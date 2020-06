Vernon Coleman o la conciencia moral en tiempos de coronavirus

La gran ventaja de haber pertenecido a un imperio edificador como fue el español es la amplitud que tiene nuestra lengua y con ella en tiempos de internet, pese a la censura impuesta, podernos mover de aquí allá en busca de focos de la verdad, de voces que en tiempos de dicta virus como los que no viven, ya enfrentan las manipulaciones de un poder global que, con mecanismos aún no del todo claro, ha puesto de rodillas prácticamente a todos los gobiernos. Ha sido en estas condiciones que, en dado con el canal de Rodrigo Polo, un valiente joven guatemalteco, cuyos materiales servirían de perfecto yo acuso, si un día se juzgan a los responsables del genocidio que hoy estamos viviendo en nombre del coronavirus. El el último aporte de Polo en su , resistencia frente a “paranoia virus”, ha sido la publicación del video, titulado Vernon Coleman en torno a la “pandemia”. Un material con el que me identifico en un 100 por ciento, en tanto refleja mis propias conclusiones, algo de objetividad debe haber en ellas, cuando una persona como el señor Coleman, ha llegado a las mismas por otras vías, todavía más autorizadas que las mías.

Vernon Coleman es un prestigioso escritor, que ha sido calificado como “El principal defensor de la salud en Gran Bretaña” por The Sun, “La mente más aguda en el periodismo médico” de acuerdo con el Daily Star, así como “El campeón del paciente”, según el Birmingham Post. Y basta con ver el video para no dudar de lo ajustado de tales calificativos, sin embargo, creo que Coleman es aquel que hoy se necesita más que nunca,” El médico que se atreve a decir lo que piensa” como le definiera Correo de Oxford. En ese caso es el espejo en el que debería mirase la profesión médica a nivel internacional.

Nacido en Walsall , West Midlands, en 1946, Vernon Coleman se graduó de medicina en 1970 y fue médico general en Leamington Spa durante una década. También fue profesor de ciencias médicas holísticas en la International Open University en Sri Lanka. El 31 de marzo de 2006, renunció a su licencia para ejercer como director general de medicina general. En un convencido anti-viviseccionista, y en tal condición ha sido invitado como testigo a la Cámara de los Lores sobre la vivisección.

En su primer libro, The Medicine Men, de 1975, acusó al Servicio Nacional de Salud de estar controlado por las compañías farmacéuticas, siendo uno de sus libros las vendidos, entre los más de 100 que ha escrito, el que lleva por sugerente título: Cómo evitar que su médico lo mate. Ha vendido más de dos millones de copias de sus 90 libros. Entre ellos se encuentran novelas como La guerra de la col de la Sra. Caldicot, llevado al cine teniendo por protagonista a Pauline Collins, Peter Capaldi y John Alderton.

No es un fenómeno raro, las obras de Vernon Coleman se han publicado en partes en periódicos y revistas de todo el mundo, deviniendo muchas de ellas en series de televisión y radio. Coleman está casado con Donna Antoinette Coleman coautor junto con él de Cómo conquistar problemas de salud entre las edades de 50 y 120 (2003), y Secretos de salud que los médicos comparten con sus familias (2005).

El historial del Dr. Vernon Coleman como detectar peligros para la salud es insuperable, veamos un listado de sus alertas:

1) Advertencia sobre los peligros de los tranquilizantes de benzodiacepinas

2) Advertencia de que fumar pasivamente causa cáncer

3) Advertencia de que los teléfonos móviles (y los mástiles) pueden causar cáncer

4) Advertencia del agua del grifo contiene residuos nocivos de drogas

5) Advertencia de la ingeniería genética (en todas sus formas) puede ser una amenaza para la salud humana

6) Advertencia de que la presión arterial alta se puede controlar sin medicamentos

7) Advertencia del riesgo de enfermedad de las vacas locas

8) Advertencia de que la trombosis venosa profunda (TVP) es una seria amenaza para los viajeros aéreos

10) Explicación de por qué los programas de detección médica son más beneficiosos para los médicos que para los pacientes.

11) Advertencia de la amenaza del SIDA fue exagerada por razones comerciales

12) Advertencia de que el uso excesivo de antibióticos estaba creando infecciones resistentes a los medicamentos.

13) Advertencia de que los médicos diagnosticaron en exceso el asma

14) Advertencia sobre el valor de los medicamentos genéricos (a diferencia de los medicamentos de marca)

15) Advertencia del TDAH estaba siendo sobre diagnosticado y tratado con drogas peligrosas

16) Advertencia de que diabetes está aumentando fuera de control

17) Advertencia de el examen de próstata hace más daño que bien

18) Advertencia de el examen de los senos es de dudoso valor

19) Advertencia de los peligros del ejercicio excesivo

20) Advertencia del daño que puede hacer trotar en la columna vertebral y las articulaciones

21) Advertencia que las vacunas no son tan seguras ni tan efectivas como afirma el establecimiento

22) Advertencia de que el estrés causa o exacerba el 90% de todas las enfermedades.

23) Explicación de los hechos sobre el síndrome del intestino irritable.

24) Explicación de por qué es innecesario extirpar los senos de mujeres sanas

25) Advertencia de que la quimioterapia a menudo hace más daño que bien

26) Llama la atención sobre los poderes de autocuración del cuerpo humano

27) Advertencia de que el medicamento tamoxifeno (usado para prevenir el cáncer) puede causar cáncer

28) Advertencia de sobre los peligros de la terapia de reemplazo hormonal

29) Exponer el vínculo entre una dieta alta en grasas y el cáncer de seno

30) Advierta que la depresión estaba siendo diagnosticada y tratada en exceso

31) Señale la importancia del sistema inmune en la defensa contra el cáncer

32) Proporción de evidencias que demuestran que la carne causa más cáncer que el tabaco.

