Homoerótica y Estalinismo: el caso del comisario Nikolay Yezhov

Sabemos que el nazismo, pese a la homofobia que se le acredita, no tuvo reparos en usar homosexuales a su servicio. El caso paradigmático lo tenemos en Ernst Julius Günther Röhm (Múnich, 28 de noviembre de 1887-ibídem, 1 de julio de 1934) el cofundador y comandante de las brigadas paramilitares nazis conocidas como SA (1931-1934), a las que no puede negar su papel en la protección y ascenso nacional socialismo al poder

Lamentablemente no pasará mucho tiempo sin que al líder de aquellas fuerzas le toque caer. En teoría su error fue intentar que las SA reemplazasen al ejército regular como fuerza nacional, lo que estuvo a punto de desencadenar una revuelta de las Reichswehr, es decir de la defensa imperial. Así como se llamaron las fuerzas armadas de Alemania hasta 1935, cuando el Adolf Hitler las rebautiza como Wehrmacht, que en alemán significa «Fuerza de Defensa»

.

Para colmo Röhm tenía enemigos y competidores muy cercanos, entre ellos su segundo al mando, Heinrich Himmlery el piloto Hermann Göring, quienes logran involucrarlo en un falso intento de golpe de estado. Por ello se le incluirá en la lista de disidentes apresado durante la famosa «noche de los cuchillos largos», o si quiere un nombre más afeminado, de Operación Colibrí, que es como en realidad se denominó el operativo desatado por Hitler entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1934, deshacerse de sus oponentes de izquierda dentro del partido, y que culminó en numerosas ejecuciones, entre ellas la de Röhm.

Es verdad que Hitler en principio no quería eliminar a su antiguo compañero y leal protector, pero terminó convencido por Göring y Heinrich Himmler, de que no valía la pena tanta compasión.

En cuanto al tema de la ostentosa homosexualidad, de Röhnm, Hitler aseguró que no sabía nada de ella, hasta después del fatídico, lo que hizo bromear a muchos con el chiste de que también ignoraba que Göring fuese gordo y Goebbels cojo.

Esta historia es más o menos conocida; e la que pocos saben es Röhm tuvo su equivalente en el campo soviético en lo que a la orientación sexual refiere. Se trata del cruelmente llamado “el enano” (medía 151 centímetro), Nikolái Ivánovich Yezhov, Nacido el 19 de abril de 1895, San Petersburgo, Imperio ruso y ejecutado el 4 de febrero de 1940, un año después de ser arrestado, bajo la acusación de preparar un golpe antisoviético, en el edificio de la Corte Suprema de la entonces Unión soviética.

Casi hasta ese mismo momento y desde el 28 de enero de 1937, Nikolái Yezhov, se había desempeñado como comisionado general de seguridad del estado, su eliminación estuvo envuelta en absoluto silencio, a, punto de que se le priva del título postmorten, el 24 de enero de 1941

Nikolái Yezhov ocupó también otros puestos de importancia, bajo Stalin, como el de Presidente de la Comisión de Control del Partido subordinada a el Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques (1935-1939), miembro de Buró Organizador del Comité Central del PCUS (b) (1934-1939), Secretario del Comité Central del PCUS (b) (1935-1939), miembro candidato del Buró Político del Comité Central del PCUS (b) (1937-1939). Comisario del Pueblo de Asuntos Internos de la URSS (1936-1938), Comisario del Pueblo de Transporte de Agua de la URSS (1938-1939).

Fue en su cargo de Comisario del Interior del Pueblo y actuando bajo el liderazgo de Stalin, que Yezhov se convirtió en uno de los principales organizadores de las represiones masivas de 1937-1938, conocidas como el Gran Terror. De esto escribió mucho la presan soviética en tiempos de las glasnost (transparencia) decretada por Mijaíl Gorbachov como parte de su restructuración, perestroika.

Así para cualquiera medianamente informado sobre la historia contemporánea de Rusa, el 1937, durante el cual Yezhov dirigió el NKVD, se convierte en el año cumbre del Yezhovismo, entapa de represión cuyo fin llega con Beria, el mismo que tras la muerte de Stalin desarma los campos de concentración e intenta medidas de liberalización que nunca han sido reconocidas, opacadas por el estigma no del todo justo, de ser el último esbirro estalinista.

