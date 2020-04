Eutanasia sin cuidados paliativos, a donde llegan los estados con la justificación del virus

MAILONLINE, publicación digital del británico Daily Mail publica un artículo titulado Doctores que enfrentan a la tentación de la eutanasia, su autor es Hay

Su autor es Harry Howard y ha sido publicado este 5 de abril de 2020. Aquí se nos confirma lo que ya intuíamos, que de España (y ahora sabemos que de Francia) están recurriendo a la eutanasia para aliviar la carga del coronavirus en los servicios de salud ya abrumados.

El artículo recuerda que en España como en Francia, las muertes por coronavirus se han disparado por encima del número oficial de muertos en China, donde comenzó el brote. En España, se han reportado 130,759 casos, con 4,591 muertes, mientras que, en Francia, 89,953 personas han tenido o tienen el virus, y 7,560 han sucumbido hasta ahora, y que a pesar de que el uso de la eutanasia es ilegal en ambos países, los médicos están siendo tentados para que la usen, por ejemplo, a los españoles se les dice que no usen ventiladores en pacientes mayores de 80 años.

Sabía que algo andaba mal con tanto aplauso organizado para estos héroe de la salud. Es tengo la máxima, parodia la frase que se atribuye a Lenin y nunca le he leído en un texto suyo, “rásgale la piel a un icono (él habla de un extremista) y encontrarás un demonio (supuestamente Lenin hablaba de un oportunista. Creo que estos santificados médicos, están actuado más como administradores de la muerte que como guerreros irreductibles por la vida.

En el artículo se citan los tweets de un ex miembro del parlamento de Cataluña

Alfons López Tena quien escribió que el gobierno de Cataluña decidió dejar morir a los pacientes con coronavirus a los que les quedan menos años de vida recomienda no ingresar en el hospital a los pacientes con pocos beneficios (supongo que del ingreso).

Así mismo se cuenta que los ancianos y aquellos con condiciones preexistentes recibirán morfina para evitar la” inutilidad de la atención médica, también se recomienda que los médicos no usen ventiladores para pacientes mayores de 80 años.

Alfons López Tena @alfonslopeztena

Jurist. Spanish Judiciary Council & Catalan Parliament’s ex-member. Writes in @businessinsider

Esta información fue revelada por el diario local La Vanguardia, no he visto que el aguerrido movimiento independentista, que hasta unos días tenía tomadas las calles, vuelva a ellas para detener esta forma de dejar morir a sus abuelos y padres. Será que temen a la policía, cuya mano blanda despareció con la instauración del dictavirus en toda España, acaso no quieran a sus mayores, o quizás la razón verdadera sea que tal movimiento nunca nació de los verdaderos intereses populares, sino que fue inflado desde el exterior, por las mismas fuerzas que hoy aterran al pueblo español con “eso que anda”.

Y en Francia, la situación no es mejor, de entrada, el martirio de los ancianos se agrava con la escasez de morfina y el medicamento midazolam, usados juntos para calmar al paciente al final de la vida, esto genera otra ‘tentación de la eutanasia’ en los hogares de ancianos donde el personal enfrenta el terrible sufrimiento de la asfixia, sin forma de mitigarlos. El profesor Olivier Guerin, que dirige la Sociedad Francesa de Gerontología y Geriatría (SFGG), es citado afirmando que los médicos se enfrentan a la tarea de elegir a quién resucitar.

Por otra parte, el Dr. Thibaud Soumagne, un especialista en pulmones que trabaja en una unidad de cuidados intensivos en Besancon, cerca de la frontera suiza, explicó que la reanimación a veces “no es beneficiosa a largo plazo” para pacientes con problemas respiratorios extremos y agrega que; “Les estaríamos haciendo sufrir por nada”. Por otra parte, se recogen las palabras del profesor Regis Aubry, ex jefe de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos (SFAP), que trabaja en una unidad especial de COVID-19 en otro hospital en el este de Francia, quien narra la tragedia que ya conocemos, la de las víctimas que mueren sin la comodidad de amigos y familiares, por temor a la infección. Se trata del acercamiento al enfermo de las personas que tenían que hacer que el final de vida fuera lo más cómodo posible, “Solo porque estamos en una situación de emergencia, no debemos olvidar ser humanos”, dijo a la AFP. A lo que habría que agregar que no ha sido la elección del familiar o amigo, sino la arbitrariedad de las instituciones la que está evitando que los seres queridos puedan apoyar y quizás, dada la importancia que tiene lo afectivo en la salud hasta salvar a estos enfermos.

La SFAP ha reclamado que los hogares de ancianos reciban un mayor apoyo médico para los cuidados paliativos, en mi opinión, se esta demanda no es respondida, será también el estado francés, y no solo el coronavirus el máximo responsable de tanto sufrimiento.

Para colmo, la vecina Bélgica sigue por el mismo camino.