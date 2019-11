Bandera e insolidaridad cubanas: Buscando la verdad en la dialéctica socrática

Foto: LicenciaPublic Domain Dedication (CC0) Algunos derechos reservados por Daquella manera.

…Orgullosa lució en la pelea,

sin pueril y romántico alarde:

¡al cubano que en ella no crea

se le debe azotar por cobarde!

En el fondo de obscuras prisiones

no escuchó ni la queja más leve,

y sus huellas en otras regiones

son letreros de luz en la nieve…

Bonifacio Byrne: ”Mi bandera”,

Se habla poco del asunto de la violación de los derechos humanos de los cubanos encarcelados por el régimen de Ra.., perdón de Trump- Menos mal que Cuba encuentro le ha dedicado un artículo; se titula Cubanos detenidos que piden asilo denuncian malos tratos en EEUU. Por éste nos enteramos, ante el silencio cómplice de nuestra embajada en ese país, y de los medios oficiales en el nuestro, e incluso de buena parte de los del exilio, de lo que está pasando con los cubanos cautivos en campos de concentración para inmigrantes ilegales llegados por la frontera sur de Estados Unidos.

Evidentemente una de las pocas virtudes que podríamos atribuir al nacionalismo, siempre resumido en la bandera que nos aisla de otras naciones, sería la solidaridad con los nacidos en nuestro suelo. Evidentemente dicha propiedad de tan forzada identidad no opera ni el territorio del nacional socialismo, ni el del nacional liberalismo en que se enfrentan los nacidos en Cuba con un mínimo de conciencia política. El desentendimiento por el destino de estos cubanos desafortunados, es el mismos en los dos lados.

Encuentro informa de una docena de solicitantes de asilo cubanos colocados en dos ocasiones en aislamiento por hacer huelgas de hambre, castigados por protestar contra su larga estadía en prisión y el rechazo a sus casos de asilo. La cosa no queda ahí, los custodios les han dado las primeras lecciones a estos fugitivos del comunismo, de las pocas diferencias que hay entre lo que dejaron atrás y lo que le espera a quienes caen en prisión del lado de acá, donde el insulto por parte del guardián contra el cautivo es cosa de cada día. No importa que no sean criminales, pero se les trata como tales, del mismo modo que hace el comunismo con sus disidentes.

No es que nada sea diferente entre Cuba y Estados Unidos, hay que matizar, la información se ha filtrado y por lo menos ha servido para alimentar el debate político interno cuyo fundamento es señalar los errores del partido opuesto, pasando por altos los del propio.

El tema se ha prestado para ganar puntos en política interna norteamericana, cuyos partidos en oposición siempre critican desde afuera lo que luego o antes hacen el gobierno. Así la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha exigió públicamente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas poner fin al “trato inhumano” en estas instalaciones del estado.

Es algo que deberían hacer, los mismos que tanto jaleao armaron por la liberación de los 5 espaías. Y otro tanto tocaría a la medios y políticos cubanoamericanos. Pero no, ambos por ya por omisión o con sofiesmas prefieren hacerle el juego a la xenofobia imperante justificando el tratamiento dado a sus compatriotas.

Que lo hagan no es de extrañar, son servidores del estado y su responsabilidad es manipular al votante, no representarlo, lo triste es como los segundos también se tragan la píldora, de que la culpa la tienen los propios cubanos por su mala conducta.

Una vez más los políticos de uno y otro bando de complementan como si sirvieran a un mismo interés, algún día descubriremos quien es ese actor oculto que genera tanta coherencia inesperada.

Debo agradecer a este artículo dos cosas, la información que aporta, y la posibilidad de desarrollar bajo una suerte de mayéutica, es una confrontación dialéctica donde a Cuba Nuestra (un servidor) se le me permite hacer, salvando las distancia, el papel de un Sócrates que dialoga con otros iguales y de paso intenta educar a un discípulo irreverente y levantisco, como es el inefable Pete J.

Debate:

◦Cuba Nuestra • hace 2 días

Es verdad que existe cubanofobia, de muy dudosa justificación en México, sólo comparable con la hispanofobia de la migra norteamericana y de algunos wasp establecidos en los territorios de la antigua Nueva España y para los cuales da lo mismo si el hispano viene huyendo del pseudocomunismo, nuestro caso, o del semicapitalismo, el del resto de los latinoamericanos. Pero nada de eso justifica, comprarles sus argumentos en favor castigos colectivos a nuestros refugiados (cosa propia del comunismo) por el simple hecho de que algún compatriota se haya portado mal. Parodiando a Bonifacio Byrne, al cubano que vea maltratar injustamente a su hermano, y no levante la voz para condenar el hecho en cualquier parte del mundo, se le debe azotar por cobarde, pues no cree ni en su bandera, ni en su pueblo.