33) Explicación de cómo los antitranspirantes pueden ser un peligro para la salud.

34) Advertencia de sobre el peligro de usar hornos microondas

35) Llamada a la atención sobre el peligro de la radioterapia.

36) A Advertencia de que los médicos son ahora una causa de muerte tan grande como el cáncer o las enfermedades cardíacas

37) Llamada da de atención sobre la capacidad de la mente para sanar el cuerpo

38) Explicación de cómo y por qué los sistemas de aire acondicionado pueden ser peligrosos.

39) Advertencia del peligro de las superbacterias

40) Advertencia de que las pruebas e investigaciones a menudo son innecesarias y peligrosas

41) Señalamiento de que uno de cada seis pacientes del hospital está allí porque los médicos lo han enfermado.

42) Explicación de por qué las mujeres no vivirán más que los hombres en el siglo XXI.

44) Advertencia de que el aumento de la longevidad es un mito y el resultado de la reducción de la mortalidad infantil

45) respuesta a la pregunta de; ¿Por qué y cuántas radiografías se realizan y causan cáncer?

48) Advertencia de que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer

49) Explicación sobre cómo los experimentos con animales engañan a los investigadores

50) Explicación de como muchos pacientes con demencia pueden curarse porque tienen Hidrocefalia a presión normal, no la enfermedad de Alzheimer.

Todas estas advertencias tienen como fundamento la degeneración sufrida por la profesión médica a lo largo de las últimas décadas. Problema que aborda el doctor Coleman en uno de sus últimos libros: ¿Do Doctors And Nurses Kill More People Than Cancer? (¿Los médicos y las enfermeras matan a más personas que el cáncer?). En él aborda temas fundamentales, para comenzar la Iatrogénesis, Se trata de un término proveniente del griego iatros (médico) que describe todas las modificaciones negativas sobre el estado de las pacientes generadas por la acción de los médicos, en su intención de diagnosticar, curar o rehabilitar la enfermedad. De hi se pasa a valorar el mal funcionamiento de la medicina estatal, la traición del personal del hospital a los pacientes, la inconciencia que tienen los médicos de su propia ignorancia, la cuestionable cientificidad de la medicina, la adicción médica a la prescripción, el peligro que corren los mayores de 50 años, cuando su gobierno los quiere muertos, las esperas, los errores, la industria del cáncer, lo costoso e inefectivo de la Evaluación médica: es costosa y no funciona, el modo en que la Unión Europea mata a las personas, etc.

Para el autor los médicos y las enfermeras se han convertido, son ahora uno de nuestros tres principales asesinos; Matando a muchas más personas que las infecciones (incluida la gripe), los accidentes de tráfico, los terroristas y los delincuentes juntos.

Coneman se ha convencido que un experimento social bien intencionado como es la medicina pública ha sido sofocado por la burocracia, eso lo he comprobado en carne propia, aquí en Suecia, y que la atención médica administrada por el Estado mata a más personas de las que salva.

Yo dudaría de las buenas intenciones originales de este servicio, que hace tiempo denomino de la administración de la vida y la muerte. De lo que si no tengo dudas es de la consideración que se hace en el libro de que el servicio de salud no existe para atender a los pacientes, sino para proporcionar empleo seguro e inquebrantable a su personal. Solo habría que ver, siguiendo el ejemplo sueco lo difícil que resulta demandar a un médico por negligencia, y que incluso en los pocos casos que se dan y salen a la prensa, esta toma partido por el galeno victimizándolo. Coleman no renuncia al apoyo de la sociedad a los más necesitados, pero es partidario de que sean estos, dinero en mano los que influyan en los servicios de salud considerando que, si el dinero gastado en atención médica se distribuyera a los ciudadanos para que lo gastaran ellos mismos, la calidad de la atención recibida estaría asegurada. Lo peor de todo es lo que se ha puesto de manifiesto con las manipulaciones y “errores” de los políticos durante el coronavirus: que médicos y enfermeras la aceptan todo como si hubieran vendido sus almas al Estado. El sistema no existe para proteger a los pacientes sino para protegerse a sí mismo, está dirigido por personas que nunca cuestionan su competencia y, por lo tanto, no reconocen sus deficiencias.

Es toda esta experiencia la que ha permitido al médico británico entrarle con la manga al codo al problema del coronavirus. Todo lo que dice al respecto allí lo considero acertado, sobre todo cuando recuerda a los responsables de las instituciones de salud, lo poco que les valdrá mañana argumentar que se guiaron por la obediencia debida, agregando que en la vida a veces hay que posicionarse, aunque se arruine una carrera, que es lo que ha sabido hacer este magnífico inglés.

Y no es, pienso yo, que quienes dejan o hacen morir a sus pacientes, aplacando la conciencia con la crisis social generada en nombre del virus, sean psicópatas. Ya la filósofa Hannah Arendt (1906-1975), puso en evidencia lo banal que puede ser el mal fue en su libro Eichmann en Jerusalén, cuyo subtítulo es precisamente Un informe sobre la banalidad del mal. Sabemos que la persona más común del mundo, colocada en las circunstancias precisas puede cometer el crimen más atroz, por ello la lucha ha de ser en dos frentes, uno atacando al sistema que justifique la destrucción del otro, se en campos de concentración, pulcros hospitales o casa de ancianos, despertando la conciencia de quienes se convierten en el brazo ejecutor. Esas son las dos grandes batallas que unos pocos minutos de ha dado Vernon Coleman en esta ocasión.

