Quienes son los Vikingos

Transcripción automática del video ¿Quienes fueron los Vikingos? Carlos M. Estefania, publicado en su canal por Jesús Angulo, el entrevistador, el 5 de agosto de 2013

bienvenidos queridos televidentes a su

programa e interese

ínter se va a tratar un tema que ha sido

muy muy discutido que fue el primero en

llegar a américa cristóbal colón por los

vikingos

para hablarnos de ese tema tan

interesante hemos traído aquí hoy a un

gran amigo a un historiador un profesor

a un periodista hemos traído aquí a

carlos estefanía el cual vive en suecia

y hoy no tenemos por suerte aquí en

miami para que ustedes lo escuchen en

este interesante tema bienvenido en otro

programa gracias por invitarme a tu

programa que sigo mucho poder de youtube

no no no sólo los sigues y tus

publicaciones también los va a conocer

al mundo entero lo cual te agradezco es

la gracia que públicamente yo creo que

lo primero que le interesa es el

evidente es esto de los vikingos porque

te interesó tanto en hablar de ese tema

que fueron los vikingos con cuánta

verdad y esto que fueron primero o

segundo tercero era el hecho de que los

vikingos me interese tiene que ver

primero con una etapa de la infancia y

después con mi propia formación o sea yo

soy licenciada en filosofía pero parte

de mis estudios los realicé en rusia y

ya en rusia tuve que entrar un poco en

la historia de los vikingos que tiene

que ver mucho con la génesis de la

y el otro aspecto es que el hecho de que

hoy en suecia ahora este mes se cumplen

20 años de recibir en estocolmo me ha

obligado también entrar en el tema de

los vikingos yo en suecia me recicla me

formé en una en una maestría en

pedagogía de ciencias políticas y el

castellano y tuve que volver a entrar en

el tema vikingo te digo que desde niño

me interesó mucho porque todo cubano

está marcado por aquella famosa película

los vikingos de 1958 con tónicos que sin

dudas una película cuya historia aquí se

hace un poquito increíble pero cuya

representación de aquella época cuya

ambientación realmente daba mucha

información histórica y el segundo hecho

todos los cubanos de mi edad más o menos

yo soy yo nací en 1962 recordamos una

serie que pasó la televisión cubana muy

al principio de los 60 que se llamó los

vikingos que nos marcó a todos dándonos

un interés por saber de ese pueblo

entonces el hecho de que yo haya topado

en distintas etapas de mi vida con el

tema vikingo me ha abierto el interés y

tengo un blog que se llama el blog del

hombre de cuba nuestra yo editó una

revista que se llama el hombre

cuba nuestra y tengo ese blog y ha

abordado distintos temas relacionados

con los vikingos sobre todo la

colonización o la creación de rusia a

partir de escandinavia a partir de

vikingos encaminados

para hablar de los vikingos hay que

hablar del momento en que surge hay una

fecha histórica fundamental que es el

año 793 de nuestra era cuando un

monasterio que queda en el norte de

inglaterra en la mitad norte de

inglaterra es atacado

e inesperadamente por un barco vikingo o

por una riada de vikingos el famoso

un monasterio del lynx lynx

es a partir de ese momento se va a

iniciar una época en la historia que

ocupa varios siglos o sea de pronto han

aparecido un grupo de hombres para

aquellos pobres monjes unos forajidos

que han arrasado con toda la riqueza y

aquellos hombres tienen una procedencia

muy concreta vienen de la región que los

romanos ya conocían como escandinavia

esta región para el que no está muy al

tanto de estos términos geográficos

comprendería hoy dinamarca la actual

noruega y la actual suecia pero en

aquella época estos países no existían

como tales realmente existía una cultura

germánica que comienza prácticamente en

el centro europa pero que se extiende

hacia el norte que comparten los dioses

que se comunicaba mucho a través del mar

ya que tierra adentro era muy peligrosa

por las manadas de lobos por los gozos

los mismos peligros de las tribus las

tribus que se hacían la guerra a uno a

otro y que desarrollaron una marinería

ahora para hablar de los vikingos

también es importante entender cuáles

son las causas internas y externas que

