Una justa reivindicación hispano-cubana

Ferrán Núñez, director del periódico digital Españoles de Cuba acaba de publicar un video en su canal de YouTube.

El material está tomado de una entrevista que le realizara el 27 de febrero de 2020, la directora del Grupo ARISTEO, Estela Marina. En ella se aborda la propuesta que ha hecho el Consejo de Residentes Españoles de Cuba (CRE) de incluir en la ‘Ley de Nietos’ a los descendientes de los españoles que no pudieron inscribirse en el registro habilitado para ello en 1899.

Entrevista con su coterránea, el director de Españoles de Cuba y aprovecha la ocasión para defender el derecho a la nacionalidad española de los descendientes de cubanos que lucharon por España entre 1895 y 1899 toda una contribución a la misión impostergable que tenemos los hispanos de las Américas y de Europa de reconstruir la unidad política de los pueblos que hablan español.

A Ferrán le asiste toda la razón. Esas personas eran españolas, incluso lo eran sus enemigos, todos los cubanos éramos súbditos de la Corona y por tanto tan españoles como los súbditos peninsulares. Nunca olvidaré el impacto que me causó tener en mis manos el título de bachiller de mi bisabuelo materno, Arturo Aulet, quien terminará la guerra con los grados teniente coronel del ejército independentista, en donde se estipulaba claramente su condición de súbdito de España, lo que hoy equivaldría a ser ciudadano español.

Por cierto, respeto el valor de este antepasado mío, lisiado de guerra y patriota convencido, pero a la altura de todo lo visto y leído considero un error, su adhesión a la guerra innecesaria convocada por Martí. Ocurre que tengo que reconocer mi detestado Churchill tenía razón cuando avizoró, como observador británico en las filas españolas, durante la misma contienda, la independencia no traería nada mejor para la tierra que nos vio nacer.

“Amicus Plato sed magis amica veritas” (Amigo es Platón, pero más amiga es la verdad),Hoy sé, por más que me duela, que el sacrificio del bisabuelo, de su padre y tocayo, mi tátara, también fue independentista y de otros muchos de su sangre que no sobrevivieron a las refriegas, no valió la pena, sé que desde el cielo me darán la razón, maldiciendo al maestro de logia que los manipuló, para que lo dejaran todo y se fueran a la guerra renegando de la madre patria.

El problema radica en la ficción que borro de un plumazo aquel hecho jurídico innegable de que todos aquellos cubanos, los de uno y otro bando, eran españoles, situación absurda nacida durante la ocupación y acentuada por un ibero centrismo, que aunque hoy nadie lo note en España, fue resultado de una imposición del vencedor anglosajón, en contubernio sus agentes dentro del gobierno español de entonces, que fue, más que sus militares y voluntarios cubanos, el máximo responsable de la entrega de Cuba al invasor norteamericano. Un mal que todavía se mantiene y al que Núñez ha sabido plantar cara ante la cámara.

El problema es que esta misma hidra sigue viva amparando el independentismo actual español, es a lo que te estas enfrentando y ella no entiende de lógica de justicia histórica, de lo contario siguiendo lo estipulado en La Pepa debería reconocer igual al resto de los españoles de América y esto no lo puede permitir quien desde su “liberación” mangonea a Europa sin que esta se dé por enterada, es decir la pérfida corona inglesa.