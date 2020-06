Segunda charla sobre los vikingos

En este II capítulo sobre la vida de los Vikingos, el periodista Jesús Angulo nos vuelve a entrevistar sobre los vikingos para su programa en canal de la televisión educativa de Miami WLRBN. Aqui hablamos de la educación física de los vikingos; la lucha sin armas que usaban los vikingos; el arsenal típico de un vikingo; las técnicas y habilidades que usaba el vikingo en su combate cuerpo a cuerpo; las tácticas militares usadas por los vikingos en su batallas de tierra y mar y papel de la magia en el arte militar de los vikingos.

A continuación la Transcripción automática, del video II Capítulo sobre la vida de los Vikingos, publicado por Jesús Angulo en su canal de Youtube el 3 de agosto de 2015

queridos televidentes a su programa en

tercera como de costumbre siempre

traemos a ustedes un programa de sumo

interés

hoy vamos a hablar de ahí de un grupo

humano que se ha hablado mucho de él

cuando se habla de la conquista de eeuu

de venta cuando se habla de que esto va

con 11

se dice que inclusive estuvieron aquí y

américa primero que cristóbal colón

vamos a hablar de los vikingos

y de los vikingos hablamos hace un año

con la misma persona que hemos invitado

hoy tenemos con nosotros aquí a carlos

estefanía es un pedagogo de en estocolmo

en suecia es un individuo conocedor

porque esa parte de ahí donde estuvieron

los que los vikingos y radicados en

cierta oportunidad y demás está decirles

que vamos a encontrar respuestas a este

proceso segundo porque primeramente

habló hace un año de la historia de los

vikingos en su forma de actuar hoy vamos

a hablar la vida de los vikingos cómo

eran los vikingos como cómo la cultura

de los vikingos la región de los

vikingos bienvenido a nuestro programa

carlos muchas gracias porque me invitas

a este programa que a mí me gusta mucho

yo los sigo desde suecia comparto tus

vídeos y creo que es una manera de

ilustrar se de las mejores

yo creo que lo primero para regresar a

ese año atrás quiero hacer un pequeño

resumen de lo que hablábamos en aquella

oportunidad

aquella vez habíamos presentado los

vikingos con cultura como historia

habíamos hecho un recuento bastante

amplio de que fueron los vikingos cuando

surge cuando termina cuáles son los

presupuestos de ellos no habíamos dicho

que a partir del siglo 700 y tanto

después de cristo comienzan las

incursiones vikingas contra inglaterra

contra lo que hoy es francia

los vikingos no solamente avanzan hacia

el oeste también incursionan en el este

los vikingos fueron los fundadores de la

actual rusia sobre todo en kiev llegaron

hasta a bizancio fueron la guardia

personal del emperador así de buenos

eran como guerreros y por supuesto

llegaron a américa se enfrentaron a los

indígenas lograron tener un asentamiento

no duraron mucho tiempo regresaron pero

recientemente descubrí un artículo que

he reseñado en mi blog que el hombre de

cuba muestra donde hablo de un

descubrimiento que se ha hecho en

islandia y se ha visto que hay unas 300

familias que tienen genes indígenas

islandeses los islandeses son parte de

los vikingos también y se hicieron

investigación y se descubrió que parece

que alguna vez los vikingos se trajeron

a una mujer y de esa mujer hay una

descendencia de ampliar en islandia o

sea los vikingos estuvieron asentados

islandia noruega y groenlandia

dinamarca suecia como tú has dicho en la

parte oeste de finlandia son un

elementos que componen a los ingleses en

un elemento que compone a los franceses

o sea todo a normandía fue un territorio

vikingo o sea no podían frenar la

inclusión de bekking entonces lo que se

hizo fue darle un territorio a los

vikingos a cambio de que ellos

combatieron vamos a llamarlo entre

comillas sus hermanos en realidad eran

distintas tribus o reinos que no tenían

