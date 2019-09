Así “trabajamos para el inglés”

Mis recuerdos de los del Pino

Mi buen amigo German Díaz Guerra me recordado un misterioso refrán cubano “trabajar para el inglés”, es lo que decimos, entiendo yo cuando un desconocido y no nosotros es el que se apropia de los resultados de nuestros esfuerzos. El refrán lleno de sentido se ha ha extendido por el Caribe, en incluso llegado a Madrid, donde tengo entendido le han cambiado el sentido reduciéndole al de otro refrán, “trabajar como un chino”, es decir trabajar mucho.

El problema es que de hecho y que lo sepamos en toda esta región hemos literalmente trabajado y seguimos trabajando para el inglés. Aquí expondré el ejemplo cubano, a partir de un escrito del General Rafael del Pino publicado en la revista digital Cuba encuentro, sobre un libro que trata la presencia cubana en angola. Pero antes adentrémonos en algunos antecedentes y recuerdos en los que abre de extenderme un poco invocando la paciencia del lector, antes de regresar al tema que realmente nos ocupa.

El 29 de junio de 1987, aparecía en la Revista colombiana Semana, un artículo CUANDO SALI DE CUBA, en él se preguntaba cuan valiosa podría ser la información que poseía el general de la Fuerza Aérea cubana Rafel Rafael Del Pino desertado de las fuerzas aéreas cubanas una semana antes. Una semana antes y se había convertido en uno de los personajes centrales

Por aquella época, Rafael del Pino Díaz, tal y como lo describe Semana, era a sus 47 años (joven si se compara con mi actual edad) contaba un lujoso historial que incluye haber sido héroe de la defensa castrista en Bahía Cochinos, sus testimonios aparecen recogido en el documental de propaganda oficial Girón. Había sido además un destacado piloto durante la guerra de intervención cubana Angola. Así mismo se informaba que del Pino había volado con su tercera esposa y tres hijos en un Cessna 402, desde la isla hasta la Florida.

De niño fui muy amigo de dos hijos de del Pino unos de los cuales acompañaba al hombre en su aventura, me refiero al mayor, Ramsés, ambos estudiamos en la misma escuela primaria donde trabajaba su madre, Aidée, quien fue además maestra de mi hermano. La recuerdo con mucho afecto entre otras cosas por el buen trato que me prodigaba cuando visitaba su casa, levantada sobre una loma de Nuevo Vedado y bajo la cual existía una cueva que la pandilla del barrio llamaba “De los plásticos” a causa de unos pedazos de plásticos que encontramos en ella y que usábamos a manera de antorcha. De aquel hogar recuerdo un bello ferrocarril con paisa en miniatura, así como un viejo proyector en el que, a falta de otros materiales más interesantes, veíamos repelentes documentales con operaciones quirúrgicas y paritorios, si la memoria no me traiciona. Se trataban de objetos heredados del tiempo de los malos como tantas cosas bunas que entonces e incluso todavía se usan en las casas cubanas.

Con el tiempo, terminados los estudios primarios cada uno tomó su camino y dejamos de vernos, aunque nunca de saludarnos cuando nos encontrábamos por casualmente por la calle. Ramsés se hizo piloto de Guerra como su padre, sin sospechar que esto le serviría un día para fugir de copiloto una fuga que tenía mucho de fantástica, y eso que llevaba tiempo fuera de las fuerzas armadas, mientras intentaba abrirse camino sin formación alguna en la pintura.

