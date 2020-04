La enfermedad busca al cobarde

Ni Cuba escapa a la pandemia del terror, en una evidencia de que todo está bajo control de un mismo orden universal. El detalle es que en este caso se ha dedicado aplicar medicinas homeopáticas, es decir sin fundamento científicos. A lo mejor por estar atento la función de los placebos en un mal que, al margen de virus al que se le atribuye, también tiene mucho que ver con lo emocional.

Este no debe preocupar menos que la decisión de la Organización Mundial de la Salud, esa misma que hace por la reducción de la población, tanto más que por su cura, de aceptar el uso de la medicina tradicional china en el tratamiento del coronavirus. Eso sí para tales disparates no existen censuras en las redes.

La naturaleza política de una pandemia

Si alguien me pidiese mi opinión sobre el Covid-13, que estoy dispuesto a cambias o sostener según encuentre nuevas premisas, diría que sobre lo que denomino dictavirus es mucho más que un ente biológico, implica un decreto universal que no entiende de ideologías, el objetivo es claro, elimiar “improductivos” , como los llama Félix Rodigo Mora en el video que incluyo en esta entrada. En otras palabras, se trata de cumplir con la agenda maltusiana que rigen al capitalismo actual además de arruinar las economías y enriquecer a los bancos.

El pretexto ha sido, la gripe que tocaba en el año, quizás un tanto empeorada en laboratorio, esa que siempre mata ancianos y jóvenes mal cuidados. Ahora la cosa es peor, gracias al desorden organizado por gobiernos como el español con el correspondiente con el desbordamiento innecesario de los hospitales.

Es verdad que los opositores de los respectivos países critican en detalles y en tempas puntuales las políticas locales, lo hacen cumpliendo la misión de atacar de modo dicótomico e ideológico al contrincante. Con ello se pierde de vista que el pánico organizado por los gobiernos poco o nada tienen que ver con que estos sean de izquierda o de derecha. En el fondo están haciendo lo mismo, demostrando el carácter puramente convencional que hoy tienen los estados y fronteras.

Esto por no decir que, sin legitimar las dictaduras puras y duras que sobreviven en el planeta se reduce a la nada el mito de las democracias postmodernas, demolidas en un reciente video por el profesor Jesus G. Maestro, declive que se hace mas evidente, cuando las segundas copian el accionar de las primeras en el “tratamiento” estatal de la epidemia.

Para colmo la tragedia es magnificada por la media oficial adocenada, la misma a la que en el hemisferio norte de le ha encargado decir que pasó lo peor. Y mientras tanto los pueblos del mundo, aplaudiendo lo que ya en denominado en otra entrada sus cadenas, es decir las cuarentenas. Ciertamente existen disidencias, y ya que la media las ayuda mucho, al menos les queda quedan las redes sociales para ejercer su derecho al pataleo y aún así, tienen que evadir la monitorización de las redes sociales por parte de los gobiernos.

Así entre ellas tenemos el YouTube, como espacio para informarnos y pensar colectivamente sobre el coronavirus. Aun así, hay que andar con cuidados, se sobran los youtuberos que compiten con los periódicos y televisores en la tarea de confundirnos, aceptar los ucases establecidos y sobre todo mantenernos objeto del miedo, tema. A esto hay sumar la censura universal contra todo el que disienta, desparecen videos, o comentarios de lectores en las redes, una cacería de bruja a la que se suma incluso Amazon, que acaba de retirar el luminoso ensayo SÉ EL MEJOR MÉDICO DE TI MISMO YATROGENIA, CORONAVIRUS Y PANDEMIAS, dedicado a la pandemias por Félix Rodrigo Mora. No importa, no hay mal que por bien no venga, en respuesta el pensador acaba de publicar un video donde la da duro al sistema ante el que Amazon como tanta otra empresa publicitaria se ha sometido.

Al tema de la relación entre pánico y enfermedad retorno al final de la entrada, y considero el humor como el mejor antídoto contra la estrategia del terror. En este sentido los Morancos, actúan como auténticos disidentes a los que hay que aplaudiré tanto a o más que a esos médicos cuya verdadera función en la crisis. curadores o eutanasiadores en masa, no está del todo clara por el momento.

El tema de la vacuna

En medio de todo me parece muy interesante las hipótesis que enuncia la doctora argentina Chinda Brandolino, cuando explica el origen de corona virus, el contexto comercial y geopolítico en que se da la pandemia y sobre todo quienes se beneficiaran con su contagio.

La especialista defiende entre otras la tesis de que Italia fue castigada por denunciar los efectos en sus soldados de las vacunas que se les inocularon cuando fueron enviados a la guerra contra el terror. También habla del pánico que se está generando internacionalmente a fin de que los pueblos clamen por una solución inmediata, que precisamente una nueva vacuna, un recurso médico que Brandolino tiene en la mirilla como ha demostrado en videos anteriores.

A modo de resumen, temamos al temor

Por último, y ya que hablamos de pánico, ese que generan por activa y por pasiva los especialistas oficiales y los censores que le acompañan, quiero recomendar a lector aterrorizado por gobiernos, medios y youtuberos llevados por la corriente, el video publicado por un tal Ridik en su canal de YouTube. Se trata del fragmento de una vieja película ruso, que tienen mucho que enseñarnos sobre el tema y cuyo parlamento traduzco.

-Existe la fiebre persa del del fuego, la muerte negra y otras enfermedades. Se adhieren a todo, al cabello a la cara, la ropa.

– ¿Que dijiste, que se pegan? ¿tal vez ya se me han pegado?

-Seguramente,

– ¿Por qué?

Porque tienes miedo. La enfermedad busca al cobarde. Aquel que no teme a la enfermedad, a ese teme la enfermedad. Aquel que se asusta, enferma de este terror y muere-