muchas piedras unos como otros no

entonces el vikingo es un elemento que

está en la cultura europea y es muy

curioso como hoy en día en los lugares

más disímiles se hacen festivales con

bastante respeto de la historia donde la

gente se viste como vikingo combate con

móvil kings o recuerdan las incursiones

vikingos y no lo miran como aquellos

piratas que fueron en su momento sino

como elementos y componentes de las

culturas nacionales lo ves en bélgica lo

ves en francia lo es inglaterra lo ves

industriales incluso en estados unidos

en canadá se dan los muchos aquellos

películas sobre los vikingos y después

en la imagen de ellos nunca ha sido de

piratas que en realidad fue lo que más

ellos emplearon buenos aries yo diría

que las películas se centran más en esa

parte de piratas así que si yo mi visión

del cine que trata los vikingos

generalmente aborda el lado piratesco de

ello el lado depredador no pero hay otro

lado del vikingo que es el lado

comerciante hay otra parte del vikingo

que es el lado poético hay otra parte

del vikingo que es del hombre que se

entrena que es de lo que quiero hablar

fundamentalmente de que se prepara

precisamente para esa vida

guerrera que iba a tener de la cual se

habla muy poco pero los vikingos fueron

además como te decían portadores de

culturas

ellos eran grandes artesanos eran

uruguay que colonizaron

durán landia colonizaron islandia

colonizaron ese pedazo de territorio que

era territorio del norte de norte

américa la parte norteamericana la parte

norte tuvieron colonias en inglaterra

e irlanda

en francia realmente lo que queremos

asentar y se adaptaron tienen tenían una

gran flexibilidad una capacidad del

vikingo era el adaptarse al medio y yo

solo lo detectó en mí con ciudadano

sueco que tiene una capacidad para

aprender idiomas o bailar salsa que es

una cosa asombrosa o sea es una es un

rasgo que tiende a adaptarse al medio

circundante y te digo que cuando uno

estudia la historiografía cruza hay una

discusión a los hay más hermanos filos y

más otros eslavos filón o los hermanos

filos te presentan el nacimiento de la

cultura rusa como una creación vikinga

pero sin embargo estos vikingos

inmediatamente adoptaron las lenguas

locales y dice de alguna manera se es la

avisaron y quizás por eso ahí radica el

éxito que tuviera alguna relación con

los vikingos los vikingos son una parte

de los pueblos no es germánicos yo diría

que la gran diferencia entre los

alemanes

incluso los holandeses y los vikingos

que los vikingos fueron de aquellos

germánicos los últimos en cristianizarse

los últimos e integradas a europa los

últimos deben asumir las formas feudales

típicas de religiones ellos las típicas

religiones germánicas ellos también

culto auding y tenían todo un panteón

muy amplio de dioses y esto va a ser un

elemento fundamental en la formación

guerrera de ellos de esto vamos a hablar

un poco más adelante yo quisiera

comenzar con el el culto a la forma como

se educaban exactamente mirábamos a un

cronista árabe que recorrió muchos

pueblos y cuando topó con los vikingos

dijo que no había visto gente mejor

entrenada físicamente y es que el

vikingo sapiente de que iba a hacer la

guerra desde muy niño comenzaba a su

formación por ejemplo para ellos las

guerras de bolas de nieve no era un

juego era un entrenamiento militar

porque posteriormente esas bolas de

nieve se van a convertir en piedras e

incluso una bola de nieve bien apretada

puede ser una misma peligrosa

debemos niños comenzamos entrenamiento

por supuesto practicaba en el arco y

flecha practicaban la equitación

levantaban piedras de todas maneras me

gustaría presentar la primera imagen al

señor director se nos puede

mostrar

quiero aprender el típico vikingo esta

foto es una foto que tiene un valor

histórico una foto de 1930 tomada

islandia aquí vemos al hombre con su

lanza con su escudo ese escudo podría