Como decía también compartida la amistad con el hermano menor de Ramsés, Rafaelito, pesar de que ambos eran personas bien diferentes, si bien el primero era un chico cultivado, yo diría que hasta con una inteligencia por encima de lo común el otro no dejaba de ser ocurrente, lo que llamaríamos “un cómico”. Pero esta comicidad no evitó que al igual que su padre se le considerara otro héroe de guerra en Angola tras sobrevivir, si la memoria no me engaña (y en este sentido aceptaré cualquier corrección de un lector mejor informado). Lo que si no olvido fue también recuerdo el modo cruel con que el régimen hizo que el pobre Rafaelito renegara en la prensa de los actos de su padre, retirándolo primero del pilotaje y encarcelándolo poco después en una prisión militar tras hacerle, caer, como alguien me contó que le estaban haciendo) en una provocación por parte de malas amistades problemas de drogas o cosa así. El caso es que ni antes ni después de la caída de Rafael “junior” en desgracia le negué el saludo a él o su madre, como solían hacer por aquellos tiempos los muy aleccionados cubanos. De este acto me enorgullezco y más Ramsés, obviando nuestra amistad infancia, lo primero que hizo al llegar a Miami, como si no tuviese causas mayores que denunciar, fue arremeter desde Radio Martí contra un ser querido usando como argumento de peso mayor las plantas, no precisamente de importación, que ella tenía en su casa, pero esta es otra historia que no debe apartarnos de a lo que vamos.

No eran nimiedades y sin sentidos como los de su hijo mayor, quien pronto desapareció en el anonimato, de los hablaba del Pino. Las informaciones que ofrecía en artículos, libros y declaraciones a los medios hispanos de La Florida eran de gran peso y por tanto las he tratado de seguir desde entonces. Por supuesto el daño que hacía al régimen con tales pronunciamientos era evidente, pero aquel pudo contraatacar valiéndose de su mejor aliado, el llamado exilio intransigente. Todavía puede encontrarse en las redes información sobre sus enfrentamientos judiciales con los viejos adversarios de la Brigada 2506, así como contra Univisión Communications, entonces propietaria de las emisoras Radio Mambí (710 AM) y WQBA (1140 AM); a la televisora AmericaTeVe (Canal 41), contra periodista Oscar Haza, contra la presentadora radial Martha Flores o el productor televisivo Miguel Cossío, todo ello a causa de amenazas violentas, intimidación e intentos de anular el derecho a la libertad de expresión que en teoría le concede la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense al antiguo general cubano exiliado en tierras norteamericanas.

Cubanos en Africa

El caso es que aun así del Pino (Padre), sigue dando guerra. Su “batalla” más reciente (en este caso de ideas) acabo de leerla en el periódico Cubaencuentro bajo el título de El libro del coronel Manuel Rojas, se trata de una reflexión que hace del Pino sobre RESISTIR Y PERSEVERAR: La solitaria y tranquila conciencia de la fuerza (ISBN-10: 1687358583, * ISBN-13: 978-1687358585) del autor Manuel Rojas García.

Se trata de un libro de edición independiente publicado, hace poco, el 20 de agosto de 2019 y es uno de los más vendidos en Amazon. De acuerdo con la reseña que allí ofrece el editor, se trataría de “la apasionante historia de dos pilotos de caza cubanos derribados durante la Guerra civil en la Republica de Angola en África, el 28 octubre de 1987 tripulando un MiG-21 de doble cabina y fueron capturados por fuerzas de la UNITA; organización guerrillera que luchaba contra el gobierno. Sus impactantes vivencias como prisioneros después de caer en paracaídas son narradas en gran detalle que van envolviendo de tal manera al lector haciendo casi imposible hacer pausas en su lectura.”

Si queremos ver los rostros de los dos pilotos abatidos podemos acudir al blog Havanaluanda. Por cierto en otra entrada del mismo sitio podemos encontrar una nota biográfica interesante pero incompleta sobre el mismo Rafael del Pino.

El caso es que el colaborador de Cuban encuentro recrimina a Rojas, su ex compañero de armas por la insistencia en que los cubanos no actuaban contra UNITA, una posición que todos sabemos sirve para velar la naturaleza injerencista en los asuntos internos de los pueblos originarios de África que represento la presencia militar cubana en el continente.

