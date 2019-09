Quienes son los “vapeatas” y porqué luchan contra la salud humana

En el 2003 comenzaron a venderse cigarrillos electrónicos de nicotina en China llegando el negocio a occidente en 2011, rodeados de la falsa propaganda de que eran inocuos para la salud y que de paso servían como herramienta una herramienta para dejar el tabaco. Lo que no decía la publicidad es que dicha “herramienta” también destilaba sustancias tóxicas asociables con la bronquitis crónica, el cáncer y las infecciones respiratorias.

Hace ya bastante tiempo que sabía yo que el llamado vapeo hacía daño al consumidor, no solo porque lo intuyera, como buen ex asmático que soy, sino porque lo leyera. Si mal no recuerdo fue en una alerta sobre sus riesgos publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En una Declaración revisada el 30 de marzo de 2015 sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), de los cuales los cigarrillos electrónicos son el prototipo más común. Acá se informaba que algunas de las soluciones y emisiones de los SEAN contienen productos tóxicos. Incluso el propilenglicol, es el químico más importante usado con estos aparatos y cuyo uso está catalogado como “seguro” para la salud, podría ser peligroso en caso de mal manejo, por ejemplo de las cantidades de concentración o por el contacto accidental con las mucosas por su ingesta o inhalación, lo cual nunca es extraño en la industria del vicio más cuando pese a su legalización existe un mercado negro que intenta vender lo legalizado de forma barata y por tanto no regulada (lo que ocurre con toda droga que se legaliza aunque el liberal lo olvida), el caos es que en tales condiciones esta sustancia podría ocasionar irritaciones, alergias y malestares en el aparato respiratorio y digestivo.

Una buena ilustración sobre el estado de la cuestión nos la ofrece Diario.es bajo el título de Estas son las claves e incógnitas en la guerra contra el vapeo.

El periódico da cuenta de la muerte en Estados Unidos de siete personas ( Noticias Telemundo habla de seis) que consumía cigarrillos electrónicos y que, por tanto, Trump, que no todo lo que dice y hace está mal, estudia prohibirlos. Por lo visto no le faltan motivos, ya se han detectado más de 450 posibles casos de enfermedad pulmonar grave vinculada a los cigarrillos electrónicos han puesto al vapeo en el punto de mira en Estados Unidos. Por su parte el Ministerio de Sanidad en España ha, incluido los cigarrillos electrónicos en una campaña global de salud pública valorando ampliar la Ley Antitabaco para que el vapeo también esté prohibido en los bares.

Según Diario.es no se sabe concretamente cuál de las sustancias que consumen los vapeadores es la que los está matando, ni siquiera si el asesino es el propio dispositivo, algunos informes de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) consideran que podría ser el acetato de vitamina E, un compuesto presente en ciertos productos para el vapeo con componentes del cannabis (THC) que se venden en el mercado negro, por el momento, la explicación más recurrida sería la de la adulteración en los productos.

El caso es que los liberales del mundo entero se han unidos para trinar con la noticia descalificando la guerra a los cigarrillos electrónicos. Un buen ejemplo lo tenemos de la definición de “obsesión absurda”, que da a esta cruzada el periodista Paul Crespo, quien, desde las páginas del Nuevo Herald, periódico publicado en Miami, asegura a sus lectores que ir contra el vapeo es perjudicar a los que quieren dejar de fumar, como si no existiese otra solución que cambiar un envenenamiento por otro.

Así nos usa la falacia, ya que es abrumadora evidencia del peligro de muerte ocasionado por el consumo de cigarrillos, de que lo mejor es que el estado deje en paz lo que eufemísticamente llama herramientas comprobada para ayudar a los fumadores a dejar el hábito.

Vemos entonces que lo que cualquiera reconocería como saludable campaña informativa, tan necesaria en otros campos de consumo que también hace daño, es calificado como histérica publicidad negativa.

•

La polémica sobre el vapeo no se reduce a la media establecida, ella también se desarrolla en las redes sociales donde no pocos “líderes de opinión”, en particular promotores de la ideología liberal, toman partido a favor de este tipo de consumo. Lo hacen con una pasión digna de mejor causa.