ser mucho más grande mucho más pequeño

con su casco que no es exactamente el

casco uno suele ver

y esta gente estos irlandeses tenían una

unas sagas unas historias donde

recogemos todo el entrenamiento que

ellos practicaban y entonces en esta

islandia donde se ha tomado esta foto

que te digo una foto histórica no tan

histórica como vicky allá atrás eran

personas que no están vestidos como

vikingos pero que demuestra el culto que

tenían los irlandeses por la

el pasado the king o esta foto nos va a

dar lugar a pie para hablar de una de

las formas de entrenamiento que tienen

ellos que se extiende hasta nuestros

días que es la clima

el clima es un tipo de lucha

se utiliza la parte baja del cuerpo si

pudiéramos ver la próxima fotografía

director por favor

el director pudiera pasarnos la próxima

imagen

aquí está veamos aquí vamos a llamar el

arte marcial de los vikingos que se ha

extendido hasta nuestros días esta foto

también es histórica este es un torneo

en estocolmo en 1912 como se ve ellos

utilizaban para desequilibrar la parte

baja del cuerpo generalmente se practica

con un pantalón pero aquí ellos tienen

unas bandas donde se agarran y utilizan

distintas técnicas de desequilibrios

ellos proyectan al individuo ellos

tenían distintas formas de lucha pero

esta la que se extiende la que ha tenido

una continuidad hasta nuestra época y no

solamente era aprender a desbalancear al

enemigo a tomar balance a entrenar la

fuerza la flexibilidad sino incluso era

una formación ética

los vikingos cuidaban mucho a sus

compañeros y estaba penado en dañar al

contrario y cuando se iba a ser una

muestra por con tú querías hacer un test

psicológico de una persona generalmente

se le invitaba a este tipo de combate y

por la manera en que seguía las normas

y respetaba

en este tipo de lucha pues por esa

manera si vas a juzgar el carácter del

hombre ahora naturalmente esta es una

lucha que solamente llega en combate con

la mitad del cuerpo del cuerpo con

muchas reglas ellos tenían otros tipos

de combate ellos combatían con la parte

superior del cuerpo agarres muy fijo y

tenía otro tipo de lucha que era mucho

más libre donde era sencillamente

agarrar al contrario por donde pudiese

lanzarse al piso e inmovilizarlo aquí

con que caiga al piso limpiamente se

vence no sufrirá eso ella como sports

pero en la guerra usado en esa esfera

voy a explicar esto era forma de

entrenar la fuerza la inteligencia la

astucia la intuición que está preparando

para la guerra con muchas reglas que se

violaban en duramente castigados el

hombre que violaba esta regla no se

podía no se podía lastimar a ese proceso

no se podía matar al contrario incluso

cuando se proyectaba había que cuidar

que no se lastimara él podía pasar pero

se veía si era es proceso o no ellos

cuando comenzaban el torneo se agarraban

y es una señal de lealtad no eran muy

éticos en ese aspecto

por supuesto seguramente hubo alguna vez

alguien que se aprovechó de eso para

hacerle daño a otras personas pero ahí

había una serie de normas prohibidas que

son las que se van a aplicar después en

la guerra sea indirectamente a través de

las prohibiciones entrenados para la

guerra por ejemplo tú no podías lanzar

un contrario y caer sobre él de rodilla

aplastarla el esternón ciertas formas de

demanda había una tenía una gran ética

entre ellos que a su vez era la escuela

de lo que podías y tenías que hacer

cuando ibas a la guerra entonces

teníamos otras formas de entrenamiento y

uno que se extiende hasta nuestros días

que nos permite saber cómo se formaba la

la lucha de bolas de nieve era una de

las formas lágrima y las distintas

formas de lucha que practicaban con sus

técnicas algunas técnicas uno las puede

reconocer en el judo o en la lucha libre

otras me parecen bastante originales por

el modo en que utilizan las piernas se

forman como una especie de té y

