Para lo que valió Baler. A propósito del monumento a Los Últimos de Filipinas

El vapuleado nacionalismo español, que como cualquier otro nacionalismo ama más las leyendas que la historia, está de plácemes desde pasado 13 de enero. Ese día el ejército de España, ese mismo que, siguiendo la tradición, ve romperse el país por el lado de Cataluña sin hacer nada, inauguró en la Plaza del Conde del Valla Súchil, Madrid, un monumento dedicado a su gesta más mentada en los últimos años; naturalmente no fue contra el inglés o el francés, sino contra un pequeño pueblo ahijado, el de Filipinas.

Hablamos del socorrido, cinematográfica y literariamente “Sitio de Baler”. Es la historia de una iglesia en la isla de Luzón ocupada por un destacamento español que se negaba a entregar el lugar a los filipinos, después de que España cediera esos territorios a los Estados Unidos. Los insurrectos asediaron la iglesia durante 337. Fueron 54 soldados españoles, bajo el mando , el capitán Enrique de las Morenas y Fossi, quienes mantuvieron distraídos en su empecinamiento a 400 combatientes tagalos. Los defensores de la iglesia que sobrevivieron son conocidos y venerados en España como Los últimos de Filipinas.

Se intenta explicar el acto afirmando que el destacamento español, no estaba al tanto del fin de la guerra y que por ello mantenía su resistencia. Lo cierto es que “la gesta” encaja perfectamente en lo estipulado en aquél vergonzoso Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, por Estados Unidos y España. Dicho documento daba por finalizada la guerra hispano-estadounidense. Como parte del tratado Filipinas sería entregada oficialmente a los Estados Unidos por veinte millones de dólares.

Naturalmente aquello provocó la sorpresa y congoja de los filipinos, que ahora se veían sometidos a una potencia colonial para colmo completamente ajena desde el punto de vista cultural. Es decir que, de hecho, los famosos “últimos” estaban custodiando una posición contra sus verdaderos dueños, sirviendo en aquel un territorio, como una suerte de mercenarios voluntarios al servicio de quien por el acto de rapiña descarado que acaba de cometer debería ser tratado como el enemigo común de españoles y filipinos: Estados Unidos.

El 23 de enero de 1899 es promulgada la Constitución de la República Filipina, el presidente será un destacado General de la guerra independentista, Emilio Aguinaldo.



El 4 de febrero de 1899, estalla la guerra entre el gobierno de Aguinaldo y los ocupantes norteamericanos. La superioridad de las fuerzas norteamericanas causó numerosas derrotas a los combatientes filipinos quienes se vieron obligados a replegarse hacia el norte de Luzón, y es allí donde se encontraban, atravesados en el poblado de Baler, a los testarudos soldados españoles presuntamente desconocedores de la nueva situación. Por lo menos esa esa es la imagen que se nos da en las representaciones artísticas de la gesta donde los norteamericanos siembren brillan por su ausencia, como si de los que se estuviera dilucidando a tiros entre los filipinos y los asediados fuere la soberanía española sobre la isla, y no que la misma España había cedido a los norteamericanos.

Los Últimos de Filipinas. Regreso a Baler from Musas Producciones on Vimeo.

Aun así, la hidalguía de Emilio Aguinaldo superó con creces a la del enemigo. Tras la rendición de la plaza, sus defensores no solo no fueron hechos prisioneros de guerra, sino que les facilitó la salida de la isla.

Por si fuera poco, en su decreto del 30 de junio de 1899 destacó el valor, constancia y heroísmo, de los soldados españoles considerando su epopeya propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo.

Así de hispanizado era aquel Emilio Aguinaldo, que solo pone fin a la guerra tras ser capturado El 23 de marzo de 1901 en Palanan, provincia de Isabela, por un truco del general Frederick Funston, quien había simulado rendirse. Ante la alternativa de ser ejecutado o aceptar la soberanía estadounidense, Aguinaldo firmó la rendición el 1 de abril de 1901. Sin embargo Aguinaldo nunca dejó de luchar políticamente contra la ocupación norteamericana de su país, incluso llegó a topar partido como mejor alternativa por un gobierno pro japones. De más está decir que el viejo independentista se arrepintió públicamente de haberse levantado contra España, reconociendo bajo su imperio los filipinos siempre fueron súbditos, o ciudadanos, españoles, mientras que con bajo los Estados Unidos no fueron más que un mercado para e sus exportaciones, cuando no parias a los que nunca se les concedió la ciudadanía norteamericana.

