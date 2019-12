Por qué México fue derrotado por Estados Unidos

Ya he comentado el asunto en otra entrada de este blog, sin embargo, me siento tentado una vez más a comentarlo gracias a mi muy escuchado y no menos criticado, el historiador Español Fernando Díaz Villanueva. Él ha publicado este 12 de diciembre un podcast que titula La guerra contra el gringo, el cual publica entre otras de sus redes en su canal de ivoox.

En la explicación del programa su creador escribe que es un eufemismo hablar de “intervención estadounidense”, mientras que Estados Unidos la llaman por su nombre: guerra mexicano-estadounidense y considera que fue ambas cosas, la primera habría generado a la segunda, yo realmente no veo diferencias. El caso es que como Fernando dice derrota de México supuso una humillación histórica para el país, el cual por el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848 cedió más del 50% de su territorio y mientras que EE. UU. se encaminaba a ser una gran potencia mundial, estatus que completaría medio siglo más tarde arrebatando a España Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Entre otras preguntas Fernando se hace la de que: “¿porque qué México, una república todavía próspera, fue incapaz, no ya de defender las provincias norteñas, sino de impedir que el enemigo ocupase su capital? “La respuesta que da y que recomiendo al oyente que escuche directamente no me convence.

Opino que una vez más anteojera ideológica afecta al creador de este archivo sonoro. El problema del conservadurismo mexicano que tanto había luchado contra liberales y masones es que de pronto se vieron frente a una España secuestrada por esos mismos enemigos, cuando el agente inglés del coronel Rafael del Riego, con el cuento de revitalizar La Pepa – la Constitución española de 1812, estando vigente durante el Trienio Liberal (1820-1823) – y aprovechándose de tener el mando del 2º Batallón de Asturias, desvía contra el gobierno de la metrópolis aquel ejército cuya tarea real era la de aplastar las acciones de los correligionarios secesionistas de Riego en la Hispano América. Así a los patriotas novohispanos no les quedó otro remedio que separarse de la madre patria como un mal menor.

El imperio mexicano nace el 24 de agosto de 1821 al reunirse en la ciudad de Córdoba Agustín del militar Iturbide y el último virrey de España, Juan O´Donojú para firmar la independencia del virreinato en lo que se ha denominados Tratados de Córdoba. Así nacería en América una monarquía constitucional que es la forma política que adquiere el imperio. El cual a su vez se comprometía a garantizar la independencia, la conservación de la religión católica, y la unión de todos los habitantes de la Nueva España, al no encontrar un monarca europeo que quisiera encargar del trono se proclamará a Agustín de Iturbide fue como emperador de México. Lamentablemente el destino estaba escrito antes de su fundación el imperio mexicano, si este es al final derrotado no solo en el norte sino también en el sur.

Durante su gobierno del 18 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823, Agustín I como se hace llamar Iturbide, se vio enfrentado al congreso, el cual disuelve para sustituirlo por una junta nacional que le fuera afín a sus aspiraciones absolutistas. Es contra su poder que se levanta el célebre Antonio López de Santa Anna, marioneta del Rito de York, controlado supuestamente desde Estados Unidos y que tantos fracasos garantizará en los enfrentamiento con ese vecino.

Santa Anna desconoce a Iturbide como emperador enarbolando el llamado Plan de Casa Mata, también se sublevan contra el imperio Vicente Guerrero quien tras la caida del imperio Vicente Guerrero participa en la vida política a través de las logias masónicas del rito de York y Nicolás Bravo, masón del rito escocés, usando como bandera la demanda de restaurar el congreso. Esto se consigue el congreso el 7 de marzo de 1823, Agustín I abdica de la corona del imperio mexicano el 19 de marzo del mismo año, y se exilia el 11 de mayo de 1823. Es entonces que se le declara traidor. Iturbides comente el error de regresar a su patria, siendo fusilado el 19 de julio de 1824 en la localidad de Padilla, Tamaulipas. Con la desaparición del emperador se esfuma la posibilidad de restablecer un poder centralizado y fuerte que pusiera fin a las tendencias centrifugas que despedazaban México, y que tanto beneficiaron ya a las oligarquías locales, ya de los expectantes anglosajones americanos.