proyectan al contrario tenían por

ejemplo varias modalidades un

combatiente contra dos y tenían una

era la lucha en el mar o sea tratar de

ahogar al otro pero sin llegar lugar que

era muy peligroso porque podían irse los

dos al fondo y era muy peligroso porque

si tú abogados de verdad también podría

ser castigado y a veces eran uno contra

dos según las sagas según las historias

que nos han llegado entonces nadie los

por el proceso el mismo de la piratería

tratamiento exactamente porque buena

parte de la actividad y kinga en el mar

es de esos vamos a entrar pero bueno los

vikingos no solamente eran gente que se

preparaba para la lucha sin armas

estaban bien preparados para las luchas

sin armas e indirectamente e

indirectamente a través de las

provisiones ya se estaban preparando

psicológicamente para lo que iban a

hacer en una lucha cuerpo a cuerpo

los vikingos eran grandes guerreros y

entonces me gustaría hablar un poco del

arsenal de los vikingos así que si el

director puede pasarnos a la próxima

fotografía aquí vemos la reproducción en

uno de estos festivales donde se

rememora la historia vikinga la

reproducción de ha dado el auténtico el

más común de los cascos vikingos esos

cascos con cuernos no nos han encontrado

jamás que son los que la caricatura la

iconización de

de la cultura vikinga porque hicieron

eso porque inclusive los peligros que

por esos esos cascos para hacerlo más

brutal y más porque parece que hubo

algunas representaciones de óperas que

aludía a los vikingos que por

desconocimiento utilizaron esos cascos

que posiblemente sean de otros pueblos

celtas quizás y al no saber diferenciar

entre una cultura celta y una cultura

germánico del norte como la de los

vikingos pues entonces se confundieron y

eso quedó en la historia pero

desgraciadamente no es la realidad la

verdad era el verdadero casco del

vikingo es el casco que vimos allí y que

suele tener una protección en la nariz

no y es icónico porque el juego tiene un

aspecto físico la espada resbala mucho

mejor y no queda incrustada o bueno

incrustada podría ser hasta favorable no

lástima tanto al guerrero después ese

casco se puede combinar con mallas de

anillos de metal que ellos solían

utilizar si pudiéramos pasar a la

próxima imagen por ejemplo aquí tenemos

una vestimenta típica del vikingo

el casco el yelmo el escudo que era muy

era no solamente un medio de protección

era también un arma defensiva ellos lo

utilizaban como arma defensiva eran muy

diestros con el escudo y esta malla de

anillos que era muy común entre ellos

nos dan nervios de metal que además de

protegerte pues te permite moverte es

incluso mucho más práctica que una

coraza y eso está muy visto

en los restos de los vikingos incluso a

veces se combinaban de malla de esa

malla se colgaban a los lados del yelmo

no tenemos como parte del armamento del

vikingo tenemos además y lo estamos

viendo ahí la lanza es utilizaban la

jabalina o lanza entonces no se han

conservado las maderas de las lanzas

pero se sabe por las descripciones que

pudieran ser de unas varas más largas

unas varas mascotas según él el arte o

el método que se puede emplear para

lanzar las pudieran ser más cortas para

combatir más más largas no pinchaban

sólo sino que eran muy diestro copiando

con él

madero y una característica muy

importante del vikingo que lo

diferenciaba de todos los guerreros de

su época era el hacha

incluso aquellos vikingos que fueron

usados como mercenarios en la corte de

wii sancio se les llamaba a los hombres

que llevaban el hacha porque nadie

combatía con el hacha como yo solían

combatir además encontrados variedades

de hacha tremendas las hachas solían

tener curvaturas diferencias

generalmente cuando la parte de arriba

era recta significaba que era un hacha

de mano ellos podían usar un hacha de

mano o un hacha a dos manos a dos manos

