Cuan influyente es Soros

En la entrada del Blog El hombre de Cuba Nuestra, escrita por mi hace prácticamente un año George Soros incuestionable en Radio Martí, he abordado la capacidad de influir sobre las sociedades occidentales que tiene el poderoso magnate de origen húngaro. Para ello utilizo un caso concreto que ha tenido lugar en Florida Estados Unidos.

Ahora vuelvo a encontrarme con el asunto Soros, pero desde una perspectiva más general. Ha sido gracias al podcaster español Fernando Díaz Villa Nueva. Él intenta explicar a una oyente de su programa “La Contra Réplica”, cuán grande es el poder del personaje, lo hace en un material, sin lugar a dudas interesante, subido a las redes este 7 de diciembre de 2019, bajo el título: “¿Es Soros tan fiero como lo pintan?”. Por lo que opina el analista la respuesta sería no.

Fernando hace bien en restarle hierro a Soros, pero se le va la musa cuando centra el poder en los políticos locales, cuya potestad para administrar los dineros públicos de cada estado nacional le oculta la impotencia de estos frente a entidades supranacionales como pueden ser la ONU, la OTAN o la propia Unión Europea, para el caso del viejo continente.

Las figuras que hoy vemos al frente del poder, lo son más por consenso extranjero que nacional. Y es gracias a este origen espurio que tienen que pagar su deuda dejándose manejar desde afuera como marionetas. Mucho cuidado con estos supuestos defensores de los intereses de cada país lo mismo da si asumen el papel de jefes de estado en virtud de las partidocracias (presidentes o primeros ministros) o por nacimiento, como ocurre con los reyes o los miembros de dinastías “revolucionarias”.

Soros hace lo suyo, pero con un capital no tan grande en comparación con aquel del que dispone cualquier país e incluso otros muchos millonarios, no deja de ser un elemento más del paisaje político actual, es influyente pero no determinante. Sin contrapartes dentro del aparato estatal, sus ONG apenas podrían actuar.

Cualquier reduccionismo a esta persona por muy poderosa que ella sea, nos impide ver al enemigo supremo de la soberanía de los pueblos, que tampoco es el político nacional, sino un poder sin fronteras, que se le escapa al entendimiento liberal de Fernando Díaz Villanueva.