Conviene aquí de paso destacar la paradoja de que los cubanos combatieran a un grupo de ideología originaria marxista leninista, que había recibido en apoyo en armas y asesores de la China Popular, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola o UNITA (en portugués, União Nacional para a Independência Total de Angola), organización fundada por el luchador anticolonialista, maoísta y admirador del Che Guevara (lo cual no tiene nada de contradictorio) Jonás Savimbi.

El líder guerrillero había realizado su proyecto poyándose en la etnia de los ovimbundus, que la cual ocupaba el 40 por ciento del territorio angolano lo cual lo convertía en imbatible. Su objetivo original había sido el de liberar Angola del dominio colonial portugués y será tardíamente, cuando se enfrente a la dictadura de partido único impuesta por el llamado Movimiento Popular de Liberación de Angola, primero con el poderoso respaldo logístico de la URSS y luego en hombres y también en armas de Cuba que se da su acercamiento a los Estados Unidos y su colaboración con la Cía. tal vez empujado a este pacto contranatural por sus poderosos enemigos. Así fue como Savimbi y sus guerrilleros se transforman en la carta de Occidente contra el sometimiento al comunismo, de la antigua colonia portuguesa tan rica en recursos.

Por cierto, sobre el tema de China, del Pino hace revelaciones muy interesantes en su artículo cuando nos cuenta haber constatado el coraje de Rojas cuando era éste era cadete en la escuela de aviación de Krasnodar en la antigua URSS a donde el piloto había enviado junto con su grupo para que volaran el MiG-21 después que se habían graduado en los MiG-15 en China. Resulta que eran los tiempos del conflicto chino soviéticos y a los militares cubanos se le exigió firmar una carta condenando a China por los conflictos fronterizos que tenía con la URSS. El caso es que pese a las presiones de los militares soviéticos y altos funcionarios cubanos aquellos cadetes, liderados por el propio Manuel Rojas se negaron a condenar a China diciendo que estaban dispuestos a ser regresados a Cuba pero que no firmaría.

Dentro de su evidente admiración por Rojas, Rafael del Pino no pierde oportunidad de demostrar lo errado de su afirmación (lo que benévolamente atribuya a ignorancia por parte de su compatriota) sobre la presunta pasividad de las tropas cubanas con respecto las guerrillas de Savimbi. Para conseguir esto del Pino cita la existencia de “Los Olivos”; es decir tropas especiales cubanas destinadas a luchar contra la UNITA, las cuales según él eran independientes de las tropas regulares cubanas.

En otro orden de cosas el exgeneral exiliado en Estados Unidos sugiere que, si Rojas fue liberado incondicionalmente por Savimbi, esto pudo deberse a las gestiones con Jonás Savimbi hechas por Ronald Reagan. Del Pino intenta atribuirse el mérito de tal liberación aduciendo que pudiendo haber influido alguna manera quizás sus argumentos al presidente norteamericano durante su encuentro con él en Washington explicándole de que esa era la mejor opción. Pudiera ser verdad, pero también que hubiera otros motivos, por ejemplo, el común respeto por la China comunista que un día compartieron el jefe guerrillero y su prisionero, algo de lo que no nos cabía duda tomando en cuenta la anécdota narrada renglones antes. También la recomendación pudo venir de otro lado, aquellos para quienes sin duda trabajaron los cubanos: los anglosajones, cuyas empresas petroleras en el enclave de Cabinda eran custodiadas por 2000 efectivos cubanos.

De tal modo los encargados de defender aquellos campos petroleros de los ataques de los nativos pertenecientes al Movimiento Popular para la Liberación de Cabinda no eran los marines norteamericanos sino nuestras honorables fuerzas “internacionalistas cubanas”. Si esto lo sé yo, también deberían saberlo tanto Rojas como del Pino.

