Nuevo giro de tuerca contra la mariguana en Cuba. Lo que puede haber detrás de la noticia

Decretan prohibición total del uso de la marihuana en Cuba,

es lo que “informa” la revista Dime Cuba, el jueves 6 de agosto de 2020

Pensaba que la prohibición total del uso de la marihuana o cannabis y sus productos derivados era cosa establecida, más por alguna razón el Ministerio de Salud Pública debió ratificarlo explícitamente mediante una resolución que según la publicación digital entraría en vigor el 9 de julio del presente año, es decir el mes pasado.

He decidido ir en busca de misma resolución dando con ella en una edición especial de la Gaceta Oficial, la número 333, 9 de julio de 2020. Veamos el edicto en su totalidad:

MINISTERIO ______ SALUD PÚBLICA GOC-2020-484-EX36 RESOLUCIÓN No. 23 POR CUANTO:

La Resolución número 148 del 15 de noviembre del año 2004 del ministro de Salud Pública dispuso la prohibición de importación a los viajeros internacionales de drogas, estupefacientes, sicotrópicos, precursores y sustancias relacionadas, entre otros productos, insumos y sustancias; así como estableció las regulaciones vinculadas para la importación y exportación en el país de estos artículos; y la Resolución número 335 de fecha 17 de octubre de 2005 del propio ministro de Salud Pública aprobó y puso en vigor la lista de sustancias consideradas de efectos similar a las drogas, estupefacientes y sicotrópicos sometidas a control nacional.

POR CUANTO: Teniendo en cuenta el incremento del consumo, posesión y trasladado de la marihuana y sus derivados, así como su legalización a nivel nacional por varios países y que las convenciones internacionales solo autorizan el movimiento internacional y el uso de las mismas con fines especiales, autorizados únicamente por las autoridades nacionales competentes; así como considerando que el Ministerio de Salud Pública ratifica que es nocivo a la salud humana, el consumo de marihuana y sus derivados y la comercialización de otros productos vinculados a esta planta y otras con efectos similares, se hace necesario establecer la prohibición de la importación, tenencia, transportación y exportación con fines terapéuticos o recreativos de la planta Cannabis (marihuana), el arbusto del Erythroxylum coca (coca) y de la Banisteria laurifolia (yagué), flores, semillas, productos o sustancias derivadas que produzcan efectos similares a las drogas para el territorio nacional y en tal sentido disponer como se dirá.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas según el artículo 145, inciso d) de la Constitución de la República de Cuba, RESUELVO

PRIMERO: Declarar para los viajeros, la paquetería y el tránsito de mercancías nacionales e internacionales, la prohibición de importar, tener, transportar y exportar con fines terapéuticos o recreativos la planta Cannabis (marihuana), el arbusto del Erythroxylum coca (coca) y de la Banisteria laurifolia (yagué), flores, semillas, productos o sustancias, componentes derivados de estos que produzcan efectos similares a las drogas, sea de origen natural o sintético, aun cuando se porten certificados médicos que justifiquen su consumo.

SEGUNDO: Se prohíbe importar, tener, transportar o exportar bebidas, alimentos, materiales, bibliografía, propaganda, bienes, objetos, parafernalia, cigarrillos electrónicos o cualquier otro insumo que incite, estimule o propague el uso de la planta Cannabis (marihuana), el arbusto del Erythroxylum coca (coca) y de la Banisteria laurifolia (yagué), flores, semillas, productos o sustancias, componentes derivados de estos, que produzcan efectos similares a las drogas, ya sea medicinal o recreativo, aunque estos no contengan en sí los principios activos de la droga o sustancia que represente o haga alusión, pero que la incitación, el estímulo o la propaganda en su conjunto se consideren nocivos para la salud humana.

TERCERO: A los efectos del cumplimiento de la presente disposición, al detectar la presencia de algunas de estas sustancias, plantas, flores, semillas productos o sustancias, componentes derivados y demás modalidades que se regulan, las autoridades administrativas y competentes correspondientes, actúan según sus facultades y en cumplimiento de la legislación vigente.

CUARTO: Las regulaciones generales y específicas que establece la Resolución número 148 del 15 de noviembre del 2004 del ministro de Salud Pública, en lo que no se oponga a la presente Resolución, resuelve los conceptos, procesos, procedimientos y autorizaciones que se dispongan en la misma.

