, en su mayoría cubanoamericanos y en particular el listado de textos religiosos que ofrece y, que, tal vez sin proponérselo, nos convida a leer.

Así tenemos entre los materiales que dieron nuevo sentido a su viva la autobiografía de Thomas Merton, La montaña de los siete círculos, El castillo interior, de Teresa de Jesús, Las variedades de la experiencia religiosa, del filósofo William James, Conversión y editada por Walter E. Conn, Spiritual Pilgrims: Carl Jung and Teresa of Avila, de John Welch, O. Carm, El Nuevo y el Antiguo Testamento, etc.

Se trata de una magnifica lista bibliográfica, de la que cualquier maestro en religiones podría echar manos para hacer entender a sus estudiantes las creencias de un cristiano cultivado en su fe, algo que abunda tan poco como el comunista conocedor de los clásicos marxistas.

Sin embargo, tanta teoría no le sirvió a nuestra autora para tener una pisca de la piedad que debería comenzar por casa, es decir la compasión con la institución en la que se gestó su fe y a la que en buena medida deber ese “crecimiento”. Es así como, en la segunda parte de su escrito, recurre al tema favorito de los catolicofobia el del trasteo lujurioso de chicos cometidos por algunos de los miles de sacerdotes católicos que trabajan con niños en todo el mundo:

“Entonces estalló el escándalo de la pedofilia. Siendo yo la directora del periódico católico de la Arquidiócesis pude vivir muy de cerca la mentira, el disfraz, la hipocresía, la jerarquía. Lo que se formó cuando empezaron a salir a flote las denuncias de las víctimas fue horrendo. Pero ya todo eso pasó, han pasado muchos años de aquel 2002 en que en Estados Unidos el cardenal de Boston fue descubierto encubriendo a curas pedófilos para “proteger” a la Iglesia de escándalos, y así, miles de niños y niñas fueron violados y abusados sexualmente por curas y obispos, dejando a su paso las víctimas. Entonces, como una pandemia, se propagó por todo el mundo la misma fetidez: la pedofilia era un fenómeno cotidiano en la Iglesia católica universal”

Francamente, sin negar sin solo dato en los que se basa, creo que a la señora se le fue la mano con eso de la pedofilia como fenómeno cotidiano, salvo que para ser justo digamos lo mismo de los sistemas educativos donde continuamente se declaran caso de ese tipo, ahora con el incremento del numero de maestras, implicadas en estos caso, sin embargo a ningún humorista se le ocurriría hacer con los y las educadoras, los chistes que desde hace años se vienen haciendo con los curas católicos convirtiéndolos en la conciencia social prácticamente en sinónimo de depravado sexual.

El caso es que tanta mística no le impide a la columnista para incorporarse como una más a la pléyade de leñadores que, desde las más variadas ideologías en intereses siguen rematando a hachazos ese árbol caído que es la iglesia católica, sin importarles mucho las concesiones y meas culpas que desde hace años vienes haciendo los prelados y que nadie exige de los funcionarios educativos del estado, cunado los abusos tiene lugar en centros por ellos administrados.

Estamos ante una institución que mas que odio debería inspirarnos lastima, el merito de combatirla es en realidad un rezago del pasado, bastante tiene la pobre con el modo en que se carcome desde adentro, ya sea por la maldad de los enemigos que la han infiltrado, ya por la necesidad de adaptarse a los poderes que controlan nuestro mundo que es lo que la ha llevado a luteranizarse cada día más, sin que merme por ello el ataque mediático permanente del mundo protestante. Aun así, en medio de sus estertores, la iglesia católica, entre otros valores que conserva, como los de apostar por la familia reproductiva y enfrentar la eutanasia, todavía constituye la organización mas fuerte de las pocas que luchan por la vida de esos millones de niños condenados al mas aberrantes de los abusos que se puedan cometer, el del aborto.

Es por ello por lo que aún y con todas las reservas que tengamos con esa institución, incluso quienes no se consideran católicos o cristianos, como es mi caso, deberíamos defenderla de ataques como el que leímos en las páginas de Encuentro. Por ello pongo modestamente una pica en Flandes con las notas que dejo a esta autora, que pese a su acto de fe católica, despide un tufillo tan protestante, por no hablar del evidente resentimiento conque se expresa de una organización que, con todo lo que diga el Papa sobre un homosexual concreto, sigue considerando la homosexualidad como una forma más de fornicación:

Nota a la parte 1



Gracias por denunciar la corrupción política que sufre la iglesia católica desde hace años, algo en lo que las sectas protestantes y sus variantes de nacional cristianismo, no quedan atrás. Lo mejor ha sido la magnífica bibliografía que citas y que nos embullas a leer.

Nota a la parte 2



Entiendo que los católicos se consideran universales, una vez dentro de la institución deberías ser útil en cualquier lugar, por ejemplo, en ese mismo Chile que por no haber vivido la consumación del mal llamado socialismo, solo el caos de los tres años de unidad popular parece dispuesto a caer en manos de la izquierda Castro bolivariana en estos momentos. Allí una católica con tu experiencia en Cuba habría sido de gran utilidad.

Dices descubrir la corrupción del ideal en la institución, eso pasa en todas partes y en toda institución incluso en la más importante y a la que todos obedecemos incluso cuando nos manda a poner bozal, auto confinarnos en casa y dejar de sustentar nuestra economía, como ocurre en estos momentos. Allí el ideal de libertad individual tantas veces proclamada frente al totalitarismo se entredice de golpe y porrazo, nunca mejor dicho dado el papel policíaco en las medidas “sanitaria” que tantos profesionales cuestionan. Aquí el de poder imitar las virtudes de un Cristo redentor, si con estos desestabilizas el concordato con determinado gobierno.

No es pues una contradicción exclusiva de la iglesia católica, de lo que no te percatas es de que en la denuncia de esos males a lo que asistimos es al enfrentamiento entre instituciones, por ejemplo los casos de pedofilia que citas son muy lamentables, pero tanto como ellos el uso malintencionado que ha hecho tu gremio en el contexto de una cultura protestante que señala en los católicos lo mismo que ocurre y no destaca en cualquiera de sus sectas “cristianas” esto por no hablar de centros internados privados o públicos u organizaciones de infantes como los Boy Scouts of America con décadas fallando en proteger a sus niños del abuso sexual.

El caso es que solo ahora nos enteramos los casos de pedofilia que desde hace tiempo se vienen dado , no solo con los Boy Scout, sino tambien en instituciones pedagógicas, laicas o religiosas de cualquier tipo, a los que nadie les dedica una película que se escandalice como si las hay de sobra contra la iglesia católica.

Al final me parece te ha podido más el nacionalismo y el gremialismo, que la propia experiencia dentro del catolicismo al escribir este artículo.