Frenando la acción de los movimientos independentistas de aquella zona contra Luanda, el régimen cubano, hacía en agola lo mismo que en los territorios en Eritrea y Ogadén cuando combatía las guerrillas locales. Cuba ayudaba a mantener intacto un mapa heredado del colonialismo que como en la India, solo contribuía a fomentar los conflictos étnicos y así facilitar el poder “postcolonial” de la metrópolis.

Cubanos en Granada

En otra parte de su extenso artículo el general exiliado en los Estados Unidos se pregunta cómo puede explicar el gobierno cubano de 1983 los acontecimientos de Granada. Se trata del primer y único enfrentamiento real de combatientes procedentes de Cuba en su mayoría carpinteros, albañiles, conductores de bulldozers y mecánicos y soldados profesionales norteamericanos, con el lamentable saldo, de 25 cubanos muerto, 59 heridos cientos de prisioneros y un coronel al mando con los pies en polvorosa asilándose en la Embajada de Cuba.

La tragedia se avizoraba desde el 14 de octubre de 1983 cuando se dio la notica en Saint George, capital de la isla caribeña de Granada, que el mandatario procastrista de la misma, Maurice Bishop, había sido derrocado y se encontraba en prisión, como consecuencia de los conflictos internos de su partido llamado de La Nueva Joya, ocurría en aquella micrirrevolución lo que Fidel Castro envitó dos veces con la suya, primero en en 1962 cuando desata su campana contra el por el denominado sectarismo, y luego en 1968 con el proceso contra la llamada “microfracción”, es decir que los comunistas de toda la vida o de probada fidelidad a Moscú se hicieran del poder del control total del proceso.

Para el 19 de octubre nuevos reportes comunicaban de grandes disturbios en favor del derrocado gobernante isleño quien es liberado para poco despues terminar ejecutado, unos dicen que por el fuego cruzado entre los suyos y quienes le habían derrocados, otro que simplemente había sido fusilado junto a varios de sus ministros.

El 22 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos emitía su preocupación por hechos y disponía evacuación de unos 600 ciudadanos norteamericanos residentes en la isla, quienes serían evacuados. El día 24, una vez que aquellos fueron puestos fuera de peligro, el día 25 de octubre y bajo el operativo denominado ‘Furia Urgente’, unos 7 000 efectivos norteamericanos, sumados a miles de combatientes enviados desde las islas angloparlantes cercanas ocupan la isla y derrocan la facción de La Nueva Joya que se había hecho de su gobierno. Lo que parece que no estaba planificado era que se diera un choque militar entre los cubanos que trabajaban en la ejecución de un aeropuerto civil y los marines.

Es más, los norteamericanos en una comunicación inusual con el gobierno de Fidel Castro intentaron evitarlo. Del Pino, nos ayuda a conocer esto cuando cita íntegramente la nota diplomática enviada por Washington a La Habana, 48 horas antes de la invasión informando de lo que habría de ocurrir y del hecho de que personal cubano estacionado en Granada no son el objetivo de las acciones de las tropas norteamericanas, como siempre ha pasado desde el ascenso de Fidel Castro al poder, los norteamericanos nos estaban particularmente interesados en eliminar a los agentes cubanos en otro país. En este caso incluso ser ofrecían a colaborar con las autoridades cubanas para evacuarlos.

De todo esto se desprende, como bien afirma el autor del artículo de marras, que los enfrentamientos ocurrieron a causa de la confusión y la ubicación de los cubanos estaban cerca de los sitios donde operaban los invasores. De cualquier modo, el encontronazo podía haber sido manipulado por la prensa norteamericana, como ocurrió por menos en 1898, para intervenir en la isla. Pero no fue así. Â estas alturas para mí no cabe duda de que aquella era la muestra más evidente de que Estados Unidos, nunca ha estado interesado en derribar al sistema castrista, ni siquiera en crear una crisis real que justificara su invasión a Cuba, por otro lado, la mantener su respaldo a Bishop ya derrocado exponiendo su oposición una vez más Cuba demostraba a su manera su lealtad hacia los intereses británicos.