Helios

Tambien es verdad que existe una sudacofobia bastante pronunciada entre cubanos, sobretodo entre los que buscan asilo en USA.

Ademas, las exigencias de los cubanos cuando llegan a tierras foraneas es bien conocida. Te acordaras como se portaron en España los que optaron por exilarse cuando la Primavera Negra. Exigieron una villa en Ibiza para cada familia y cuando se la negaron formaron tremendo escandalo.

Cuba Nuestra

Completamente de acuerdo, pero esa fobia entre hispanos tiene fácil explicación en ese ese constructo absurdo y mal intencionado, llamado naciones iberoamericanas, levantado sobre nuestro antiguo inperio y que tanto nos ha debilitado. A decir verdad los yanquis, genocidio aparte, estuvieron atinados cuando impidieron otro tanto, al invadir los estados independentistas sureños, de otra forma hoy estarían en la periferia económica del mundo, tal y como nos colocó el desguace generado por los primeros bolivarianos y sus compinches novohispanos y rioplatenses.

No recuerdo el caso de la villa, si tienes la fuente me la envías. Hipérbole e ironía aparte, lo que si recuerdo el caso de los menos afortunados de la primavera negra, que se vieron de pronto en la calle y sin trabajos, que demandaban las ayudas que en paises europeos, con reglas diferentes a las norteamericanas, les solía dar a los refugiados de izquierda cuando escapaban de alguna dictadura sudamericana, de ahí que pocos pasaran o se quedaran en Cuba. Por cierto son los mismos beneficios que hoy reciben muchas familias musulmanas sin haber disparado un chicharo y que ofrece tanto voto a vox. Eso sí el gusto que se dió el regimen cubano airando aquellos casos aún no se le ha pasado.

Pete J

Donde leiste esa poesía de Bonifacio que dice que hay que apoyar a cualquier cubano aunque sea un delincuente?

Cuba Nuestra

Tal idea solo existe en tu cabeza, no se la endilgues al pobre Bonifacio EPD. Aunqe a decir verdad no está del todo mala. Siguiendo tu lógica, a un delincuente se le castiga por sus delitos, pero no por los que cometa contra él el totalitarismo. Es como negarle la libertad a un esclavo escapado de la plantación por el hecho de que allí se dedicaba a robar gallinas o peor aún, tener sexo con las chivas (o con las mismas gallinas), una cosa no quita la otra. La concesión del asilo a un fugitivo de un regimen que machaca a todos por igual delincuentes o no debe ser universal, luego se hará justicia particular, en el caso de reincidencias en un medio social diferente. Acabas de hacer jurisprudencia de nuestro tiempo. Actuar de otra manera equivaldría a aceptar la solución final, que según libros y películas, dieron los nazis al problema judío; todo por el solo hecho de que entre los miles de reconcentrados hebreos hubiera alguno que fuera tan degenerado como el que dibujaba la propaganda hitleriana, y aún ese caso, el mal judío, no se habría merecido aquel martirio, sino un juicio justo y un castigo equivalente a su crimen y mucho menos se justificaría un castigo colectivo contra aquella colectividad religiosa, como están justificando muchos cubanos que ya se salvaron para sus compatriotas. Supongo que inconscientemente, démosle el beneficio de la duda) es que llevan el agua al molino de la hispanofobia, que es en realidad de lo que se trata con todo estos campos de concentración (llamémosles por su nombre) y de lo que adentro pasa con los desgraciados caminero latinoamericanos, incluidos los cubanos.

Te felicito, he de reconocer que pese a las diferencias de opiniones, aprendo algunas cosas con tus escritos.

Pete J • hace 4 días

Esta gobernadora demócrata de New Mexico que tanto se preocupa ahora por la demora en concederle asilo a unos cubanos detenidos por el ICE en su estado por entrar ilegalmente a EE.UU. fue representante en el Congreso de 2012 a 2018, llegando incluso a presidir el “caucus hispano”(donde no admiten hispanos si no son del partido demócrata) y JAMAS criticó que Obama, al acabar su mandato aboliera la política de “pies secos, pies mojados” que permitió a miles de cubanos entrar en EE.UU. Además, su partido nunca apoyó llevar a cabo una reforma de las leyes de inmigración como pedía el presidente Trump.

