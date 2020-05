Eliecer Ávila y su lección al liberalismo español

“La libertad no triunfa por sí misma ni se defiende sola. A ella no la hace la historia; son los hombres quienes con su acción pueden convertir a la historia en campo, fruto y estímulo de la libertad”. Reyes Heroles, escritor y comentarista político mexicano, premio “Ezequiel Montes” al pensamiento liberal,

Visión de Eliecer

Hace tiempo que sigo, a veces de manera implacablemente critica, otras condescendiente, al opositor Eliecer Ávila, a quien por cierto vi y hasta me retraté con él durante un evento organizado en el 2013 en el Centro de Prensa Internacional adjunto al Ministerio de Relaciones Internacionales de Suecia. Venía como parte de una delegación Antonio Rodiles, Yoani Sánchez, y otros disidentes, ocasión que aproveche para agradecer a Yoani por su reclamo que desde Cuba se pudiera leer la página digital de la revista Cuba Nuestra.

Estaba intentando hacer un reportaje gráfico del evento cuando se acercó Rodiles molesto, porque en una actividad pública, en un centro de presa yo lo estuviese fotografiando, le dije mi nombre y me extraño que no lo conociera, más cuando no mucho antes Juan Juan Almeida nos había entrevistado a los dos, cada uno desde su país de residencia, en el programa que tenía entonces en Radio Martí. Al final de la emisión Almeida me había transmitido los saludos Rodiles me mandaba saludos, sin embargo, el Opositor no parecía saber quién yo era.

Afortunadamente quien si me reconocía era el presidente de Cuba net, Hugo Landa, presidente de Cubanet, plataforma digital con la que colaboré mucho en sus inicios.



Primera a la izquierda Yoani Sánchez, sentados a la derecha Antonio Rodiles y Hugo Landa,

presidente de Cubanet. Foto: Carlos Estefanía.

Fue gracias a Landa que logré que Rodiles dejase los remilgos poniendo fin a su censura, inaceptable de una figura pública, Ello que me permitió no solo tomar fotos sino incluso retratarme junto a tan distinguidos disidentes en esta visita de ellos a la capital sueca.



El autor junto a Eliecer Ávila. Foto: Hugo Landa

Evidentemente el opositor no es un tipo fácil, aunque tengamos que reconocerle inteligencia y valor para enfrentar al régimen, se desgasta en pelas innecesaria, como aquella breve escaramuza en el centro de sueco de prensa o la guerrita que desde hace algún tiempo sostiene con Otaola, y que por carambola le trae el ataque rechazo de Eliecer Ávila, defensor a ultranza del primer influidor de YouTube, pero no nos apartemos de lo que nos ocupa.

Eliecer se acercan al liberalismo

Siento un placer cuasi estético por unir personas compatibles, aunque no saque el menor provecho material de ello, puede tratarse de temas de amor, amistad, trabajo, política etc. Y en esta tarea que realizo ad honoren acabo anotarme un buen tanto gracias precisamente a Eliecer, me explico.



Eliecer Ávila, fotos: Carlos M. Estefanía

Analizando el discurso de los videos de Ávila, me percaté de que hacía gala de una suerte de liberalismo ingenuo, sobre el cual ya le dejé una nota. A parecer la leyó, no solo ha comenzado a mencionar la palabra liberal en el sentido que se le da en Europa, no en estados Unidos, con la cual se alude más bien a gentes más o menos de izquierda. En este sentido se explicarían sus más recientes videos donde se nota un acercamiento a las propuestas liberales, donde habla con los argentinos Javier Milei, un economista, escritor, docente, conductor de radio y conferencista argentino de filosofía política libertaria, asociado a la escuela austriaca de pensamiento económico, con José Guillermo Godoy Fundador y presidente de la Fundación Federalismo y Libertad.

Así mismo Eliecer ha publicado un video con los políticos españoles María Herrera y Enrique Ortiz, miembro de Vox, un partido que no deja de abogar una suerte de nacional liberalismo, un tanto islamófobo, nada raro en la historia del liberalismo real.

Por cierto, en el video con los políticos de Vox, Eliecer le da la voz, valga la redundancia a varios cubanos entre ellos a Santiago Alpízar, un abogado supuestamente defensor de sus compatriotas que luchan por la residencia en Estados Unidos. Alpízar se desvive en loas a este partido, que de todos los del espectro que existen en el congreso de España resulta ser el que más duro se pronuncia en cuanto a la inmigración. No es de extrañar que en las entrevistas que concede Otaola el mismo leguleyo se pronuncie porque sus clientes renuncien a llegar a Estados Unidos, o que induzca a un cliente a renunciar al refugio ciudadanía ante el mal mayor de la expulsión, como si el retorno al país de origen no fuera la desgracia superior que le puede esperar a estos solicitantes de asilo.

Así el tal Alpízar que parece adorar a este partido “españolista” juega en la Florida el papel de peón de la hispanofobia que explica tanta dificultad para que nuestros compatriotas puedan ingresar y vivir en los Estados Unidos, ese derecho que debería ser tan liberal pero que no es defendido por ningún liberalismo real, ni siquiera por el de los nuevos conversos.

