Crónica de una carriconga frustrada

“No más”: esas fueron las palabras que mejor pudieron entenderse, por el barullo, de las declaraciones, que ha recogido Radio Martí en Miami del nuevo líder de exilio cubano, el conductor yotuvisivo e ícono gay Alex Otaola, no sabemos si por casualidad o intención lo cierto es que apenas se entiende lo que dice a la TV pública, en medio de tanto ruido el entrevistado, a quien podemos verlo desde su “carroza” , conque regentó este sábado 29 de febrero, la carriconga -como simpáticamente la bautiza un buen amigo- Montada por este nuevo apóstol cubano de la libertad, en favor de Trump y su política de separar al pueblo cubano como supuestas arma contra el comunismo de la isla.

Pero no todo fue color de rosa, se ha bastado un solo cubano para aguar la fiesta de los republicanos caribeños, un influidor que se hace llamar El Protestón cubano, quien al final ha hecho algo peor que lo que amenazó Edmundo García, cuando amenazó desde su canal La Tarde que viene, en vísperas del espectáculo, con ir a contar la cantidad de automóviles que participarían, para susto de sus enemigos, quienes creyeron que respirarían en paz cuando vieron que aumentaba la cantidad de máquinas que se incorporaba.

Lo del Protestón fue otra cosa, en lugar de calcular, ha preferido filmar a los participantes en la manifestación de autos desde una posición no comprometida con los organizadores. Y así ha sido, armado de una cámara y un micrófono, el youtubero se ha presentado desde temprano en el en el lugar para preguntado la opinión de los que allí participan.

Es vedad, que ha puesto el dedo en la llaga señalando lo evidente, solo hay que ver el letrero de la gorra de Otaola, si aquello no es un evento de propaganda en favor del actual presidente, y para que fue aquello: los otaoleros se pusieron calientes y la policía tuvo que sacarlo por su bien, al reportero independiente en medio de un acto repudio tipo el que le metieron los comuñanga a los Marielitos en 1980.

Pero el acontecimiento tiene cierta utilidad, nos ha servido para aquilatar quien es ese brillante lucero dentro de la constelación del nuevo exilio cubano, conocido como Eliécer Ávila. El antiguo joven comunista que ha sabido poner las argucias retóricas propias de un ideólogo de la UJC, pero con contenido invertido, del socialismo al liberalismo vulgar, al servicio de su camino hacia la presidencia de Cuba, algo que no tiene reparos en anunciar. Hay que reconocer que ha logrado atraer gente de la migración joven, aunque no grandes inteligencias y ponerlas al servicio de su acercamiento a donde la braza mejor calienta.

Parece que Eliecer ya se ha percatado ya de que Otaola es el hombre elegido por el suprasistema que administra el interminable diferendo Cuba-Estados Unidos, para liderar al exilio por el sistema, y no ha tenido reparos en exaltar su figura, equiparándolo a un José Martí, incluso bajo la azotaina dada por el influidor cuando descubrió, a Eliecer, rompiendo subrepticiamente el parón de envíos a familiares en Cuba, que el mismo líder de Somos más defendía en sus directas, si esto no es demagogia.

El caso es que, al aceptar la orden de Otaola de meterse a su gente en la carriconga, Ávila, acaba de transformar a un digno y esperanzador grupo disidente como fue Somos más, en una vulgar U J T, es decir Unión de Jóvenes Trumpistas de Cuba, no es de extrañar que le haya surgido tanta disidencia al grupo disidente. Dada la cultura política que podría esperarse de este ingeniero cibernético, formado en Cuba, bien podría discriminar entre alzar la voz por los silenciados por Castrismo, lo cual siempre será legítimo, y prestarse para hacerle el juego al comunismo, haciendo contra su pueblo lo que este siempre ha hecho, aislándolo de sus miembros que están fuera de la isla. Ahora respaldado una medida que en realidad es parte de la política del gobierno populista norteamericano para debilitar cualquier comunidad hispana, incluida la cubana. Eso si de los compatriotas reconcentrados en USA o la frontera, ni Otaola, ni su paniaguado dicen nada, conta la situación no habrá caravana, como si la caridad no debiera empezar en casa.

Si algo tenemos que agradecer a Eliecer, de los videos tomados por el y su “primera dama”, es por el modo en que nos permite escuchar, los chivatazos y expulsión que le dieron al que piensa diferente, algo que no podía registrar el Protestón una vez que fue retirado. En realidad, lo peor y lo mejor de la demostración ha sido “la protesta contra el Protestón” convertida de hecho en un acto repudio improvisaron a un cubano que piensa diferente; con el que pocas veces coincido salvo en el hecho de que a esta altura tampoco soy trumpero.



El caso es que el repudiado en ningún momento se manifestó a favor del comunismo, han sido los carricongos en buena medida los mismos que se han auto provocado, así será la cantidad de segurosos que tienen infiltrados. Si esta es la democracia que nos espera si un día la alianza Otaola- Eliecer se hace del poder en Cuba, seguiremos embarcados como en tiempos del comunismo.

Si uno de los objetivos, al margen de la pobre gente de buena fe que les sigue, del dueto convocante al show rodante fue hacernos creer, que luchan de verdad por la tolerancia y libertad para todos los cubanos, este ha sido frustrado. Para conseguirlo se ha bastado un solo individuo, cámara en mano; algo que aunque ahora no lo parezca tampoco beneficia al régimen cubano, en tiempos en que la verdad es ya “contrarrevolucionaria”.