QUINTO: El viceministro que atiende la asistencia médica y social, los medicamentos y tecnologías médicas, la docencia y la ciencia e innovación tecnológica queda encargado del cumplimiento y control de lo dispuesto en la presente resolución en el Sistema Nacional de Salud y coordina, al efecto de su implementación con los organismos, órganos y demás entidades vinculadas.

334 GACETA OFICIAL 9 de julio de 2020 SEXTO: La presente Resolución entra en vigor con su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. NOTIFÍQUESE a los viceministros del organismo.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. DÉSE CUENTA a los ministros de Justicia, del Interior, del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y del Comercio Interior, a la Fiscal General de la República, al presidente del Tribunal Supremo Popular y al jefe de la Aduana General de la República. ARCHÍVESE el original de la presente Resolución, debidamente firmado, en la Dirección Jurídica del organismo. DADA en el Ministerio de Salud Pública, en La Habana, a los 5 días del mes de febrero del año 2020. “Año 62 de la Revolución”. Dr. José Angel Portal Miranda.

Me parece muy bien que el país no haya entrado al trapo de la presunta condición medicinal de la plata y su hoja (que no algún elemento activo que pueda extraerse de ella) con la que se enmascara la promoción de la droga allí donde ha sido legalizada.

Me alegra que no solo se ataque al producto en sí, sino también a su propaganda, algo que también podría aplicarse a otras esferas de la salud, como es por ejemplo la sexualidad, un tanto descuidada cuando no literalmente ideologizada y por tanto tratada acientíficamente por este Mismo Ministerio de Salud y otras autoridades cubanas, sobredo en su función reproductora.

En la consideración de que Cuba no es un estado de derecho, poca gente se preocupa por actualizarse sobre sus leyes y decretos, olvidando que hasta el estado nazi se guiaba en términos generales por leyes, otra cosa es que pueda discutirse la justicia de estas o el beneficio que aquellas significaban para la población no comprometida cuando no excluida por el sistema.

Lo mismo ocurre en Cuba, no todo es arbitrario, incluso dentro de su legislación hay cosas que son positivas para la población aún cuando nos parezca, al menos a mi que el saldo es negativo.

Lo que si resulta sospechoso es que sea ahora que Dimecuba, publicación de la agencia del mismo nombre que gestiona envíos, recargas y llamadas a la isla, se haga eco la noticia de esta cruzada contra la mariguana, a diferencia, por ejemplo de Ciber Cuba, la cual ya había publicado, el 21 de julio, un artículo de Wilfredo Cancio Isla titulado: Gobierno cubano decreta prohibición total sobre uso y transportación de marihuana en el país.

Supongo que el refrito de la vieja noticia hecho en estos momentos por Dime Cuba, tenga que ver con algún sonoro evento de actualidad vinculado con la droga. Puestos a adivinar podría vincularse con el giro ideológico dado por el famoso compositor Descemer Bueno, a todas luces consumidores de la hierba, quien inesperadamente arremetió contra el gobierno cubano, desde sus redes sociales.

También podría ser una señal de advertencia contra los raperos cubanos hoy emigrados Aldo y Silvito el libre Ellos, que fueron lideres artísticos de la juventud con años de disidencia y magníficas letras lamentablemente, una vez fuera de su tierra, han terminado haciendo propaganda a la maldita yerba, sabrá Dios si inducidos en su inconsciencia por agentes del sistema de allá o de allí.

En cualquier caso, la medida es necesaria, en tanto previene todo lo que sabemos trae la mariguana, disminución de la inteligencia, capacidad de reacción, responsabilidad moral e incluso su asociación con alucinaciones, trastornos esquizoides de la personalidad, y por consecuencia accidentes laborales, de tránsito y crisis familiares.

Podemos criticar al gobierno de Cuba por infinitud de cosas, pero esta medida hay que aplaudirla, y más cuando el bando se dicta en los tiempos en que todo occidente, capaz de encerrar a porrazos y ostias a toda la población con la historia del coronavirus, apenas mueve un dedo para evitar que esa misma gente, represaliada con virus o sin este, en particular la juventud, se mariguanee, con todo el daño que esto hace a su salud y a la de la sociedad, bajo la influencia de las “industrias cultuales” y de un mal entendido concepto de libertad individual.