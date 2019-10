La Florida sigue siendo Española

La nueva nos da Patricio Lons Con su video “NOS DEBEN PLATA” |

Así que tenemos buenas noticias para todos los hispanohablantes que viven en la Florida, la península todavía no ha sido pagada a la Madre Patria, ni Texas reconocida como parte del Reino español tal y como se acordó en el contrato de venta.

Así que en lo moral y lo legal “seguís” siendo en lo legal y moral, súbditos de España.

Solo “os” queda hacer una ponina y comprar “vuestra” real independencia, y así os libráis lo mismo del borbonato, que de la hispanofobia al uso en USA que de las malas costumbres copiadas a los angloamericanos.

Me refiero a los mismos vicios ya asumindos por no pocos cubanoamericanos, que quiera Dios no se reproduzcan en Cuba una vez eliminado el castrato (que tienes defectos propios, alguno también importados), ese que si te fijas buen el yanqui aupó y nunca combatió en serio.

