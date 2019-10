La televisión sueca todavía se pregunta si Assange es un villano

SVTPLAY.SE

La televisión estatal de Suecia publicó este mes en internet un documental australiano 2019 sobre Julián Assange, lo hace después que el pobre hombre fue entregado por Lenin Moreno a las autoridades británicas quienes le requerían en virtud de una orden de captura proveniente del mismo país escandinavo.

El material está en buena parte en inglés, además se puede colocar textos y dejar que le navegador los traduzca ósea, podría ser un material de información universal. Lamentablemente el sitio de marras sólo se puede ver en las redes suecas.

El título es todo un cuestionamiento del famoso divulgador informativo: “Julián Assange: ¿héroe o villano?” Aquí rompiendo el hábito de los traductores del país, casi se respeta íntegramente el titulo original, solo se le corta un pedacito: “Hero or villain? The prosecution of Julian Assange”.

En su presentación se reconoce que Julián Assange es uno de los perfiles más influyentes y polarizadores surgidos en el siglo pasado. Así mismo se recuerda que el fundador de WikiLeaks utilizó tecnología digital para filtrar documentos secretos en una guerra de información contra algunos de los gobiernos y compañías más poderosos del mundo. Después de su largo exilio en la embajada de Ecuador en Londres, Assange está encarcelado y corre el riesgo de ser extraditado a los Estados Unidos. Ahora, tanto amigos como críticos advierten que el enjuiciamiento contra Assange podría tener consecuencias de largo alcance para la libertad de expresión y la democracia. Pero se insiste en la pregunta ¿es él un héroe o un criminal?

Sin lugar a duda, desde el punto de vista de la ideología de género imperante en los países del norte europeo que fue lo que le llevó a la fuga, es un delincuente, por muy héroe que se hiciera divulgando información clasificada de los norteamericanos.

En el material se le atribuyen al prisionero de Occidente dos terribles pecados, el de haber servido con sus infidencias a los intereses rusos y a la victoria de Trump, suficiente para ser colgado en el imaginario de aquella izquierda que tanto lo aclamó cuando denunciaba, un tanto tardíamente, crímenes de guerra cometidos bajo a administración Bush.

El programa podrá ser visto por el internauta sueco (o quien logre engañar los filtros nacionales de la red) hasta el 21 de octubre de 2020 a las 23.59, es decir durante un año.

Afortunadamente todavía existen lagunas en las redes para la libertad de información, una de ellas, cada vez más seca es YouTube, en donde también ha sido publicado el video en cuestión:

Anuncios