provocan este fenómeno y para hablar de

los vikingos también es importante saber

de dónde viene eso importante el terror

que dice que aparece en el 700 y pico

pero hervido y cuarzo de cuál es su

origen

exactamente vamos a ver vamos a ver cuál

es el origen porque aparecen los

vikingos en esa época o porque aparece

una palabra que denomina vikingo

aquellos hombres no vamos a hablar un

poco el término el término se discute

mucho viking hay algunas personas que

quieren que su origen es en base al

nombre al nombre de una zona en noruega

que se llama viking en donde salieron

muchos de estos barcos hay otros que

consideran que vikingo viene de una

expresión sueca que significa irse de

viking y quiere decir irse de correría

todavía hoy en día en su s existe la

palabra vic uvic quiere decir una

pequeña bahía una pequeña entrada en

tierra desde el mar una pequeña ensenada

donde se supone que estos

hombres se ocultaban de ahí partía la

palabra y vi que también es muy

discutida porque en latín existe la

palabra vicus que quiere ser una pequeña

ciudad donde se comercia y eso quiere

decir que estos hombres también eran

comerciantes ahora porque aparece en

ningún periodo determinado porque esta

palabra que durante casi tres siglos se

convirtió en sinónimo de piratas empieza

a definir a estos hombres porque me ha

salido hoy no han salido antes bueno

primero que todo es cambio navia ha sido

una tierra muy vinculada a la historia

europea nuestra historia porque si

tenemos en cuenta que está la patria de

los godos y que los visigodos después de

moverse por toda europa terminaron

conquistando españa ya nos conecta con

ella pero visigodos son antecesores de

este pueblo que vamos a llamar los

vikingos aunque étnicamente y casi

culturalmente fuesen los mismos

en el año 793 se han dado varias

condiciones que son importantísimas para

que pueda proliferar este tipo de

piratería

es el punto de vista técnico tenemos que

en este territorio

escandinavo

se han incorporado técnicas que vienen

de otras zonas como obtener el hierro

del barro de la turba se ha incorporado

a la a la navegación la vela que no es

precisamente originaria de esa zona y

además se ha dado un fenómeno

climatológico es una hipótesis que se

mantiene y que se sostiene ha aumentado

la temperatura se han mejorado las

técnicas de la agricultura y se ha súper

poblado el país el país no el territorio

está territorio que ya tenemos unos

hombres que son grandes navegantes estos

hombres que son grandes navegantes que

son grandes comerciantes conocían dónde

estaban los puntos de riqueza y dicen

los mexicanos no me des dime dónde hay y

ocurría que allí donde llegaba un

comerciante mañana podía venir el

hermano del comerciante a robar ese foco

de riqueza o sea ahí hay una vinculación

muy grande entre el vikingo y el

comerciante

para esta época tenemos que ya no existe

en el período romano

existe si el imperio de carlomagno por

este imperio va a empezar a fragmentarse

qué año estamos hablando estamos

hablando del año 793 la primera estamos

hablando del siglo 8 y siglo 8 después

de nuestra era es un siglo donde se está

en france se ha fragmentado esa gran

unión europea que había que salvar lleva

varios varios algunos siglos ya

fragmentadas que era el imperio romano

no hay esa vigilancia en las costas hay

luchas integran entre los distintos

feudos los reinos se están debilitando

se van debilitando poco a poco y esa es

la oportunidad que tienen estos

marineros de dedicarse a la piratería

además de que habían logrado una

tecnología náutica que no tenía parangón

en ese momento o sea sus naves sus naves

de guerra tenían otro tipo de nave que

era para el comercio eran alargadas pero

de muy poco calado se hundía en el mar a

unos 50 centímetros de moda que ellos

podían entrar por los ríos

y avanzar tierra adentro y huir

inmediatamente y llevarse toda la

riqueza además podían llevar hasta 100

hombres o sea podían hacer una flota o

barco donde podía ir una tropa bastante

amplia para hacer sus propios viajes o

sea tenemos una navegación rápida

tenemos una tecnología un saber navegar

y tenemos unas condiciones en europa que

facilitan que aparezcan estos hombres en