pero tenían una barra más larga y el hd

que se usaba con una mano que la barra

es más corta se reconocía porque al ser

plana la parte de arriba del hacha era

más fácil desencajar la con una sola

mano porque estas hachas encajaban

después del escudo este de madera que

estamos viendo tenía en el centro una

a una tapa de metal que está tapa de

metal en última instancia se desprendía

y el usaban como armas hay que decir que

el entrenamiento del vikingo no

solamente eran las armas típicas que

conocemos las que se empleaban ellos

eran diestros en usar desde una jarra

hasta una piedra ellos eran muy diestros

eran muy hábiles en el uso de cualquier

instrumento para matarlo luchaban con

una habilidad extraordinaria entonces

aquí tenemos el típico vikingo con su

yelmo con su casco con el hacha que era

lo que marcaba a ese guerrero a

diferencia de otros también el hacha se

lanzaba

la lanza la lanza era muy diestro con la

lanza y tenían lanza de distintos

tamaños si pudiéramos pasar a la próxima

fotografía señor director

le agradeceré aquí vemos restos de estas

de estas armas no son dibujos son

de lo que se han encontrado los

arqueólogos hay muchas hay una cosa muy

curiosa

hay una cosa muy curiosa en las zonas

escandinavas

existen más herramientas o armas de la

época de la edad de bronce que es prevé

que la época de la edad de oro de oro no

de metal de hierro perdón la edad de

hierro que es la edad propia de los

vikingos los vikingos comienzan con el

uso del hierro es también un avance

tecnológico que le permite hacer lo que

ellos fueron el problema del jr que el

hierro se descompone mucho más fácil que

el bronce pero sin embargo el contrapeso

de esto ellos acostumbraban precisamente

por la religión que tenían a guardar las

armas junto con las personas que

enterraban porque se supone que tú ibas

a seguir en otra vida y vas a necesitar

esas armas no sobre todo si eras un gran

guerrero tú tenías grandes posibilidades

de participar como dije en el ocaso de

los dioses que es un final que va a

verse una religión de allá donde los

dioses se van a enfrentar entre ellos y

prácticamente van a morir todos pero eso

significaba que tu vida no acababa con

tu muerte en una batalla sino al

contrario si tú eras un gran guerrero

ibas a pasar

a formar parte del ejército de od y no

me gustaría mostrar la próxima

fotografía si el señor director nos

puede mostrar mira aquí tenemos la

típica espada de kim ya no hay que decir

que en esa época en la época de los

vikingos en la época de los vikingos

los mejores productores de armas eran

los franceses carlomagno le había puesto

un embargo a los vikingos porque no

quería permitir que aquellos forajidos

aquellos piratas que acosaban su reino

usará también las mejores espadas que se

hacían en europa en ese momento pero los

vikingos además que a veces las

compraban o las robaban eran amantes de

sus propias espadas y cuál es la

peculiaridad de una espada vikinga con

respecto a una espada del centro de

europa o francesa que el guardamanos el

protector este que tiene era muy corto

este esté esté guarda mano ese protector

que era corto en relación con las

espadas que se hacían en el corazón de

europa significa que para ellos la

espada no era un instrumento tan

defensivo como ofensivo ellos están

preparados para atacar y dañar era muy

diestro y sabían tocar los puntos

vitales pero no solamente eso eran

parece eran bastante sanguinarios hay

una descripción de un ataque vikingo a

una costa en el norte de europa donde se

dice que aquel vikingo parecía que

estaba descuartizando un animal no que

estaba matando un hombre no su espada y

ya indicaba su estrategia y sus

capacidades parecen mayoristas por esto

pocos son muy altos hay distintos y de

doble filo hay un solo filo y una cosa

también muy curiosa 7 el final de la

espada que son con dos piezas de metal

era también utilizada para golpear ellos

