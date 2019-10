A quien sirve Greta Thunberg

Hay un video de Greta Thunberg que resumen en sus primeros segundos el daño enorme que hace esta chiquita al clima mental de sus contemporáneos, ella comienza, hoy no estamos en clases, y su público juvenil rompe en ovación del mismo modo que hacen los escolares cuando se enteran de que la maestra está enferma y serán enviado a casa, donde harán cualquier cosas salvo utilizar el tiempo libre para aprender algo.

Por supuesto que hay excepciones, niños con capacidades especiales que complementan ciertas discapacidades, por ejemplo, la propia Thunberg, cuyas notas (si no fueron regaladas (lo que en Suecia de denomina “nota de alegría”) resultan extraordinarias cuando se toma en cuenta que la chica se declaraba en huelga escolar todos los viernes del curso escolar comenzado en el otoño de 2018. Aquí está la calificación de Greta en ese curso el máximo será A, y el desaprobado F:

• Imagen: A

• Biología: A

• Inglés: A

• Física: A

• Geografía: A

• Conocimiento del hogar y del consumidor: B

• Historia: A

• Deporte y salud: B

• Química: A

• Matemáticas: A

• Idiomas modernos, francés: A

• Música: A

• Conocimiento religioso: A

• Estudios sociales: A

• Artesanía: A

• Inglés: B

• Técnica: A

No se hasta que punto el difundir esta nota en la prensa sueca, funciona como los casos de cura terapéutica a base de mariguana, como una forma de justificar un actor irresponsable de cara al futuro de la juventud, por la confusión que crea en esta.

Este es su caso. No creo que los miles de jóvenes que se han anotado a la moda de huelga climática estén en condiciones de igualar tal nota, ni siquiera yendo a clases todos los días. Por cierto, llama la atención de su B en inglés después de escuchar la oratoria y capacidad de interpretación que tiene en esa lengua, incluso sabiendo que ellas son dominada general por los jóvenes suecos con una fluidez asombrosa.

Greta asegura que habría sacado un A en todas las asignaturas si no hubiese faltado a clases, mayor sacrificio por natura no se habría hecho jamás.

Desde entonces Greta Thunberg ha adornado la portada de importantes publicaciones como la revista Time o el diario El país, se ha reunido con el Papa, ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz y ha hablado tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento italiano y el británico. También ha sido aclamada por varias grandes estrellas mundiales y políticos. Eso si durante su reciente estancia en Estados Unidos fue rotundamente ignorada por Donald Trump, quie por lo visto parece mejor asesorado que la escolar en cuanto a las causas de los cambios climáticos.

Lo más espectacular ha sido su dramático discurso ofrecido la reunión de la ONU dedicada al clima el 23 de septiembre de 2019. Eso si hablo mucho del colapso de sistemas ecológicos y de su generación traicionada, pero ni una sola palabra de porque tantos niños sobre todo de los países desarrollados nacen autistas (enfermedad de la que ella padece una versión leve) diabéticos o con otros problemas que a diferencia del calentamiento global, si pueden deber multiplicación a la acción humana, por ejemplo la contaminación o el retardo de la maternidad en impuestas por el empresarcado que con el que ni ecologistas, ni feministas se menten aunque si reciban sus financiamientos a manos llenas.

En su país prácticamente pocas figuras públicas se atreve a criticar este fenómenos de la propaganda ecologista, una de estas excepciones el malo oficial, la cabeza de la disidencia controlada que es el partido islamófobo y sionistas Demócratas Suecos (modelo de VOX en España) se trata de Jimmie Åkesson quien programa televisivo “Malou after ten” de TV4 , atacó a la joven de 16 años y diciendo que Greta Thunberg tiene detrás una agencia de publicidad y que la chica definitivamente debería ir a la escuela. Respeto su compromiso, pero ella es una niña, dijo entonces el líder de DS, una verdad de Perogrullo que nadie parece tener en cuenta, así la chica ha ido a mejorar su nota de inglés a Canadá, lo cual no está del todo mal. Veremos si cuando viaja a Chile aprende el español segunda lengua del mundo, que tanto le habría servido en su encuentro con el Papa, pero que había descartado por la mucho menos hablada del francés.

Y vuelven a resultar sospechosas las notas de la pequeña Greta que a pesar de si tener un A en el descarta usar la lengua de Moliere cuando se dirigió a la población de Montreal, fundamentalmente francoparlante, a lo mejor no se había enterado la niña que tantas lecciones da al mundo.

Hay quien reduce la cruzada climática de Greta Tunberg a una maniobra de izquierda, pues menos mal que existan “progras” como ésta. Criticar cosas, así vienen como anillo al dedo de liberal para cubrir sus propias vergüenzas, las mismas que a la larga generadas por los mismos factores que crean a las “Gretas”.

Al margen de esto la verdad es que la operación Greta Thunberg resulta un sinsentido, que de paso viola las leyes de Suecia, país donde es ilegal incitar a un niño a faltar a clases. Algo se agrava en la condición de una chica que padece el llamado síndrome de Asperger, en honor al médico nazi austriaco que lo clasificó. Se trata el de Thunberg den un trastorno controvertido dentro del impreciso espectro autista, en el que en principio se mezclan déficits cognitivos de mayor o menor severidad (lo que no se refleja en las notas escolares de Thunberg),con trastornos de lenguaje y difusa sintomatología psicótica en la infancia.

El objetivo del ecologismo es parar el desarrollo y evitar que los países industrializados modelos para los liberales, en su mayoría protestantes (que son los que financian el activismo ecologista sobre todo en países católicos) sean alcanzados por los otros. Esa es la clave de todo lo que pasa con la niña sueca. Por conseguirlo los poderes que la mueven, a la chica sueca, con la misma destreza con que movilizan indios del Amazona, o a curas. Ya vemos que apelan a lo que sea, incluso al pedofrastia, que es según Fundació del Español Urgente un neologismo valido, atribuido al ensayista Nassim Nicholas Taleb, que nos sirve identificar una vieja técnica de propaganda: ” la estrategia de recurrir a niños en un discurso o debate con el fin de conmover a la audiencia, de modo que se deje llevar más por las emociones que por la razón”. Esto es lo que nos hacen cuando nos ponen delante un discurso de Greta.