Que no venga ahora la muy hipócrita a derramar lágrimas de cocodrilo por unos cuantos cubanos en su estado (a saber si entre ellos no habrá algún infiltrado de la seguridad castrista) cuando no dijo NADA cuando Obama hizo lo que hizo en perjuicio de los cubanos que querían entrar en EE.UU.

Cuba Nuestra • hace 4 días •

La hipocresía de algún critico no justifica el maltrato de los cubanos en injusto cautiverio por el crimen de escapar del totalitarismo. Peor es el silencio cómplice de sus compatriotas, llegados por la misma vía y por identicos motivos, pero con mejor suerte en Estados Unidos.

Pete J • hace 4 días

No es h-i-p-o-c-r-e-S-í-a [corrige un error que ya he arreglado en mi texto]sino aplicación de las leyes el que se investigue a unos individuos, sean cubanos o marcianos, que han entrado ILEGALMENTE en EE.UU. y cuya conducta pudiera sembrar dudas sobre la honestidad de su petición, cuando se ha visto la cantidad de agentes de la seguridad castrista que han logrado infiltrarse en EE.UU. alegando ser “perseguidos políticos”.

Cuba Nuestra • hace 3 días •

Pensé que llorar lágrimas de cocodrilo era un signo de hipocresía. Por cierto¿no fue Pilatos, el que aplicando la ley dejó que se cargaran a Cristo?

Pete J • hace 3 días

Estás tratando de insinuar que alguno de esos que esos cubanos que han formado líos en New Mexico en lugar de esperar pacientemente que terminen de procesarlos es el nuevo “mesías”?

Cuba Nuestra • hace 2 días

No, estoy declarando la HIPOCRESÍA de los que se llaman, cristianos, juran “en Dios confiamos”, van al templo de su secta todos los domingo, dejan el jugoso diezmo del que vive el pastor de turno y luego en el día a día se lava las manos ante la injusticia de su “justicia” , como hizo el célebre gobernador romano.

Pete J • hace 2 días •

Tal vez esos que criticas tienen más claro que tú el mandato bíblico de “dar al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios” y no necesariamente van a iglesias donde hay pastores que exigen un “jugoso diezmo”. Parece que todo que conoces del cristianismo te lo enseñaron en una de esas iglesias.

Cuba Nuestra • hace 18 horas •

Una vez más demuestras serios problemas para interpretar el sentido de los textos, y es que ignoras los contextos, algo que comparten los marxista y evangélicos de base cuando estudian sus textos sagrados, no sé cuál será tu caso.

Ciertamente he visitado iglesias, sinagogas, pagodas, templos

protestantes y mezquita, y a todos los fui ya conociendo de antemano y de fuentes no comprometidas sus doctrinas, no dejé que me adoctrinaran allí, y fíjate si es así, que no confundo con “mandato divino” la ocurrente salida con la que Jesús se libra de una pregunta capciosa que no tenía otro objetivo que el de adelantar sus cepillamiento . De paso espero que esos que yo critico no se

encuentran en la misma situación de peligro que el antiguo rabino, pues la frase habrá devenido en un mandato practico y atemporal de sobrevivencia y que nadie habría cambiado nada desde los tiempos del César. En cualquier caso, si aquello fuera un mandamiento Santo Tomas que sabía de cristianismo mucho mas que tú no habría podido desarrollar su teoría del tiranicidio, salvo que de manera muy

liberal incluyas la muerte entre lo que se le debe dar al Cesar como de hecho ocurrió con julio, el primero de aquellos.

Cuba Nuestra • hace 3 días

Nuestros hermanos cautivos no hacen huelgas de hambre, para que se le concedan derechos constitucionales de ciudadanos norteamericanos, sino para que se respeten sus derechos humanos mas elementales.

Pete J • hace 3 días •

Junto a eso “hermanos” hay cientos de otros inmigrantes tambien ILEGALES que han esperado y siguen esperando pacientemente que los procesen sin formar líos ni declararse en huelga de hambre. Serán nuestros “hermanos” pero la conducta de algunos de ellos deja mucho que desear, como han expresado muchos mexicanos que tienen que lidiar con ellos y recoge un diario de Las Cruces, New Mexico.

“…many Cubans can afford a cheap hotel or rented room if migrant shelters don’t have space, aided by relatives in the U.S. They buy cellphones for their short time in Mexico, which they use to check a Facebook group that gives twice-daily updates on the waiting list. Cuban men can be distinguished by their spotless sneakers, track suits and aviator sunglasses.