eran muy diestro conseguí también jugar

un papel de equilibrio no ayudaba a

equilibrar la

el movimiento de la espada y las espadas

siguen por encargo de acuerdo a las

características físicas del guerrero y

el director pudiera presentar la próxima

fotografía me interesaría ver

quiero comentar algo sobre la próxima

foto

que hemos traído para para seguir

desarrollando la conversación esta foto

mira estos son participantes en uno de

estos festivales actuales sobre la

historia de los vikingos ahora yo lo que

quiero decir es que los vikingos tenían

distintas formaciones a la hora de

guerrear no solamente eran muy diestros

en el combate cuerpo a cuerpo sino que

además sabían desarrollar ciertas

estrategias no la más comunes que se

suele ver en las películas es esta ellos

avanzaron en línea con sus escudos estos

son tuvo bastantes grandes donde creaba

una sensación de mayor número de

guerreros y por supuesto los protegía

mejor pero había también otra estrategia

que según ellos según sus creencias se

la había dictado el dios odín a un a un

rey danés con digo atacar a sus enemigos

suecos que era conformar una especie de

triángulos ellos hacían unos bloques

gigantescos de guerreros digo unos

triángulos primeros de un guerrero

después vi a tres después había

5 y van aumentando el triángulo esto le

llamaban algo así como 5 de jabalí y

ellos con esa estructura que eran tres

triángulos más un cuerpo de lanceros y

arqueros de atrás avanzados y rompían

cualquier filas enemigas y una

característica del vikingo y es que se

preparaba para hacer un guerrero

ambidiestro él usaba a la derecha a la

izquierda

por ejemplo los guerreros que iban en el

flanco derecho llevaban al cubo en esa

mano en la derecha los que iban en el

flanco izquierdo llevan el culo al otro

lado un escudo que te dio se podía

convertir en un arma mostar guardias

pesado

fueron de poder eran de madera y no eran

tan pesados incluso el hecho de que

pudieran ser frágiles a veces actúan en

su favor porque las espadas podían

quedar enganchadas al escudo y eran muy

diestros para desarmar al enemigo con el

escudo no tenía una manera de combate

muy curiosa por ejemplo se ponían el

escudo de la espalda de pronto y

combatían con las dos manos y el hacha y

esa es una técnica que también más van a

utilizar en el mar no me gustaría que

hubiésemos la próxima escena

la próxima fotografía aquí tenemos el

típico barco vikingo un barco muy

alargado muy apropiado para entrar en

los ríos incursionaban la cosa es la

facilidad que le daba este barco era que

podían entrar y salir de más negras muy

rápida no han alcanzado meterse por los

por los ríos de europa a saltar

inesperadamente y una característica de

este tipo de barcos que no era el único

barco que tenían porque también

dedicaban a comercio tenían otro otro

barco una señal era que le ponían al

barco guerrero la cabeza de un dragón en

el marco guerrero este puede ser un

barrio guerrero porque en la cabecita

adelante puede simular un dragón no o

algo similar al dragón o este barco

claro este barco le falta en el mal amén

que pudiera ser como se ve muchas veces

las fotografías de rayas rojas y blancas

es algo histórico es real y llevaban

escudos a los lados y a veces lo

fortalecían con incrustaciones de metal

y las banderas distintos ellos no tenían

una bandera realmente ellos

más bien sus símbolos religiosos que es

algo todavía para mí más importante que

los vikingos y yo te quería hablar

también haciendo una relación muy grande

entre la magia entre la magia y la

guerra y los vikingos consideraban que

si tú rendían culto auding tú vas a

poder hacer de tu enemigo que ese

enemigo no hiera se quedará ciego tú vas

a poder parar una flecha claro hacían

cierto sortilegios haciendo ciertos

cantos y tenías que también decir

ciertas palabras pero tenías que

rendirle culto av digno y eso permitía

