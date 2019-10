“La rosa que creció del hormigón”. Por el derecho de hijos de extranjeros en Suecia a la homosexualidad

Foto de Prensa. Autor: Fernando Torres

Jugando con la imagen de una rosa que creció de una grieta, se le ha dado título en inglés: The Rose That Grew From Concrete, a la última exposición de la sala de Arte del Municipio de Botkyrka, en las Afueras de Estocolmo, mudada recientemente junto a la biblioteca local a un moderno edificio. La construcción fue enclavada estratégicamente, tras el centro comercial de este barrio poblado mayoritariamente por extranjeros.

Fotos Carlos M. Estefanía

En la exposición 10 jóvenes artistas que abordan temas de amor, la homosexualidad, la salud mental, identidad de género y racismo desde una perspectiva que coincide punto por punto con la ideología del estado sueco con respecto a estos temas. En particular se observa ya en el anuncio de la exposición la vocación de identificar el supremacismo heterosexual con el de determinada raza o religión.

Si algo tiene de critico este arte es contra los valores originales de los padres de estos artistas. Ellos son en su mayoría originario de países donde se promueven las relaciones sexuales reproductivas, castigándose duramente las estériles, como puede ser la sodomía o el lesbianismo, que son castigadas al mismo nivel que la infidelidad o el bestialismo.

El Vernissage tuvo lugar el 24 de octubre, entre las 5 p.m. a 9 p.m. La exposición está comisariada por el productor George Chamoun y se basa en las propias experiencias de los artistas como jóvenes LGBTQ que a su vez se sienten racializados, ellos son

Artistas colaboradores:

Afrang Nordlöf Malekian

April Lin

Fernando Torres

Hanna Böhm

Isabella Normark

Jon Ely Xiuming

Lasmi Belmar

Louise Helmfrid

Ruhani

Shahin Alipour

La biblioteca no se queda atrás

La biblioteca adjunta no se ha querido quedar atrás y ha presentado su propia muestra de literatura y cine encaminado a fomentar tanto las tolerancias como la aceptación de una posible homosexualidad desde la infancia.

Allí se puede ver un cartel en el que se recomienda tanto la exposición como la posibilidad de que el personal bibliotecario pueda recomendar a lector otras películas o filemos sobre lo que significa ser homosexual, bisexual, transexual, queer y más.



Eventos como este sirven para desmentir a los sectores nacionalistas suecos, que agitan la bandera de la islamización del país a manos de los inmigrantes musulmanes. Antes se las tendrán que ver con las poderosas instituciones del país que regulan algo tan fundamental en una religión como son las relaciones de género.

Pero eso no será lo peor, lo duro será la guerra cultural llevada al hogar por sus propios hijos. Se trata de jóvenes educados y disciplinados en el etos dominante, movidos sobre todo por el deseo de ser integrados, aceptados y si es posible sobresalir en el país que les vio nacer. Esto hace de ellos auténticos cruzados de la cultura imperante, como la presente muestra nos deja ver

Vea otras imágenes de la muestra pinchando aquí.

Anuncios