Some Juárez residents are wary. “Casa del Migrante”, which houses up to 1,000 people in its shelter, BANNED Cubans earlier this year because they didn’t mix well with Central Americans and DIDN´T FOLLOW THE RULES, said manager Blanca Rivera.”

“They didn’t like our food,” she said. “You have to make exceptions for them. They want rice, meat sandwiches, they want pizza. … That attitude is not welcome in migrant shelters.”

https://www.lcsun-news.com/…

John Fortes • hace 4 días •

Estimado Pete J, efectivamente los ciudadanos sean nativos, naturalizados o residentes legales gozan de los derechos que usted menciona y otros que omite, pero como habrá observado yo me refería específicamente a los derechos de los extranjeros inmigrantes ilegales detenidos.

En el famoso caso Yick Wo vs. Hopkins, 1886, The Supreme Court estableció que los extranjeros, aunque inmigrantes, no podían ser acusados y responder a un crimen sin el debido proceso de la ley, incluyendo cualquier extranjero que haya entrado al país ilegalmente, no puede sufrir depravación de derechos.

A juzgar por las informaciones que circulan no parece estar observándose en algunas cárceles estos derechos. No digo que ello ocurra por el clima creado por esta administración, ni que haya incumplimiento de una ley constitucional, ya que ello nos llevaría al terreno político.

Pete J • hace 3 días

Por lo que se conoce, a ninguno de los cubanos que han formado líos y se han declarado en huelga de hambre le han privado de derechos desde el momento que están ILEGALMENTE en el país.

Que no nos engañen, esos que ha formado el allboroto con o sin huelga de hambre pretenden que les den un tratamiento mejor que a otros que pacientemente esperan para obtener asilo. Lo de los huelguistas es aquello de “limosna con escopeta” que hace pensar si no habrá alguno(s) infiltrado(s) de la seguridad castrista entre ellos

Cuba Nuestra • hace 4 días

Bien dicho

Weston • hace 4 días • edited

El problema es simple de acuerdo a la respuesta que se le de a esta pregunta: “En este momento, los cubanos ilegales o indocumentados deben ser considerados para asilo político?

Helios Weston • hace 4 días • edited

Buena pregunta. No se que razon posible pudieran alegar para justificarse. No veo que el regimen ese persiguiendo a nadie en particular, excepto quizas algun opositor. Ni tampoco hay en Cuba problemas con pandillas como en centro america.

John Fortes • hace 4 días

Estimado Weston tengo entendido que siguen siendo elegibles, pero deben cumplir muy altos estándares para obtener asilo. Por ejemplo pruebas creíbles de que sus vidas peligran, lo cual es la esencia de un salvo conducto o un derecho de asilo. Aunque sus existencias sean incómodas y por momentos insoportables no califican. Los suizos tienen parecidas exigencias por lo que muchas personas piensan que no otorgan ese estatus, cuando lo cierto es que sí pero resulta sumamente difícil. Saludos.

Cuba Nuestra • hace 4 días

En el caso de los cubanos, desde que nacen

Pete J • hace 4 días

Gracias a la ley de Ajuste Cubano, de la que se han beneficiado decenas de miles de cubanos pero tambien han abusado de ella otros miles de cubanos que llegaron alegando ser “perseguidos políticos” pero al cabo de un año, una vez que le han concedido la residencia de EE.UU., se han ido a Cuba a vacilar y hacer alarde de todo lo que han logrado en la “Yuma” ante los pobres cubanos que se han quedado en la isla.

Cuba Nuestra • hace 4 días

No importa que se salve un malvado si con ello se evita castigar a un inocente.

Pete J • hace 3 días

El problema es que se ha salvado más de un “malvado” y entre los que no lo son, despues de haber alegado persecución política en Cuba para que les dejaran entrar en EE.UU., un buen número de dellos se han ido a vacilar a Cuba y a llevarle dólares al dictadura en cuanto han obtenido su “green card”.

Cuba Nuestra • hace 4 días •

No se puede luchar por los derechos humanos que se violan lejos, haciendo la vista gorda de los que se violan en casa, eso pasa lo mismo para el régimen de Cuba, que para el de USA.

Pete J • hace 3 días

Genial. A reclamar “derechos humanos” despues de haber violado las leyes y las normas de convivencia. Que no nos engañen que no todo lo que viene de Cuba es trigo limpio.