En su discurso del 14 de noviembre de 1983, dado en La Plaza de La Revolución el 14 de noviembre de 1983 con motivo del XXX aniversario del ataque al Cuartel Moncada Fidel Castro da su versión de los hechos. En primer lugar, aclara que Bishop no era un extremista, aunque sí un verdadero revolucionario cuya política inteligente y realista, gozaba de las simpatías de La Habana. Según Fidel Castro, Granada se había convertido en un verdadero símbolo de independencia y de progreso en el Caribe. Luego acusa a los mismos revolucionarios granadinos de haber desataron los acontecimientos que abrieron las puertas a la agresión imperialista, calificando de “hienas” a quienes clavaron el puñal del divisionismo y el enfrentamiento interno, no sabe si de “motu proprio” o inspirados por la CIA. Lo cierto es, reconoce, que se usaron argumentos presuntamente revolucionarios, invocando los principios más puros del marxismo-leninismo e imputando a Bishop la práctica del culto a la personalidad y de apartarse de las normas y métodos leninistas de conducción. Igualmente, mismo se pregunta, si los que conspiraron contra su amigo en el seno del Partido, del Ejército y de la Seguridad de Granada, eran grupo de extremistas intoxicados de teoricismo político o se trataba simplemente ambiciosos, oportunistas, ¿o incluso agentes enemigos que quisieron hundir la Revolución granadina? En su criterio el grupo de Coard hundió la Revolución y abrió las puertas a la agresión imperialista. Al mismo tiempo revela que Bishop, a pesar de sus vínculos estrechos y familiares con los comunistas cubanos jamás dijo una sola palabra sobre las disensiones internas que se desarrollaban en su partido. Por otra parte, reconoce que el grupo de Coard nunca tuvo con el gobierno cubano tales relaciones, de confianza. Es más, ni siquiera sabían que ese grupo existía, de otro modo, quien lo duda, la seguridad cubana habría dado cuenta de ellos.

Creo que fue la toma por sorpresa del régimen cubano parte de la disidencia granadina lo que Fidel Castro intenta transformar en virtud. Lo hace asegurando que a pensar del derrocamiento de Bishop, el régimen Cuba se abstuvo en absoluto de inmiscuirse en los asuntos internos – sabrá Dios si no fueron sus agentes los que desencadenaron los disturbios-, incluso cuando los colaboradores en Granada contaban con las armas que el propio Bishop les había entregado “para su defensa en caso de agresión exterior”, y por qué no de una rebelión interna, me pregunto yo. Teniendo en cuenta lo que hacía Cuba en esos mismos momentos en Angola resulta difícil tomar en serio estas palabras del mandatario cubano con respecto a Grabada. Evidentemente los acontecimientos se desarrollaron de manera tan vertiginosa que el régimen no atino a mover entonces los hilos que, si utilizase 20 años después para salvar a otro hombre suyo en el poder, en este caso Hugo Chávez.

Lo de Granada fue tan Rápido que Castro le bastaron unas pocas oraciones para contarlo todo según su versión repasemos el texto:

“El 12 de octubre Bishop es destituido por el Comité Central, en el que los conspiradores habían alcanzado una mayoría. El 13 es arrestado en su domicilio. El 19 el pueblo se subleva y liberta a Bishop. Ese mismo día, el grupo de Coard ordena al ejército disparar contra el pueblo y son asesinados Bishop, Whiteman, Jacqueline Creft y otros valiosos dirigentes revolucionarios. Los imperialistas yanquis, apenas se manifestaron las disensiones internas que salieron a la luz el 12 de octubre, decidieron la invasión.”