que fuera el mejor guerrero pero dentro

de la magia vikinga hay una cosa que es

muy interesante que el fenómeno de un

tipo de estado que ellos llaman

verse que no es ese cargo es verse a

cargo eso quiere decir que tú entras en

un estado donde tú eres como un hombre

con piel de oso a veces le llaman con

piel de lobo ese hombre con piel de oso

o piel de lobo que ellos llaman s

individuo en ese estado un estado

permanente es un hombre que tiene fuerza

de oso bolsa de toro no le duelen las

heridas

es como un ser sobrehumano entonces

ellos entraban en ese estado de ellos

consideraban que era un estado mágico y

eran se convent y se convertían en unos

24:58

guerreros invencibles este es un

25:00

elemento muy muy interesante del otro

25:03

aspecto de la religión no solamente que

25:04

tú supieras que si tu eres un gran

25:06

guerrero

25:07

igual que investigan a recoger y bajar

25:09

al walaja la que era el palacio el gran

25:11

salón de audouin y después acompañar en

25:14

el gran en el cielo de los otros

25:17

cristianos el cielo ese cielo sobre todo

25:21

para los grandes guerreros y además era

25:23

una cosa catastrófica porque había una

25:25

profecía de que al final los dioses

25:27

llegan a matar entre ellos sea todos los

25:29

días tú estabas viviendo ese ocaso final

25:31

de los dioses o al factor tres minutos

25:33

había un gobierno no habían distintos

25:36

pequeños reyes o príncipes que eran

25:39

seguidos por todos los vikingos y por

25:42

todos los vecinos porque por una casta

25:44

guerrera realmente había un grupo más

25:45

bien guerrero y otro grupo que se

25:47

dedicaba al trabajo entre los pueblos

25:49

nórdicos y esos clanes esos pequeños

25:52

grupos se fueron unificando

25:54

la cristianización se fueron

25:55

convirtiendo en auténticos estados o

25:57

reinos del tipo medieval ese es casi el

26:00

final de los vikingos pero yo quisiera

26:01

seguir pasando imágenes para hablar de

26:03

un último una última cosa que me parece

26:05

súper curiosa que he traído aquí no

26:09

este este signo que todos reconocerán en

26:11

la suástica de los nazis pues este sirve

26:13

un símbolo religioso mágico que

26:16

utilizaban los guerreros o los

26:18

luchadores the climb y crossing

26:19

utilizando para tener buena suerte

26:21

esta es la letra impact si se llama y

26:25

fíjense como recuerda la suástica nasal

26:28

y lo interesante es que estos guerreros

26:30

estos luchadores de clima y los hacen

26:32

como una danza un libro que recuerda el

26:34

mismo movimiento de esta de este símbolo

26:37

que lo han tomado los nazis

26:40

del pueblo nórdico pero esto es una

26:42

simbología mágica y eso se supone que he

26:44

puesto en tus pies te ayuda a vencer

26:45

también y con eso bueno no creo yo que

26:48

me facu la práctica ellos practicaban la

26:51

monogamia o la poligamia bueno yo creo

26:53

que ellos fueron más bien polígamos de

26:56

cierta manera ellos no eran el

26:58

cristianismo es lo que va imponiendo la

26:59

la ramón o la monogamia pero ellos

27:03

tendría su esposa pero tendrían también

27:04

sus trabajadores y pantallas

27:06

yo quería cerrar con esto como símbolo

27:08

de la fuerza de estos hombres de piel de

27:11

oso hombres de piel de lobo no o sea no

27:13

sabemos qué pasó con esa espada pero yo

27:15

quiero imaginar que ha sido la muestra

27:17

del poder que tenían estos individuos y

27:20

afuera por su gestión ya porque es

27:22

realmente la magia funciona no es el

27:24

cierre que quería dar a este a este

27:27

diálogo que hemos tenido bueno señores y

27:29

hemos visto por segunda vez con nosotros

27:30

hemos tenido la suerte de tener aquí a

27:32

carlos estefanía ya pedagogo un gran

27:35

historiador y gran cubano y sin más

27:38

hasta el próximo domingo

27:40

usted es jesús jesús salud