Lo que tampoco se sabe es que Nikolái Yezhov supo encubrarse dentro del comunismo, sin dejar de practicar la homosexual. Algo que no debería ser fácil en una época donde la pederastia que era el término que reservan los rusos para quienes los hombres que se acuestan con otros se pagaban con peas de hasta cinco años.

El tema ha sido abordado por no de los capítulos de la serie Materiales secretos, publicado este 1 de febrero de 2020. El video estás en ruso, pero aquellos que no domina esa lengua tienen la posibilidad de utilizar las aplicaciones que ofrece YouTube, primero para textar el interesante documental y luego traducirlo automáticamente, reconozco que no es una traducción perfecta, pero, por ejemplo, a menudo Yezhov se traduce como erizo, pero aún y así, se puede entender mucho de lo que se habla sobre el personaje.

El documental nos narra el papel de aquel martillo de trotskistas y bujarinistas, desempeñado por Nikolái Yezhov, lo que ya todos sabemos desde los ochenta, pero también nos ofrece la caracterización menos conocida de un hombre, con poca instrucción, amante del alcohol, desequilibrado mentalmente y obsesionado con perversiones sexuales, como entonces y todavía hoy se considera en Rusia a la homosexualidad.

Así mismo nos enteramos de relaciones muy curiosa, como las que consentía el temible policía político a

Los realizadores hablan de las curiosas relaciones que tuvo el represor con personajes famosos de su época como, por ejemplo, Mikhail Sholokhov, el premio Nobel y autor del Don Apasible, la aburria novela real socialista que nos obligaban a leer en la escuela cubana. Resulta que el Comisario del Pueblo permitía a Sholokhov encamarse con su mujer, algo que tuvo que poner fin, divorciándose de ella, por ordenes del partido. Un partido que parecía saberlo todo sobre sus funcionarios, menos que el

comisario Yezhov por su parte se acostaba con Filipp Isayevich Goloshchyokin. Se trata de uno de los temidos e implacables fundadores de la Cheka, participante en la panificación del asesinato de la familia Romanov, prisionera del Sóviet de los Urales en Ekaterinburgo Es considerado uno de los principales culpables de la hambruna en Kazajstán en 1932-1933. Parece que tanto muerto a espaldas de su querido, incluidos representantes de la nobleza, excitaba particularmente al compañero Yezhov.

El caso es que, como los amantes de Verona, los dos terminarán de la peor forma. Goloshchyokin fue Ejecutado el 28 de octubre de 1941. A pesas de sus muertos e inclinaciones sexuales delatadas por Yezhov, el antiguo chekista será rehabilitado, durante el deshielo que sucede a la desaparición de Stalin.

Además del video con el que inicio esta entrada y que, recomiendo, me gustaría comentar con el lector la Declaración del arrestado N. I. Yezhov al Departamento de Investigación del NKVD de la URSS. 24 de abril de 1939, que se encuentra en la red. Ella es tomada tomadas de la obra de Petrov N., Jansen M. “La mascota de Stalin” – Nikolái Yezhov. M., 2008. páginas.365-366

En este documento, triste, no importa los crímenes cometidos por el antiguo represor, Yezhov detalla una serie de actos que caracterizan lo que el mismo denomina su degradación more, refiriéndose a ellos como su antiguo vicio de pederastia.

Según el Comisario venido a menos, todo comenzó en la primera juventud, cuando cuando era aprendiz de sastre. Durante unos 15 a 16 años, tuvo varios casos de actos sexuales pervertidos con sus compañeros del mismo taller de sastrería.

Este “vicio” (como lo describe en el informe), se reanudó en el viejo ejército zarista con una relación casual con uno de los soldados de su compañía. Así mismo informa que mantuvo comercio carnal con cierto Filatov, un amigo suyo en Leningrado, con quien había servido en el mismo regimiento. La relación era mutuamente activa aclara, es decir, cada uno hacía de “mujer” del otro lado.

En 1919, cuando es nombrado comisario de unidades de telégrafo de telégrafo base, tuvo una relación pederastica mutuamente activa su secretario Antoshin.

Luego salta a 1924, cuando trabajando en Semipalatinsk, se encontró con su viejo amigo, Dementiev, con él, también tuvo varios casos de pederastia, pero solo activa de su parte.