Cundo deje el comentario a Eliecer, aclarándole su condición liberal, no fue para que superara esa ideología, que también sostuve a su edad, un mal que, al igual que el socialismo, se cura con la experiencia. Me veo en cierto pues en cierto sentido como un catalizador del proceso de liberalización del pensamiento político de Eliecer Ávila, es decir de haberle ayudado a ingresar en esa enseñanza preuniversitaria, que significa superar el comunismo de la primeria y al no comunismo de la secundaria. Me siento pues responsable de seguir siendo el maestro invisible e implacable que hace entrar la letra con sangre hasta llevar al alumno a la formación política universitaria, que debería ser aquella en que el hombre político se libera de toda ideología para convertirse en un verdadero filósofo de la acción práctica por el bien de la sociedad.

Es verdad que se dice por ahí que quien de joven no fue socialista no tuvo corazón, quien de viejo lo sigue siendo no tiene cabeza, lo que no se dice es que, si de viejo terminas en liberal, es porque tu cabeza dejó de pensar el día que asumiste la utopía liberal, como oposición mecánica a la que ofrecía un socialismo del que te has desengañado. Y es desde esta perspectiva psico social que me gusta escuchar a la red de jóvenes liberales que inundan el internet calibrando cuando tienen de razón en su crítica al socialismo, sobre todo el más autoritario y vulgar, y cuanto les queda por andar antes de poder entender en plenitud los males que acosan la sociedad.

Una buena ayuda en este sentido me lo da el Canal Hispanish Libertarian, dirigido por ese excelente entrevistador que es Ignasi Boltó. Se trata de un joven español. Pienso que debería tener nombre en lengua de su país, no importa que radique en Barcelona, así se lo hice saber, pero ni él ni sus seguidores me hicieron mucho caso, es más defendieron el nombre, poniendo en evidencia una vez más la anglofilia que encierra a veces sin percatarse, aquel que se sume a tal doctrina.

Por bien en recomendado a cada uno por su lado, a Eliecer Ávila, y a Ignasi Boltó para que realizaran una directa en común y Voilà, parece que me han hecho caso, aquí tenemos el video #160 | Disidencia en CUBA, con Eliecer Ávila, con el que inicio la entrada.

Eliecer, haciendo gala de esa pedagogía que se aprende cuando se ha sido un cuadro político estudiantil en Cuba, ha respondido muy bien y con alguna que otra perdonable inexactitud las preguntas, muy buen hechas de Boltó, solo le faltó recordarle que el país no solo era receptor de inmigración española, sino inversor de capital en España, hasta 1959. En general como denuncia de la historia realidad cubana e instrucción de esa juventud liberal que sigue esta canal, la intervención de Eliecer es muy apropiada.

Por su parte la solidaridad de Boltó es de destacar, lo que también he notado es que se hace desde una cierta superioridad, cuando hace referencia a la distopía 1984 como libro que le recuerda lo que cuenta Eliecer de Cuba, y no lo que los españoles viven en estos momentos bajo un dictavirus, un puesto por la coalición social comunista en el gobierno en contubernio con la oposición de derechas, es decir liberal, incluido en ella ese mismo VOX, que si bien es el que más patalea en el congreso, a la hora de la verdad se pliega al aplastamiento por decretos de todos y cada uno de los principios liberales que dicen defender.

Al final del video Boltó enarbola con asentimiento la frase que pronuncia Eliecer en su entrevista: “la libertad no se defiende sola, hay que defenderla”, pero se queda ahí, no parece dispuesto a aplicarla en su contexto. La culpa no es suya, sino de esa anteojera liberal que ve la paja en el ojo ajeno, o la viga cuando se trata de casos como el cubano, pero no la tranca que de la noche a la mañana, le han impuesto a los españoles, en contubernio o resignación del rancio liberalismo español, es por ello que a manera de recordatorio, y no sin cierta malicia, pero sin apartarme de la verdad, le he dejado, junto a otro en que alabo la entrevista, el siguiente comentario con el que cierro esta entrada:

En estos momentos en que España vive una situación aún peor que la que describió Orwell en 1984 (allí por lo menos la gente salía cuando y a donde quería) la presentación de un disidente de la talla de Eliecer Ávila, es mostrar el camino que han de seguir los auténticos libertarios españoles, sean de izquierda, centro o derecha, en la lucha por derecho al trabajo, el fin del holocausto geriátrico, como parte del genocidio yatrogénico, que sufren los pueblos occidentales, levantamiento total y definitivo, no paulatino y de hecho interminable que es la presunta desescalada del estados excepción que os han impuesto, mal llamado de “alarma”.

Inspiraos en este joven cubano ya que tenéis el internet que falta en Cuba, para coordinar la lucha material que ponga fin de una vez de la prisión domiciliaria universal que os han impuesto siguiendo directivas extranjeras.

Aprended de Eliecer, no tengáis miedo a las prisiones o en vuestro caso a las palizas de la policía, al chivatazo balconero de los colaboracionistas con alma de corderos, y actuad enseguida, antes de que sea demasiado tarde.