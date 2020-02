La Casa de Papel: o el asalto a un Estado muy concreto

Debo reconocer lo mucho que me gustó la serie española La casa de Papel, sobre todo en sus primeras etapas. Se trata de una serie española protagonizan entre otros artistas “seriales” de primera por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, e Itziar Ituño. No solo me parece técnica y artísticamente impecable, como serie televisiva, sino que desprendía un tinte anarquista con el que me identifico en términos generales. Creada por Álex Pina y producida por Atresmedia en colaboración con Vancouver Media con el objetivo de ser emitida en Antena 3, pronto Netflix descubrirá su valor y se hará de ella.

Netflix adquirió los derechos para transmitir la serie y distribuyó las dos primeras partes en su servicio de transmisión el 25 de diciembre de 2017 en todo el mundo, lanzando la segunda parte el 6 de abril de 2018 en todo el mundo. Para el primer trimestre de 2018 la serie se convertía en el habla no inglesa más vista de la plataforma en toda su historia.

El 25 de octubre de 2018 Netflix anunció rodaje de la tercera parte de la serie, confirmado que continuarían en la misma Úrsula Corberó (Tokio), Itziar Ituño (Raquel), Álvaro Morte (El Profesor), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Mónica), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Prieto) y Mario de la Rosa (Suárez). Además, adelantó qué, de alguna manera, volverá a la ficción Berlín, el personaje al que da vida Pedro Alonso. Así mismo se anunciaron los fichajes de Hovik Keuchkerian como Bogotá, Najwa Nimri como Alicia, Fernando Cayo como Tamayo y Rodrigo de la Serna como El Ingeniero.

Esta parte (2ª temporada) se estrenó el 19 de julio de 2019 a nivel mundial. La trama arranca con la misión de liberar a Río, capturado por la Interpol en Panamá. Y para ello el Profesor organizara el atraco el Banco de España, operación en la que tanto como su comando, juegan un papel fundamental las masas enardecidas contra las injusticias del Estado Español como fascinadas por los terroristas de rojo enmascarados con el rostro de Salvador Dalí.

Llama la atención que un servicio totalmente integrado al orden mundial imperante, como lo es Netflix, se lanzara este tipo de mensaje tan subversivo, me extraño hasta que llegué a la conclusión de que no se trataba de crear una estatofobia abstracta, sino de atacar a un estado nacional, en concreto, el español, hoy bajo el asedio de separatismos regionalistas que sin dudas tiene origen y sobre todo financieros, extranjeros, los mismos que jamás apoyarían una película de trama y discurso similares en contextos británicos o norteamericanos.

Ciertamente la serie ha ido degradando con el tiempo, por ejemplo, atenuando racionalidad del líder masculino Sergio “El Profesor” Marquina, tal vez porque al servirle para seducir y atrae a mujer policía que se le opone, da una señal de virilidad clásica un tanto inconveniente desde la ideología que genero por la que se rigen los materiales que ofrece el servicio online. El caso es que el profesor ha ido perdiendo peso en favor de un nuevo personaje, que lidera el operativo de la toma del banco de que parce perder tanto el control de los acontecimientos como el de sus sentimientos, el control y sus reacciones son más histéricas que nunca en su lugar el protagonismo lo lleva el nuevo líder de la operación un sádico homosexual argentino.

Evidentemente para los realizadores españoles de la serie arriba mencionada ha pesado más que la homofilia su xenofobia el sudaca no podía ser un verdadero héroe o algo por el estilo. Que un personaje sea Gay y malo al mismo tiempo no es algo que se estile en los cánones por los que se rige la industria cultural en Occidente, así que no me sorprenderá ver enmendar el error a los realizadores de este magnífico serial. A lo que estoy seguro de que nunca renunciaran será a envenenar la imagen del estado nacional del que un día salieron nuestros abuelos y cuyo destino en tiempos de fragmentación, incluso en la pantalla, no debería sernos ajeno.