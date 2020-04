España, el totalitarismo muestra el colmillo con el aplauso de un youtuber y algunos vecinos

“La grave y preocupante pandemia atribuida al virus covid-19, con declaración del estado de alarma, reforzamiento del Estado policial, militarización, arresto domiciliario de la población, toque de queda, vulneración de las libertades individuales y glorificación del aparato médico-químico-farmacéutico-tecnológico, está sirviendo de pretexto para un golpe de Estado de facto.”

Felix Rodrigo Mora:SÉ EL MEJOR MÉDICO DE TI MISMO YATROGENIA, CORONAVIRUS Y PANDEMIAS

El youtubero español Roma Gallardo ha publicado dos videos con sendos comentarios suyos que aquí comparto. Ellos hablan por sí solos sobre el nivel de represión que sufre el pueblo español en estos momentos.

Lamentablemente Gallardo quiere que veamos otra cosa, con sus comentarios, e intenta ponernos la venda que el mismo lleva en los ojos. Lamentablemente las imágenes dicen más que mil palabras. Veámoslas de nuevo fuera de la manipulación que hace el youtubero, no se pierda la vieja que aplaude desde otro balcón la arbitrariedad.

Si el comentarista no ve paliza a la señora que revuelcan por el piso es que ya el alcohol lo está afectando. Además de exponer que la chivatearía y sumisión a los desmanes de la policía no son defectos exclusivos del comunismo, florecen por lo visto de manera silvestre bajo esas democracias que un tiempo nos parecieron ejemplares.

Son estas mismas democracias las que como bien dice Jesús G Maestro ha terminado encarcelando al planeta, y que para el caso de España y no crean que solo sea para ella, tienen enfrentado al pueblo con unas élites gobernantes que han traicionado a su propio estado.

Volviendo al video que difunde Gallardo, lo peor no es el contenido feminazi del discurso de la vecina, nadie tiene derecho a golpear cobardemente a un padre, sea hombre o mujer, que alerta a quienes lo arrestan, de los males de un hijo que debió ser tratado por enfermeros y no por gendarmes especializados en delincuentes.

Lo terrible es que la pobre madre apaleada hace lo que debe, explica a la policía que su hijo es un enfermo mental, seguro por los efectos de la misma droga que la policía deja vender y es aquí donde la dictadura de género se quita la careta y aparece la violencia patriarcal del estado, que pega por igual a hombres y a mujeres sin que el feminismo proteste, siempre concentrado en guarros como la manada y en maridos agresivos, desesperados de tanto cuerno. Eso si cuando el encierro obligatorio, por lógica multiplica las peleas domésticas, la policía declara que esta ha disminuido a la mitad y todo el aparato feminista se calla. Pero solo porque el estado traicione a sus esbirras del feminismo no es razón para aplaudirlo, no siempre quien traiciona a tu enemigo, se convierte en tu amigo, es de lo que el confundido Gallardo no se ha percatado.

Sabemos que lo mismo en, Italia, en Suecia que, en España, aunque de diferente manera los gobiernos acaban de declarar una ayuda millonaria a quienes menos nos podría interesar, los medios de comunicación prensa, ya sabemos a quienes responderán los relatos que en ella encontremos.

En Italia, gracias a las subvenciones aprobadas por el gobierno, la prensa podrá deducir el 30% de todas las inversiones publicitarias este año en periódicos y medios digitales, además de televisiones y radios locales. Así mismo los vendedores de periódicos italianos podrán deducir hasta 4.000 euros en costes tales como facturas de alquiler o electricidad, teléfono o Internet y también gastos de envío a domicilio.

En el caso de Suecia se proponen 200 millones de coronas de los cuales se asignan 150 millones para un nuevo apoyo de distribución temporal durante tres meses. El soporte cubre todas las revistas de noticias impresas, y por lo tanto se beneficiará más que aquellos que reciben soporte operativo hoy. Los 50 millones de coronas suecas restantes servirán para duplicar el apoyo para la cobertura de áreas geográficas con cobertura periodística débil o inexistente, los llamados puntos blancos.

En España el gobierno de Pedro Sánchez incluyó en sus planes de rescate económico con motivo del impacto del coronavirus, a las televisoras privadas a las que les destinará 15 millones de euros. Algo que ha puesto a llorar a la prensa que también quiere mamar de la teta estatal.

Al menos no queda como alternativas para enterarnos de lo que pasan las redes sociales, por eso es lamentable encontrarnos en ellas personas que “de gratis” hagan el trabajo asignados y bien pagados a los grandes medios. Quizás sea porque la policía española ya ha dictado normas para intervenir en la diseminación dentro de las redes de “noticias falsas”, las cuales existen por supuesto, sobre todo cuando los gobiernos parecen empeñados en desatar un terrorismo noticiosos que no tiene parangón en la historia. De cualquier modo, no son los policías, sino el periodista incorruptible, el pensador consecuente y sobre todo el ciudadano de conciencia crítica quien debería dar cuenta de ellas.

Para colmo la represión que sufre el pueblo español es tal que ya no solo no se atreven a rebelarse, sino que tienen que aceptar que los gendarmes entren en sus casas a aguarles la fiesta que allí puedan armar y el vecindario callado cuando no colaborando con tanta arbitrariedad. La pregunta es que espera el pueblo para salir a luchar por la libertad ¿Dónde están los hijos de los que armaron el 2 de mayo, emigraron a las Américas o qué?

Siempre he seguido a Roma Gallardo por sus magníficos videos de crítica al feminismo, pero por lo visto el confinamiento, o el trago que se prepara como chiste de mal gusto ya le está dañando el entendimiento para decir lo que dice, y luego anunciar que “se pasa por el forro”.

Lo que hay que pasarse por el forro la interpretación que le da Roma y su amiguete el poli a estos materiales y analizar los videos desde la perspectiva de la arbitrariedad establecida bajo el régimen social comunista borbónico que desgobierna la madre patria de todos los hispanohablantes, por eso nos duele como propiamente recibida la bofetada o el porrazo que reciba quien en todo su derecho salga a la calle.

Ayudémonos de pensadores disidentes como Jesús G Maestro, Félix Rodrigo Mora o de especialistas en derecho como este, que, en oposición a Roma Gallardo, está dando duro a la dictadura desde su canal que muy bien se hace llamar Un abogado contra la demagogia: