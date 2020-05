Debatiendo la figura de Alfonso XIII a partir de una entrada en el sitio de facebook PLVS VLTRA, HISTORIA HISPANICA

Cuba Nuestra Como buen Borbón no sólo se dejo arrebatar Cuba, Filipinas y Puerto Rico, sino que entregó la zona Ibérica que le quedó a la social masonería liberal disfrazada de “República”, poniendo los pies en polvorosa. Aprendamos la lección el borbonato fue el coronavirus del imperio Español





Margarito Ill Arredondo Shame on him

Juan Guillen La pérdida de Cuba, Puerto Rico Filipinas, Las Carolinas y las Islas Salomón, fue en tiempo de la regencia de su madre, la reina María Cristina de Habsburgo. Él tan sólo tenía 12 -13 años, poco tendría él que ver. El advenimiento de la República, fue consecuencia de la traición de una gran parte de la “derecha” de la época y, obviamente de la izquierda, que anhelaba cambiar todo el país. En esta etapa de su vida, sí coincido en que se “durmió en los laureles”.

Cuba Nuestra Concedamos, echándole la culpa a quien gobernaba en nombre de Alfonso XIII, la viuda regente (quien pese a su apellido, era nieta de esa otra gran lepra del imperio que fue el Borbón de Carlos III) , pero recordando que solo fue continuadora del desastre de la política colonial heredada su difunto marido, el mujeriego y bastardo (literalmente hablando) ALFONSO XII, mas preocupado en perseguir cantantes casquivanas, que en controlar lo que en su nombre hacía la alternancia liberal/ conservadora que nos desgobernó tanto o mas que la primera república, desde la restauración,. Subrayemos como muestra de lo que es moralmente el borbonato, que el padre de XIII en realidad no era hijo de “paquita” es decir de Francisco de Borbón, esposo de la Reina Isabel II (otra casquivana), sino como era de esperar de un capitán del ejército, que es quien engendra en 1857 al presunto Borbón de Alfonso XII (evidentemente salió al padre natural), lo que no puedes negar es que ALFONSO XIII, hijo póstumo del anterior monarca, en lugar de plantar cara a los traidores que proclaman el régimen republicano ya en su plena madurez, se exilió voluntariamente usando el típico argumento de los cobardes, “para evitar derramamiento de sangre”, cuando si algo trajo la republica a ese pedacito del antiguo imperio en que se enseñoreo fue sangre, esa que ha hecho verter a los españoles, todo el que lleva el apellido, más que la “sangre” (genes) valga la redundancia, de Borbón. Abogar a estas alturas por esta dinastía responsable de todos nuestros males, al margen de que sus oponentes republicanos no sean mejores, es desconocer su historia, e impedir la unificación de la hispanidad que todos deseamos.





Charlie Cult Cuba Nuestra los “bribones” dejaron campar a la masonería a sus anchas en el gobierno español, si hubiesen financiado el submarino de Peral, no nos hubiese tosido nadie





Cuba Nuestra Asímismo fue

Miguel Angel Aparici Monteagudo Bueno también EEUU ayudo mucho no?

Isaac Pérez Lopo ¿Qué traición de Franco? ¡Tiene cojo..es! Gracias a Franco reinó su nieto y reina su bisnieto. Alfonso XIII se largó con el rabo entre las patas, entre otras cosas por ser el un miserable traidor con D. Miguel Primo de Rivera y haber regalado el país a la clase política corrupta.





Cuba Nuestra En realidad la traición de Franco fue a los Carlistas, eran estos los que dentro del borbonato asumieron la españolidad tradicional como un valor (como antes había pasado con los Austrias) y su aporte al bando nacional no era desdeñables, mientras que Juan de Borbón, abuelo del actual Rey, lo único que hacía era atacar a su gobierno desde el exterior. Evidentemente Franco estaba rodeado de “consejeros” comprados desde Inglaterra desde los tiempos de la II guerra mundial, la influencia de estos es verdadera razón por la que ni interviene del lado del eje Berlín-Roma-Tokio, sus aliados naturales, ni entrega el trono de la monarquía que pesaba restaurar a Carlos Hugo quien además de ocupar la presidencia del Partido Carlista. era el pretendiente Carlista trono en ese momento, y por supuesto que dejara, con las consecuencias funestas que ya se ha visto, el mando del régimen en manos del perjuro y putero, como su bisabuelo, de Juan Carlos de Borbón.





Dvr David Cuba , Puerto Rico , filipinas y Guam , las hubiéramos perdido igual… con Alfonso XIII, con Franco , y por supuesto con Juan Carlos, este último que prometió la unidad de España a Franco antes de morir y lo primero que hizo fue entregar el Sahara sin rechistar por su Corona y sin preguntar al pueblo saharaui ni español , por cierto también Franco tuvo que hacer referéndum de independencia a Guinea Española ( más le valía) por que si no ya os digo que el Imperio cruza el charco para tomarlo igual que con el caribe en 1898 ¿que hizo Franco? Agachar la cabeza y asumir la pérdida por en el referéndum ganaría el SÍ por descontado , del mismo modo que si el Imperio realmente hubiera querido tomar las canarias hoy sería un estado Libre asociado de los Yankees

Oscar Marcos Martín Quién eres tú para tachar a Franco de chacal, mono?





Andrés Merino En mi pueblo te llamarían ¡mamaostias!, ¿Sabes lo que es?, no ¿verdad?, pues aprende Historia, con mayúsculas, ¡claro! Y no el comecocos que te han contado.





Ivancho Muñoz Es increíble la de mentiras que se publican aquí! Y todas tienen un nexo en común, o contra España o contra quien ha hecho algo por España.

No se pueden expulsar a todos esos bastardos?

Viva España!!!

Viva España!!!





Cuba Nuestra Evidentemente la infiltración del estado español por agentes al servicio británico viene desde la guerra de independencia española, nunca se fue de casa, ni siquiera bajo la etapa absolutista de Fernando VII y se ha fortalecido desde el tardo franquismo a nuestros días. Fue desde esas instancias que se hizo perder a Cuba, entregándola a unos Estados Unidos reconquistados por el imperio británico desde el fin de la guerra secesión, sin que su pueblo se haya enterado hasta hoy.

Lo cierto es que Cuba como Puerto Rico, son traicionadas por el liberal masonerismo español cuando sus patriotas hispanos locales y peninsulares, habían podido rechazar en la mayor parte de su territorio al invasor yanqui, y todavía mantenía a raya a nuestros “catalanistas” de entonces, es decir el ejército armados con fondos recaudados en USA por el partido separatista fundando por Martí y empeñado en imponer a sangre y fuego sus doctrina al resto de los isleños del Caribe. El llamado Partido Revolucionario Cubano con sede en Estados Unidos, operaba contra Puerto Rico, no olvides que fue su delegado en Francia, el portorriqueño Betances quien paga a Aguilillo para que se cargue a Cánovas del Castillo para facilitar la independencia de Cuba y su isla. Desde mediados del siglo XX a España le pasó lo que, a la Francia Gaullista, fue obligada por el imperio a deshacerse del resto de su imperio, creyendo el simulacro de que los ingleses hacían lo mismo, cuando los muy ladinos simplemente implementaban un neocolonialismo tan burdo que obligaba a sus posesiones “independizadas” a reconocer como suya a la Isabel, la actual emperatriz británica. Y todavía hay quien habla del modo “inteligente” en que los ingleses “disolvieron” un imperio que en realidad aún se mantiene.