este momento y además se empiecen a

multiplicar entre otras cosas porque no

solamente era la sorpresa del viaje es

que eran grandes guerreros muchas veces

no eran necesarios ni que tomaran la

ciudad de lo que el solo hecho de

amenazar hacía que las ciudades fueran

entregadas o que se dieron botín por

ellas

pueden tomar un ciudad es importantísima

ellos tomó en parís

porque es muy rápido y no quiero

televidente se pierda

porque sabe mucho y queremos aprender es

igual tamo dialogar ya

geográficas que ocupan estos vikingos

después que ha explicado ya más o menos

su procedencia el momento que vivieron

la desintegración de roma es porque aquí

vienen todas y sus piraterías cuál es el

área geográfica que ellos cubren mira

fue una fue un área geográfica

extraordinariamente amplia para la

tecnología que tenía en aquella época

pensemos que estos hombres no usan la

brújula que ellos seguían a través de

las corrientes de las mirando las aves

quizás las plantas que se ven en el mar

y siendo si ellos hacen un triángulo

inicial que los lleva a conquistar el

sur de irlanda de inglaterra el norte

también se meten en escocia empiezan a

apoyar la península ibérica’ toman

combaten con los gallegos en el norte

combaten contra los musulmanes en el sur

cuando digo combatir es que entraban

robaban y tomamos ciudades importantes

toman cádiz y toman sevilla si no me

equivoco

fueron también repelidos por los

musulmanes

y por los españoles descendientes de los

juegos y los gallegos etcétera muchas

veces fueron convertidos en esclavos y

terminados y terminaron convirtiéndose

al cristianismo o habló de españa o al

islam existen vikingo que se

convirtieron los musulmanes bien ellos

van avanzando por toda esta zona también

tenemos países que se especializan por

ejemplo inglaterra siempre fue objeto de

vikingos procedentes de dinamarca

fundamentalmente y te das cuenta que hay

una presencia de los daneses en la

cultura inglesa extraordinaria por

ejemplo si vemos la lo que sería el cit

de los ingleses que es la esta historia

a esta especie de saga de golf es una

historia que se desarrolla en dinamarca

siendo la primera obra literaria inglesa

donde se cuenta la historia de un godo

un pregunto eran un water que va a

dinamarca a salvar a un

que no vamos a llamar vikingo porque

todavía nos habitan esas correrías pero

la misma cultura de un monstruo y que

muere al final luchando contra un dragón

entonces la primera historia literaria

inglesa es una historia que se

desarrolla en un territorio que dos o

tres siglos después se va a convertir en

la base de los vikingos estos daneses

conquistan

las islas británicas casi todo el

territorio británico y posiblemente sean

ellos mismos porque al final los

historiadores les cuesta saber de dónde

viene esa turba de vikingos que han

entrado posiblemente hayan sido de aquí

donde hayan venido los que empezaron a

invadir

españa ya te digo por la zona portugal

por la zona norte y después la españa

musulmana aprovechándose de las guerras

que habían entre musulmanes y cristianos

las costas del sur estaban abandonadas

porque los musulmanes estaban

combatiendo contra los cristianos del

norte pero no le bastó eso ellos

siguieron y estos vikingos que van van

vamos a darle varios nombres porque es

importante definir que a veces se les

llama por ejemplo los alemanes le

llamaban asco man y qué quería decir los

hombres del fresco porque en la

mitología vikinga y un árbol que es el

frente el fresno que es muy muy

importante

el árbol del icd brasil es un fresno

bien les llamaban por ejemplo los

barrios de así le llamaban los griegos y

tenían distintos distintos en nombres no

bien vamos a decir que los normando

vamos a llamarle normando que era como

le llaman desde francia los vikingos se

les llama de distintas formas según los

pueblos incluso ellos mismos

a veces usamos la palabra vikingo pero

no de una manera despectiva por ejemplo

en suecia existen piedras únicas que son

las piedras escritas con los caracteres

germánico

donde se habla de fulano el vikingo

y a veces también usaban la palabra los

hombres que hablan danés era el sistema

de comunicarse entre decir este uno de