En 1925, reconoce el oficial represaliado, estando en la ciudad de Orenburg, estableció vínculos pederástas con Boyarsky, entonces presidente del consejo sindical regional de Kazajstán, quien en los momentos del interrogatorio estaba trabajando como director de un teatro de arte en Moscú. La relación fue mutuamente activa. Entonces los dos acababan de llegar a Orenburg, vivían en el mismo hotel. La relación fue corta, ya que pronto llegó la esposa de Bouarsky, para aguarles la festa a la feliz pareja, diría yo.

Pero es en ese mismo año, 1925, Yeshov es traslado de la capital de Kazajstán de Orenburg a Kzyl-Orda. Es aquí donde se empata con el entonces secretario del comité regional Goloshchekin F. I. quien como el interrogado venía sin esposa. De acuerdo a Yeshov, dos meses antes de volverse a Moscú, se mudó al departamento del ejecutor de la familia real, estableciendo con él relaciones pederásticas (como llaman en Rusia a cual quier acto homoérotico masculino) mutuamente activas, que continuarían periódicamente hasta su partida.

En 1938, mantuvo en dos ocasiones relaciones pederastas (siguiendo la nomenclatura del informe) con el mismos Dementiev, con el que ya se había relacionado en 1924. En este caso los encuentros se dieron en Moscú durante otoño de 1938, después de que Yesov perdiera su puesto como Comisario del Pueblo. Los amantes vivieron juntos durante unos dos meses.

Un poco más tarde, también en 1938, el estalinista caído en desgracia refiere dos casos de actos de pederastia sostenidos entre él y un tal Konstantinov, al que conocía desde 1918 en el ejército. Ambos habían trabajado juntos hasta 1921. Después de 1921, apenas se vieron. En 1938, por invitación suya, Konstantinov comenzó a visitar su departamento, en dos ocasiones vino con su esposa, el resto de las visitas fueron sin ella. A menudo me quedaba a pasar la noche, aprovechando la ocasión para mantener relaciones de pederastia mutuamente activa dos veces. El interrogado considera importante dejar clara su condición bisexual al informar que además mantuvo relaciones sexuales con la esposa, de su amigo todo esto acompañado por regla general de bebida.

Varias cosas llaman la atención de este fragmento de acta, cuya insistencia en el tema relativamente irrelevante de los encuentros homosexuales del acusado, me recuerda un tanto las confesiones de los caballeros templarios cuando cayeron en desgracia bajo la tiranía de Felipe el Hermoso. El caso es que siempre ha de tomarse con reservas cualquier declaración hecha bajo presión, no creo que la de Yeshov, delatando tanto compañero sexual, todavía activos, en sentido laboral y hasta quizás sexual, no sea la excepción. A propósito de lo anterior resulta un elemento indicativo el detalle de lo activo o pasivo (hacer de mujer) en los contactos, como, si igual que en la antigüedad, una de ellas, la activa, resultara menos degradante ante la moral imperante que la otra, la pasiva.

El segundo detalle es el hecho que un individuo de tamaño poder solo mencionara relaciones que aparentemente fueron consentidas, no se menciona un solo caso de violación en todo el acápite el acta, algo que llama la atención proviniendo de un individuo responsable de tantos asesinatos. ¿Será verdad o acaso una manera de no “embarrarla” más?, por el momento no lo sabemos.

Lo que si se pone en evidencia es la doble moral por las que, pese a sus férreas leyes anti homosexuales, se rigen los partidos de vocación totalitaria. Cuando se trata de conseguir a alguien con la suficiente falta de escrúpulos como hará asumir las tareas más asquerosas que garantizan el poder de sus elites, echaran mano de quien sea, haciendo la vista gorda ante cualquier cosa que en ese momento se considere una mancha ética. Luego, una vez que han servido, se descubrirán todo y se les pasará la cuenta, por esa, o cualquier otra lacra, el líder recuperara la vista y aquí no ha pasado nada.

Lo menos que me esperaba que hubiese tanto recuento de un tema tan escabroso en los informes de los servicios secretos soviéticos, supongo que lo mismo habrá en los de la Stasi o los de la seguridad cubana, así que ya saben los amantes de literatura gay, los archivos donde tienen que escarbar.