Algunos argumentos esgrimidos en este campo de batalla rayan en lo ridículo como el que recientemente nos ofrecía el podcaster español Fernando Díaz Villanueva, en su podcast publicado el 17 sept. 2019 La ContraRéplica – La polémica del vapeo, y que arma con las reflexiones de sus oyentes, que según el podcaster son los más inteligentes, después de escucharlos no se sé si serán serán (incluso cuando yo soy uno de ellos) lo cierto es que entre ellos lo que se sobra son vicioso y drogodependientes. A juzgar por el por ese “debate” no hay quien les gane a estos escucha en su manera de justificar la propaganda y el negocio del vapeo, lo mas gracioso es que uno de ellos, en este caso una mujer, se queja de que al perseguir vicios le traten como una niña, cuando sus razonamientos resultan realmente infantiles, como lo son los del propio Fernando cuando equipara prohibición por motivos de salud con las persecuciones inquisitoriales de antaño.

Aquí se le sale el anticatolicismo propio de los liberales, cuando por criticar a la iglesia la emprende contra una bula Papal del siglo XVII condenando el consumo del tabaco, es decir por la institución religiosa, por muchos defectos queramos atribuirle, se anticipó en siglos a lo que confirmara la ciencia y combatió una planta que tantas vidas y sufrimientos ha costado a la humanidad, una “noticia” que pensándolo bien habla muy bien de ella. Incluso nos sale conque una vez que hemos enviciado a los niños con chucherías azucarada no podemos decirles que es malo. Claro que deberíamos decirles a los niños cuan peligroso el azúcar refinado que consumen disfrazadas de caramelos y otras golosinas y prohibírselas si fueran necesario, que no se van a traumatizar por eso, sobre todo cuando vemos la terrible epidemia de obesidad y diabetes infantil que domina el mundo occidental. En Suecia, por ejemplo, las escuelas suelen ser territorios libres de caramelos, muchas familias restringen el consumo de chucherías por parte de los niños al sábado, y no van más allá, supongo porque les puede la mala coincidencia de que es precisamente el sábado cuando los suecos se permiten emborracharse como cubas, después de haber llevado una semana de vida abstemia. Por supuesto se podría ir más allá convirtiendo en ley seca la que ya regula la venta de alcohol, pero no creo que esto guste mucho a un Estado y un empresariado al que le conviene un empleado borracho en su tiempo libre y no pensando en como cambiar a las elites que le comandan, las mismas que se salieron con la suya en aquel golpe de estado contra la voluntad del pueblo norteamericano que puso fin a la ley seca, golpe pro cierto cuya retórica “anti criminalista” es de la que se nutre Fernando Díaz cuando se pronuncia contra el freno al negocio de endrogar a la población.

Lo que si debe reconocerse como valido es lo que afirma la seguidora Susana, por supuesto en minoría dada el nivel de “inteligencia general” cuando recuerda la alarmas que ya existe gracias a enfermedades pulmonares en consumidores de este tipo de sustancia de cualquier y considerando creo que nuestros pulmones son un órgano muy preciado que debemos cuidar. Pero de esto no se entera ni Fernando, ni aquellos cuya inteligencia aplastas las grandes empresas publicitarias al servicio de sustancias dañinas, son ellas, junto a quienes les pagan las que dañan a un tercero que nadie ve entre los que defiende la libertad de endrogarnos, al consumidor dominado por la ignorancia o la necesidad de escape de sus conflictos vitales.

El problema no es que quieran prohibir el vapeo, sino que no hagan lo mismo contra el tabaco, la mariguana o el alcohol, algo que le impide comprar al liberal dada las anteojeras ideológicas con que les recortan la vista.

Lamentablemente parece que los grandes negocios que están detrás de estos vicios son invencibles y que en una guerra interna le ha tocado perder al vapeo, algo que debería alegrarnos a todos y tomar como precedente para seguir la batalla contra todo lo que nos daña. Y da la casualidad que no es una guerra desde la izquierda con nos hacen creer agitadores de “centro derecha” como Villanueva, saltándose el hecho de que el mismo se ubica en el misma trinchera de los progres los que están a favor de mantener, “liberar” y expandir el suministro de sustancia que al igual que sus ideologías afectan las mentes de las grandes masas y sobre todo que el estado, que al final es de quien les paga, viva también de esto, convirtiéndose en el gran traficante y chulo a partir de los impuestos que se embolsilla por dejar envenenar

Anuncios