los nuestros no bien estos vikingos no

solamente les invadieron acosaron

inglaterra irlanda sino que llegaron a

ocupar el sur de italia hicieron

insisten en un reino que abarcaba a

sicilia le quitaron cecilia a los árabes

que lo habían ocupado y el sur de italia

que era territorio de bizancio y crearon

un reino o sea nos estamos moviendo por

esta zona estamos hablando posiblemente

de los vikingos daneses pero los

noruegos que además se mezclaron un poco

con los daneses en sus tropelías serían

diferentes tipos de bilín vikingo habían

vikingos originario de distintas zonas

de escandinavia de países que hoy están

separados como noruega dinamarca o

suecia pero que en aquel momento era

prácticamente la misma población incluso

su lengua era muy parecida entre ellos

mismos y a todos esos diferentes grupos

se le llamaban viking

se le llamó sobre toda esta época desde

la perspectiva de su víctima

y ese era el sinónimo de pirata de la

perspectiva de ellos no era más que un

hombre emprendedor que se hacía con

avances con un clavo con una orden un

grupo de ellos iba a un barco de guerra

a hacer hacer la mar ya estaban formando

un reino y esto estos viajes muy gran

anárquico en un grupo anárquico mira eso

es muy interesante porque cuando hablaba

de los factores internos que generan

este fenómeno que va a durar en tres

siglos más o menos uno de los factores

que provocan el surgimiento de los

vikingos es que se empiezan a fortalecer

reinos dentro del territorio escandinavo

entonces aquellos que no encajaban en

los reinos o aquellos que necesitaban

conspirar contra un rey y necesitaban

riquezas pues se iban de vikingos a

obtener esa riqueza que después de

atraer al camión había para pagar

hombres para tomar el poder entonces el

engrandecimiento y la formación de

reinos en un estilo prácticamente

europeo fue lo que creó una vamos a

llamar una cierta catástrofe social que

obligó los hombres a irse a buscar

riqueza o sencillamente exiliarse y en

este caso

uno de los más típicos y el que nos va a

llevar a américa tenemos el caso de eric

en rojo

la gente de mi generación quizás

recordarán la figura de eric es rojo en

ese misma serie que no recuerdo si te

iba a mencionar que ese paso por la

televisión que la interpretaba el actor

alberto ramírez pone a esta figura de

eric en rojo una figura muy interesante

de origen noruego se tiene que ir porque

parece que comete un asesinato

se establece en islandia y después

cometo otro crimen y tiene que colonizar

groenlandia en este caso vamos entonces

a anticipar a explicar qué es lo que ha

pasado los noruegos que están emigrando

van conquistando estas islas del norte

del atlántico las islas faroe las

islandia donde establecen una colonia

que se considera la primera democracia

del mundo y que tiene un valor muy

importante porque fueron los vikingos ya

cristianizados los que van a traducir

allí la saga y las historias que hoy nos

sirven para conocer cuál era la cultura

de ellos tal es el tiempo corre en la

historia sería pagar al dedicarle que es

dispuesto de larguísimos y especificar

porque ese pp es evidente se preocupa

por ejemplo has hablado de los vikingos

que ocuparon tal acta electoral entonces

los vikingos la actuación de ellos era

de colonización de ocupación o era

simplemente piratería

hay un gran lengua en todos lados

pero como hay un gran debate entre los

historiadores el debate tienen dos

campos hay un campo concretamente

histórico y en campo

concretamente semántico de qué hablamos

cuando estamos hablando de vikingos

primero en primer lugar hablamos de lo

que cualquiera pensaría un hombre con un

casco de unos cuernos que es un pirata

pero espero cuando tú profundice esto te

das cuenta que el mismo individuo que

hoy actúa como un forajido y un asesino

es un poeta es un mercader excelente es

un tremendo artesano es un tremendo

colono es un hombre capaz de comerciar

con quien sea y sobre todo tenía una una

habilidad que yo he descubierto en su

vamos a llamarle descendiente aunque no

todos los que caminamos serían vikingos

pero sí aquellos que se digan que es la

capacidad de asumir nuevas culturas

nuevas lenguas eran extraordinariamente