Si alguien mereciera una estatua en Madrid ese sería Aguinaldo. En cambio, a Aquellos españoles a los que ahora se levantan monumentos, ya que no tuvieron el coraje de unirse a sus hermanos de habla y cultura, por lo menos deberían haberle entregado como gesto de apoyo en su dura guerra, as posiciones y las armas, eso sí justificaría una estatua, lamentablemente, en su lugar, prefirieron servir a las tropas usenses, mediante la distracción de los heroicos filipinos en medio de su guerra desigual contra el invasor norteamericano. Para lo único que sirvió la ocupación de la iglesia fue para joder a los buenos de la película.

Eso sí, hay que destacar en esta historia, la posición de un soldado de apellido Alcalde, que deserta y se pasa a los independentistas filipinos, manejado uno de sus caños contra sus antiguos conmilitares. En realidad, ese debió haber sido el gesto digno del resto de sus compañeros, el de unirse a un pueblo mal armado con el que los españoles ya tenían tanto en común o por lo menos el de haber entregado armas y posiciones, en solidaridad con un pueblo que se defendía de un gigante. Si desde el principio se hubiera hecho esto España se habría ahorrado unos cuantos muertos dignos de mejor causa, incluidos dos desertores fusilados por el capitán Enrique de las Morenas.

Como los nacionalistas españoles quieren ejemplos de valor que justifiquen monumentos, aquí les dejo una lista de actos dignos de homenaje en la guerra contra el anglosajón en lugar de hacerlo a aquel puñado de fratricidas

Abril de 1898

o 4 de abril – B resistencia al bombardeo de Matanzas (Cuba) por la Marina estadounidense –

• mayo de 1898

o 11 de mayo – Batalla de Cárdenas. Torpederas españolas derrotan a una flotilla de torpederas estadounidenses –

o 11 de mayo – Batalla de Cienfuegos. Los estadounidenses cortan el cable telegráfico de Cienfuegos tras dos intentos fallidos –

o 12 de mayo – El almirante William T. Sampson bombardea San Juan, Puerto Rico resiste, y nunca llega a ser ocupado durante la guerra–

o 3 de junio – Intento fallido por parte estadounidense de bloquear el puerto de Santiago hundiendo en su entrada al USS Merrimac–

o 30 de junio – Primera batalla de Manzanillo: unos cañoneros estadounidenses tratan de despejar el puerto de Manzanillo, pero son repelidos por la flota española –

• Julio de 1898

o 1 de julio – Segunda batalla de Manzanillo: dos buques auxiliares estadounidenses tratan de hacer un reconocimiento al puerto de Manzanillo, pero son obligados a huir por una pequeña flota española –

o 28 de julio – Las tropas españolas vencen en la Batalla de Fajardo –

o 31 de julio – Ataque nocturno español a las líneas estadounidenses en los alrededores de Manila, Filipinas –

Resumen

El sitio de Baler se desarrolló entre el 1 de julio de 1898 y el 2 de junio de 1899. Si la resistencia al mismo había algún sentido, este desaparece automáticamente, cuando estalló la guerra del pueblo filipino contra los norteamericanos el 4 de febrero de 1899. Desde una visión hispánico universalista podrá condenarse el separatismo filipino, pero aún así, los hispanohablantes del mundo deberíamos quitarnos el sombrero ante el coraje de ese mismo separatismo para batirse, quijotescamente, contra el coloso militar que antes había sido su aliado.

En cambio, avergüenza ver a levantarse un monumentos a los españoles que inconsciente o conscientemente, sirvieron al mismo yanqui que ante les había derrotado. La nueva estatua de Chamberí no es menos denigrante para la hispanidad que la que le montaron a Bolívar en Cádiz.

Pero no, los últimos de Filipinas optaron prefirieron por joderse y joder, por más de 300, días a los buenos de esta historia. Esos son los militares que ahora se homenajean España, mientras que se olvidan los nombres de los que cayeron valientemente combatiendo al yanqui en Filipinas o en la isla Cuba, traicionadas en su desigual batalla por el gobierno peninsular. Es lógico que sus nombres estén censurados, se batieron por impedir la expansión del imperio que hoy os domina. Mal anda un pueblo que se inventa héroes que no lo son, por que no le dejan recordar a los verdaderos.

PS:Para una visión alternativa a lo que se plantea en este artículo recomiendo vistar el sitio del bisnieto del cabo García Quijano, uno de los 33 supervivientes, Jesús Valbuena donde se van contando historias sobre el legado universal del sitio de Baler: http://www.baleria.com