Vivan las cadenas, digo… la cuarentena

La hispanofobia de raíz liberal, sobre todo en su condición nativa, es decir de autoodio, suele recordar la frase ‘¡Vivan las caenas!’, asi, exagerando la pronunciación vulgar), para calificar a los españoles de pueblo incompetente y miserable.

Se dice que el lema fue acuñado por los absolutistas españoles en 1814, y clamado por el “populacho” en señal de aceptación de Fernando VII, cuando tras volver del destierro decidió ignorar la Constitución de 1812, conocida como La Pepa.

Pero la fiesta durara poco. Los españoles anglosajonizados huidos a Inglaterra, , es decir los liberales, comienzan desde allí a conspirar contra su país. Mientras Fernando parecía mas preocupado en la depuración de los afrancesados, cuando el verdadero peligro radicaba en los agentes sembrados en sus armas por Inglaterra. Fue aquella la auténtica promotora, masonería mediante del pronunciamiento protagonizado por el coronel Rafael del Riego en 1820 dándose inicio inicia el llamado trienio liberal con la restauración formal de la famosa Pepa y lo que es peor al abandono militar y logísitico de los patriotas españoles que luchaban allende el mar contra los separatistas regionales sembrados por la misma Inglaterra en los virreinatos usando como pretexto la guerra española de independencia con respecto a Francia.

Para colmo, los liberales repetiran el mismo error (si no fue un daño intencional) que el cometido por el Borbón Carlos III disminuir el proteccionismo español en aras de beneficiar a un aliado extranjero en el caso de aquel a Francia ahora a Inglaterra, sin tener en cuenta que salvo a la burguesía contrabandista se afectaban muchos intereses de los habitantes de ultramar.

A todo esto, hay que agregar el elemento desestabilizador que significaba una arremetida contra la iglesia que solo tenía parangón en la expulsión de los jesuitas y que fue mucho más allá de abolir la Inquisición, ahora se trataba de la prohibición de fundar nuevos conventos y la extinción de los ya existentes, o la eliminación del fuero eclesiástico y militar para juzgar los delitos del orden civil y penal, entre otros. Se desconocía así el factor integrador de esa misma iglesia, además de convertir en enemigas a las mismas élites criollas que hasta el momento se habían mantenido del lado de la Corona en la lucha contra los sectores que guerreaban por su desmembramiento con financiamiento y mercenariado británico.

La cosa llegó al punto que, en algunos casos, no fue el triunfo de los liberales y separatistas locales, sino el afán de librarse de la influencia que sus correligionarios ejercían desde la Metrópolis, lo que condicionó la creación de estados independientes, como el mexicano, por ejemplo.

Cuando el régimen liberal llega a su final ya el daño estaba hecho, salvo Cuba y Puerto Rico el resto de la América hispana se había perdido, para el imperio e incluso para sí, como demsotraran las guerras fraticidas que el esperan por delante.

Fue demasiado tarde, en 1823, cuando desde Francia acuden los famososo Cien Mil Hijos de San Luis, al rescate de Fernando VII de sus titiriteros liberales, para poner punto final al mentado trienio, que sería muy constitucional, pero resultó barrido y por los extranjeros sin la menor resistencia de aquel mismo pueblo que pocos anos atrás había hecho de España un verdadero infierno para los ocupantes de Napoleón Bonaparte.

Se iniciaba así lo que la historiografía liberal, que solo supera en epítetos a la marxista, denominará década ominosa (1823 a 1833) y no es de extrañar, que sea en este mismo períodos que la frase que nos interesa fuese adaptada a los nuevos tiempos, Ahora se gritaba: ‘¡Vivan las cadenas y mueran los negros!’, expresión que no tienen nada de racista ya que” negros” era como sus hastiados enemigos llamaba a los liberales. La otra variante era ‘¡Vivan las cadenas y muera la nación!’, ya sabemos que este concepto de nación tan peligroso había nacido en la época de la revolución francesa y aunque su denotación aludía soberanía del pueblo de hecho encubría la vocación totalitaria que ha encerrado desde sus orígenes todo proyecto liberal, y por continuación lo nacionalismos asociados con estos. Si alguien quiere conocer la manera en que se manifiesta esta vocación liberal de apoderarse de toda la sociedad, para el caso español con el cuento de la constitución, recomiendo escuchar una serie de conferencias de Félix Rodrigo Mora sobre la Pepa que se pueden encontrar en YouTube.

Ha pasado en tiempo y no tengo la menor duda de que por lo dañino que han sido los liberales, en toda la geografía de la hispanidad se tienen bien merecidas las cadenas, que pedía el sabio pueblo español para ellos. Sin embargo en estos tiempos, existen algunos de sus representantes que parecerían quererle dar la razón a aquellos que han utilizado lo de las cadenas para menoscabar la inteligencia del español promedio, me refiero a aquellos que hoy parecen gritar Viva la cuarentena, y se alegra de que traten como a negros esclavos a los que por convicción, desespero o incluso bajos el evidente efecto de alguna droga o enfermedad metal se salten la prisión domiciliaria impuesta de una manera arbitraria. Me refiero a esa parte del vecindario español, que, a diferencia de los están comenzando a protestar desde sus redes sociales, dan vivas a su propio e insano cofinamiento, aplaudiendo y colaborando desde los balcón con despiadada cacería de vectores humanos, tratados igual o peores que los liberales en tiempos ominosos de antaño. Tristes escenas que convierten el peor momento del reinado de Fernando VII en un sueño de libertad, si se le compara con la España actual.