flexibles pero cuando hablamos de un

vikingo hablamos de un hombre que hoy

puede ser un guerrero tremendo y mañana

puede ser bueno en esos lugares que iba

se establecía unos establecidas llegar y

se establecieron los vamos a lo que ya

será de mi tiempo los pasos quiero

entrar en esta bahía américa bueno ellos

se forman estableciendo y fueron creando

colonias y tenían quizás hasta cierto

sentido

publicitario porque por ejemplo cuando

hablamos de erick el rojo él descubre

esa zona que descubro en la cndh ya que

para todos en la roca y nieve pura sin

embargo el nombre de groenlandia que

quiere decir tierra verde o sea es algo

que tras atraer a algunas personas dicen

que es que en la parte sur era verde

realmente pero generalmente se cree que

eso fue una estrategia entonces ellos se

establecieron y llevaron ganado por

ejemplo hay una cosa que es muy curiosa

en los pueblos nórdicos tienen una

capacidad para

asimilar la leche que es poco común el

resto de los pueblos del mundo y es

donde los primeros que generan la

lactasa que es una enzima que te permite

procesar la lactosa que tenemos los

europeos en general pero también los

europeos estamos muy vinculados a ellos

se ayudan unos grandes productores de

leche y de quesos y de ganado no

solamente eran navegantes eran buenos

jinetes entonces a donde quiera que

fueron fueron llevando embargo esa

cultura esa cultura tal el europeo el

tiempo sigue corriendo eeuu américa

cuando fue que ellos llegaron a américa

fueron primero en el colon la gran

preocupación que es el motivo estamos

mira estamos hablando más o menos de

esto durante estos tres siglos puede ser

a mediados de esta época que una vez que

erika el rojo ha conquistado ha creado

una ha creado una colonia noruega su

hijo gracias a las noticias están más

atrás del siglo xiv en un poco más

adelante después de la de cristo

conocen

un marino perdido que ha visto unas

piedras con buenas condiciones entonces

ellos siguen sale una expedición

entonces éste será live live

ericsson live el hijo de eric el que va

a emprender esta expedición y ellos van

a encontrar tres islas tres islas según

las sagas no una de ellas se llama que

es la que más le maravilla finlandés qué

quiere decir la tierra de las uvas

entonces en las sagas que son historias

narraciones leyendas de alguna manera

estaba escrito pero habían llegado un

territorio que cualquiera que quisiera

interpretarlo así entendía que eran era

américa pero resulta que no es hasta

hasta el año 1960 que no se encuentra en

un territorio de terreno buena parte no

te de terranova

un establecimiento vikingo literalmente

un pequeño asentamiento donde se ven

restos de clavos y instrumentos y

pequeños tejidos o piezas de ropa que

eran indiscutiblemente vikingos pero ya

se sabía pues ya se creía que américa

había sido descubierto por los vikingos

a partir de dos sagas la saga de erick

el rojo y la saga de los groenlandeses

dos historias nuevas la saga que es la

saga serán grandes largos relatos que se

transmitían de boca en boca

los vikingos aunque escriban coronas

realmente en su cultura mayormente oral

que recogían esta historia y esto es una

historia muy interesante porque cuando

tú las leyes tu descubres por ejemplo el

choque de ellos con los vamos a llamar

los nativos y yo le decía es que en

lingala quiere decirlo los pie los que

usamos la piel y como ellos no fueron

muy diplomáticos que digamos con estos

nativos que rieron mucho a diferencia de

otras otras posiciones unas veces

supieron negociar y comerciar con ellos

que rieron mucho cuantos nativos a veces

te narran cómo les dieron leche los

nativos llegaban con sus pieles y no les

querían dar armas les daban

pero durante diez años tuvieron alguna

mente de alguna manera en este

territorio que se se ha comprobado

conviviendo pero es muy probable que

ellos han llegado incluso más al sur en

primer lugar porque cuando ellos te

hablan de la tierra de las uvas en esta

parte terranova no hay uvas o se están

describiendo otro territorio y en

segundo porque se ha encontrado semillas

o no se nos recuerda exactamente cuál es

la parte del árbol en su campamento que

