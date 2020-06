El fiscal acusa al llamado hombre-Skandia de ser el asesino de Olof Palme

Según un artículo publicado por los periodistas Ebba Thornéus y Johanna Rapp en el sitio digital de Aftonbladet, fue un tal Stig Engström, quien asesinó al ex primer ministro sueco Olof Palme. Así lo afirmó el fiscal jefe Krister Petersson en la conferencia de prensa este miércoles, dando punto final una investigación de 34 años.

El problema es que han esperado a que estuviera muerto el asesino para acusarlo públicamente, de modo que el fiscal no puede presentar cargos en su contra, eso sí cerrar la investigación si se puede, Según el líder de investigación Hans Melander, el nombre de Stig Engström emerge cuando se agregó un nuevo equipo de investigación y comenzaron a revisar el material viejo nuevamente. El trabajo comenzó en el otoño de 2017. El nivel de vacío es tal que no se sabe si Stig Engström actuó solo o fue parte de una conspiración.

Por su parte la familia del acusado lo defiende. El diario Expressen ha estado en contacto con familiares y amigos que declaran lo siguiente. La cuñada de Engström dijo lo siguiente al periódico sueco:

– Se siente como una historia increíble. La familia era decente y mi esposo estaba bien cuidado en todos los sentidos. Me parece muy extraño que algo así hubiera sucedido en esa familia. Muy extraño. Otro pariente declaró: – Eso no es mucho de qué hablar. Es tan estúpido todo. Lo poco que conocía de Stig es totalmente extraño.

La amiga de la infancia, Olle Madebrink, que también tiene una relación cercana con la familia Engström, está en la misma línea.

– Percibo a Stig como la persona más normal del mundo. Como casi cualquiera. No tengo idea de nada más.

En la entrada en sueco que le dedica Wikipedia al llamado hombre Scandia se dice lo siguiente:

Stig Folke Wilhelm Engström , nacido el 26 de febrero de 1934 en Bombay , India británica , murió el 26 de junio de 2000 en Täby , Condado de Estocolmo , también conocido como “Skandiamannen” , era sueco diseñador de gráficos y consultores publicitarios que, según la Fiscalía, habrían disparado contra el primer ministro de Suecia, Olof Palmeel 28 de febrero de 1986.

Engström, quien aparentemente había estado cerca de la escena cuando cayeron los disparos, dijo que llegó a la escena inmediatamente después del asesinato. Fue interrogado por la policía como testigo varias veces. Engström luego fue identificado como un posible perpetrador por varios escritores e investigadores privados, quienes dijeron que había tratado de ocultar su papel real y confundir a los investigadores haciéndose pasar por un testigo. Durante la vida de Engström, estas acusaciones no atrajeron mucha atención y no parecen haber llevado a ninguna medida de investigación exhaustiva. Nunca fue acusado por el asesinato y nunca fue condenado por ningún delito relacionado con la investigación de Palme.

Engström llegó a llamarse el “Skandiamannen” porque trabajaba en el Skandiahuset en Sveavägen , cerca del lugar del asesinato, como consultor publicitario en la compañía de seguros Skandia

El caso es que todos los familiares de Engström, lo defienden y están convencidos de que es imposible que estuviera implicado en el magnicidio cometido en la calle Sveavägen de Estocolmo el 28 de febrero de 1986.