Cesar Vidal de Antiespañol a anticubano

Ya sabemos que Cesar Vidal, tan productivo acumulando libros como frenando su pensamiento con los dogmas del protestantismo, es lo más antiespañol y anticatólico que madre española y presumo católica haya parido en esta tierra. Solo hay que ver la conferencia que escribió como presentación para su ingreso como miembro del Consejo Consultivo del Interamerican Institute for Democracy. Esta dedicada a la inmigración a Estados Unidos, donde frente al afán civilizatorio de sus compatriotas a los que describe en los términos más puros de la leyenda negra, opone la pureza de unos colonos puritanos, a los que su versión del cristianismo no les impidió practicar la limpieza étnica de los mismos que les salvaron del hambre.

Eso si en los malabares que hace en su conferencia sobre la tolerancia protestante, se le escapa la nueva de la presencia de combatientes carlistas, es decir españoles, entre las tropas sureñas. Resulta que tras la derrota del bando de Carlos Isidro de Borbón en la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), muchas familias carlistas de Vascongadas, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo, para evitar las represalias liberales, se establecerán en las antiguas posesiones españolas de ultramar como eran La Florida, Luisiana o Texas, algo que quizás nos explique lo recurrido del topónimo Vizcaíno en Miami. No fue difícil para los Carlistas Resulta identificarse con los confederados en términos como defensa de un orden tradicional y agrario, así como el derecho de los Estados a decidir su propio futuro sobre una base cristiana. El caso es que como Vidal reconoce, seguro que muy a su pesar, la participación de aquellos españoles católicos dentro de las tropas confederadas fue heroica. Eso si el astuto conferencista se las ingenia para confundir a su público, usando el termino federal para referirse a los enemigos de los confederados, en lugar del más explícito de Norteños, de modo tal que algunos se le escapará por fin de qué lado estaban los católicos hispanos, esos a los que con sutileza Vidal les critica que se negaran a renunciar a su lengua cuando combatían precisamente sobre los territorios que pocas décadas antes conformaba también su patria, los de Nueva España, y bajo unas aspas cruzada que recuerdan la emblemática cruz de Borgoña, el emblema bajo el que por siglos combatieron las armas españolas. Así de viva estaría nuestra cultura y lengua todavía por aquella época y en aquellas tierras, marcando las diferencias del sur con los estados del norte, cada vez más sometido a una suerte de liberalismo como el que había combatido el Carlismo en España.

Pero eso de virarse contra los suyos, no es solo contra sus compatriotas, también lo hace contra aquellos primos cubanos, como en el caso de Carlos Alberto Montaner en el video inicial de esta entrada, tan calurosamente le han acogido en su “exilio” floridano a quienes no tiene reparo en tratar con el menor desprecio.

En la sección Desde el Exilio, del Canal Protestante Digital, se ha publicado un podcast titulado El gran apoyo del chavismo son PSOE y Zapatero. Aquí se escucha una entrevista al periodista César Vidal, donde expresa su opinión sobre lo ocurrido recientemente con la visita de Guaidó y de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro a España.

En medio de la entrevista Vidal hace un ejercicio de menosprecio de la comunidad exiliada en Estados Unidos recomendando a los opositores venezolanos no aprender de ella, ya que el pueblo de Cuba es el único en América Latina que no ha sido capaz de derribar su dictadura, lo cual no solo no habría sido fácil, sino que es en principio una falcedad, como podría demostrarse con el caso chileno, cuyo dictador cedió el poder mansamente tras convocar a un referéndum.

Les he dejado a los de protestante, el siguiente comentario que hasta el momento se mantiene pendiente de aprobación.

Cuánto desagradecimiento. A este hombre, después que el exilio cubano le abrió los brazos, solo se le ocurre pedir a los venezolanos que no se alíen ni aprenda de la experiencia de sus hermanos de Cuba. Lo hace con unos argumentos de risa y que servirían para ignorar sus propios consejos, en tanto los españoles y sobre todo los protestantes, no solo no se libraron del franquismo, sino que han transitado mansamente a un borbonismo de género que los está exterminando literalmente.

Por otra parte, decir que el chavismo, fabricado en Cuba en impuesto sin grandes dificultades en Venezuela, es más inteligente que el comunismo cubano, equivale a decir que el hombre es más inteligente que Dios, toda una blasfemia.

Otra cosa es que para doblegar al pueblo de Cuba haya sido necesario quitar hasta el último espacio de sociedad civil, mientras que los chavistas se han dado el lujo de tiranizar su pueblo sin necesidad de cerrar universidades, no partidos de oposición, incluso tolerando prensa opositora.

Por último, mucho alabar a Trump por el respaldo evangélico y el desprecio católico, pero callando la hispanofobia, que incluso contra sus hermanos de religión protestantes, practican este presidente y sus bases.