Difícil entender lo que ha pasado sin comprender el papel de las Sectas masónicas en México, para comenzar tenemos la escocesa, considerada la primera de las Logias masónicas aparecidas en Nueva España, fue en torno al 1813. Se introdujo, primero con las tropas españolas que venían a combatir a los insurgentes, y más tarde con los liberales que acompañaban a Juan O’Donojú, último virrey de la Nueva España, quienes conformaron la Gran Logia de México, con el español Felipe Martínez Aragón, oidor de la Audiencia de México, como gran maestre.

Fue precisamente el 1823, año de la caída del imperio mexicano, cuando la Logia Escocesa de México se propone establecer una República Centralista.

La historiografía mexicana nos pinta al escocesismo, como la bandera en México de los intereses españoles, una vez lograda la independencia. No estoy muy seguro de que una secta con sede en Reino Unido estuviese por tal labor, aún cuando fuera ella y no el catolicismo, la fundadora del Partido conservador. Quizás su tarea fuera la de copar los sectores mas conservadores, no tanto para fomentar la restauración de la corona hispana, como para servir a Inglaterra de manera encubierta.

Por otro lado y aparentemente enfrentados al primer grupo tenemos el Rito de York instituido durante la guerra independentista mediante tres cartas patentes concedidas desde Estados Unidos por la Gran Logia de Luisiana y serán los masones del rito de York, supuestamente controlado desde Estados Unidos los que está detrás la creación del Partido Liberal Mexicano, ese que siempre sea dejado derrotar por los norteamericanos, los mismos que les siempre les han ayudado en su enfrentamiento con los conservadores, sobre todo durante el intento de establecer el segundo imperio mexicano. Así el país se desgarraba a manos de marionetas que obedecían a intereses de poderes extranjeros.

Tales contradicciones bastan para entender la incapacidad de los gobiernos mexicanos fueran liberales o conservadores para frenar los desgarramientos en el norte y el sur sufrida por la nueva nación.

Cuando se da la independencia de Nueva España en 1821 e Iturbide funda el imperio mexicano a él se incorporan las llamadas provincias centroamericanas. Al caer el emperador, esta región se separa como federación centroamericana, de la que surgirán más tarde las mal llamadas naciones de Centro América, sin contar Panamá, desprendida tardíamente de Colombia, Este secesionismo temprano de México es un fenómeno del que nadie habla y que explicaría mejor, sin el confuso ingrediente étnico, lo que estaba pasado: la infiltración masónica y liberal dentro de las armas y ejércitos conque el flamante imperio tenía que defenderse desde que nació quienes le atacaban desde adentro y fuera.

Agreguemos demás el debilitamiento que significaba para la resistencia frente al invasor, el haber perdido el respaldo de capitanías importantes como la de Cuba, que se mantuvieron dentro del poder españoles o de los otros virreinatos, desguazados en nacioncillas sudamericanas, debilitas por el odio entre sí y las guerras en el interior ya entre conservadores y liberales, ya de las nuevas élites separatistas contra los pueblos autóctonos, que en general lucharon del lado integristas y que tan bien se habían llevado con la corona gracias a la política hacia ellos del imperio de los Austrias. Es verdad que hubo excepciones en esta convivencia en el caso de Tupac Amaru en tiempos de Carlos III, que también he abordado en este blog. Pero en general, pese a las posiciones centralistas, liberales y entreguistas del borbonato en su etapa usurpadora los pueblos indígenas no solo se acomodaron sino incluso se beneficiaron con la extensión del imperio español en el nuevo mundo.

Lamentablemente nada de esto se aprende en las escuelas hispanoamericanas o españolas, como aquella que adoctrinó a Fernando, donde se reparten el poder los dogmas liberales y marxistas con los que se tergiversa nuestra verdadera historia, creándonos un problema de identidad tan grave o más como el que sufren los catalanes que reniegan, mitología nacionalista mediante, de su hispanidad.