no correspondía a esa zona sino más al

sur e incluso tierra adentro se ha

encontrado en una tribu y lo que se creó

se ha encontrado una duda le doble

sicaria canadá-estados esto ya es esta

esto estamos hablando más bien de canadá

pero posiblemente es en eeuu donde se

encuentra una moneda en manchester una

moneda acuñada en noruega en una tribu

india no recuerdo exactamente la zona

pero me parece que eran estado unidos

incluso yo recuerdo que una vez obviando

las obras completas de martín el referí

a un libro que ya hablaba de la

presencia de los de los vikingos en

cardinales en eeuu en américa en

norteamérica en general no cuando

todavía no se había verificado

arqueológicamente aquello es muy

interesante ese tema que martí sabía de

eso no tengo la ficha del libro porque

fue obviando todos los que se dice que

colom fue el primero en no los vikings

no mira a que hay dos dos cosas que son

claras los primeros que llegaron tienen

derecho a reclamar ese territorio

incluso hubo un rey danés que quiso

reclamar en base a esa saga la

apropiación de de américa

eso es lo primero y segundo hay un

desprendimiento y se va cortando con una

cultura o sea aquellos vikingos

recordemos que era un pequeño grupo que

sobrevivió en groenlandia de los cuales

habían ido aquellos que conquistaron que

se establecieron por lo menos durante

diez años en américa estos de américa

regresan allí pero los de groenlandia no

duran mucho mucho tiempo y abandonan

groenlandia o ser más duras en relación

a los a los de a los de

a los de america’s duran mucho más

tiempo que así están 1.400 gramos decir

que faltando nos falta tener unos tres

minutos que la diferencia es que el

espanyol se establece color y allá

mientras que el bien en vikingos se

estableció por un corto periodo de

tiempo y regrese a su tierra quizá de

oro algunas personas y américa en canal

ángulo pero en realidad no fue un

establecimiento de conquista de

colonización como entre los españoles

mira yo pienso que hay dos cosas que son

primero tenemos que ver el periodo

histórico y lo que tú tenías atrás para

que te diera el respaldo o sea los

españoles vienen directamente desde

españa con una tecnología y un arte de

la conquista acaba de terminar la

reconquista y estos hombres son

colonizadores que vienen de colonias con

un armamento inferior y quizás con uno

no un saber hacer propio del que ya

traían los españoles fobia 2 en esa

guerra contra aquellos musulmanes las

25:34

causas fundamentales yo pienso que está

25:35

en primer lugar que es lo que tienes

25:37

atrás para que te respalde ya de entrada

25:39

el que habría muerto el padre d

25:42

efe ericsson era un proscrito o sea no

25:44

creo que pudiera conseguir mucho

25:46

respaldo desde noruega o los otros

25:48

asentamientos vikingos más sólidos para

25:50

su conquista segundo no tenía la

25:52

tecnología no tenían armas de fuego

25:54

tenían pocos hombres

25:57

tercero la la gran ventaja española pero

26:01

de todas maneras hay algo que yo también

26:03

quiero pensar hasta qué punto los

26:05

vikingos no están en nuestra sangre

26:06

hasta qué punto a aquellos que

26:09

colonizaron norteamérica porque estamos

26:12

hablando de norteamérica en definitiva

26:13

nunca fue hispánica o fue estanca en el

26:15

sur o fue franco hispanic and grow

26:18

hispanic a esos franceses que entraron

26:20

por él por el río san lorenzo esos

26:23

holandeses que llegaron ellos esos

26:26

ingleses que conquistaron no tenían ya

26:28

el alma de los vikingos en su sangre y

26:31

en su cultura o sea no es muy seguro que

26:33

no fueron los vikingos los que

26:36

no conquistaron américa porque yo sí

26:38

creo que ellos dejaron una impronta una

26:40

forma de hacer y una actitud que es la

26:43

que heredaron los grandes colonizadores

26:44

de norteamérica si me refiero a los

26:46

franceses y a los americanos en mis

26:47

hijos pues tendríamos a que acabó toda

26:49

la liga pero ahora el tiempo nos ve y no

26:52

nos veis es siempre así que sin más

26:54

dándole la más expresiva gracias a

26:56

carlos estefanía se despide de ustedes

26:57

hasta el próximo domingo jesús jesús

27:01

ángulo