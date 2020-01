El título de esta nota es también el de la última película de Konstantin Khabensky, el intérprete de Trotsky en la serie rusa del mismo nombre, difundida por Netflix.

En la víspera del Día del Recuerdo del Holocausto y el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, este 26 de enero a las 23:30, en el canal ruso NTV se mostrará la película “Sobibor” de Konstantin Khabensky, que cuenta sobre el único levantamiento exitoso en un campo de concentración nazi. En ella se narra también lo que sucedía desde que llegaba un tren con miles de prisioneros, al campo de concentración de Subibor hasta que aquellos eran exterminados, un horror difícil imaginar para quienes estaban fuera de los muros de los campos de exterminio nazis.

Este centro fue creado en marzo de 1942, como parte de la Operación Reinhard, junto al pueblo de Sobibor, que hoy pertenece al voivodato de Lublin, en Polonia.

Allí eran reconcentrados loss judíos soviéticos capturados en el Frente del Este, así como otros prisioneros de guerra y gitanos. Se calcula que allí murieron unas 200 000 personas. Según la wikipedia el 5 de julio de 1942, Himmler ordenó que se cerrara el campo como centro de exterminio y que se convirtiera en un centro de almacenamiento de municiónes capturadas a los soviéticos.

Esta historia de este motín ya fue narrada en otra película, la británica Escape from Sobibor ( “Escapar de Sobibor)” de 1987, fue realizada por el director jack Gold y con Alan Arkin y Rutger Hauer en los papeles principales en los tiempos muy oportunos, los del de acercamiento de Occidente a la URRS de Gorbachov. Entonces ya no había miedo a representar a un oficial soviético como héroe. El guion estaba basado en el libro del s un periodista, profesor y autor estadounidense Richard Rashke, Richard L. Rashke autor de libros de no ficción, así como obras de teatro y guiones y particularmente afamado por su historia, Escape from Sobibor, publicado por primera vez en 1982, una cuenta de la fuga masiva en octubre de 1943 de cientos de prisioneros judíos del campo de exterminio en Sobibor en la Polonia ocupada por los alemanes.