En realidad, la gente que libera a Bishop la acompaña en la intentona de recuperar el poder haciéndose primeramente del cuartel general del ejército en Fort Rupert. Desde allí los vehículos blindados dispararon contra la multitud, las tropas de Hudson Austin recapturan a Bishop y lo ejecutó a él y a varios miembros de su gabinete entre ellos su amante Jacqueline Creft, Ministra de Educación. Es entonces que se disolvió el gobierno civil, se establece el Consejo Militar Revolucionario quedando Austin como portavoz. El Consejo cierra el aeropuerto e impone un toque de queda de cuatro días y 24 horas Tal parecería que al líder revolucionario le puede más la amistad que los principios, cuando dice lo siguiente:

“Es conocido públicamente el mensaje enviado por la Dirección del Partido cubano al grupo de Coard el 15 de octubre, en el que expresábamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias tanto internas como externas de la división surgida, y nuestra apelación al sentido común, la serenidad, la sabiduría y generosidad de los revolucionarios. Esta referencia a la generosidad era una apelación a que no se usase la violencia contra Bishop y sus seguidores”.

Este grupo de Coard que tomó el poder en Granada, se manifestó desde el primer instante con grandes reservas hacia Cuba, por nuestra conocida e incuestionable amistad con Bishop.

Es interesante el modo en que Fidel Castro marca distancia con fracción marxista leninista, y por tanto más cercana a su propia ideología. Evidentemente no le perdona haber emprende la revolución dentro de la revolución profundizando el proceso granadino y por tanto no tuvo la menor intención de los cubanos armados coordinaran con el pequeño ejercito granadino, de unos 500 hombres, la resistencia al supuesto enemigo común, más allá de las diferencias; el imperialismo estadounidense:

“La prensa nacional e internacional ha publicado nuestra enérgica condena a los hechos del 19 de octubre, día en que Bishop fue asesinado. La verdad es que nuestras relaciones con el fugaz gobierno de Austin donde el verdadero jefe era Coard, fueron frías y tensas, de modo tal que en el momento de la criminal agresión yanqui no existió la más mínima coordinación entre el ejército granadino y los constructores y colaboradores cubanos”

En cuanto a la presunta mano de Cuba tras los complotados que hiciera de Maurice Bishop una suerte de Kerensky tropical Fidel prefiere aclarar que no eran aliados suyos, sino aparentemente extremistas de izquierda a los que denomina el “grupo polpotiano”. La cabeza política del este régimen camboyano era el profesor Bernad Coard, antiguo militante de organizaciones prosoviéticas, los partidos comunistas de Estados Unidos y de Inglaterra. Fue él , y no un agente prochino, quien lideró de la facción mayoritaria del Comité Central del partido Nueva Joya que toma el poder el 19 de octubre de 1983 aislando a Bishop bajo arresto domiciliario. Cuando el General Austin Hudson, ejecuta a Bishop hace algo muy parecido a los que hizo Lenin con el Zar de Rusia, mientras que la creación del “Consejo Militar Revolucionario”, repite la formula aplicada dos años antes en Polonia, cuando el General Jaruzelski proclama el “Estado de Guerra” y se constituye en presidente de un “Consejo Militar de Salvación Nacional”, desarrollo con el que no se contaba en la Habana, pesar de probable por concordar perfectamente con el recetario de marxista leninista.

Como sugiero antes, si los cubanos habían sido armados por el gobierno de la isla, lo más probable es que fuera para que le sirvieran de aliados en caso de una revuelta popular, no contra un régimen ultrarrevolucionario y menos contra una invasión norteamericana de la que nadie hablaba, como tampoco se hacía, pero si se sabía en Cuba, sobre el modo en que se venía caldeando la situación política interna en aquel faro de soberanía y libertad que era la isla dominada por La Nueva Joya.

Y es que la tradicional crisis de la política isleña jamás había amainado, ni siquiera después de 1979, cuando Bishop, aprovechando que el mandatario de entonces, Sir Eric Gairy, asistía a una reunión de la Asamblea General de la ONU, toma el poder por la vía armada. Lo cierto es que entre julio de 1981 y 1983″, la dictadura de Bishop había encarcelado entre 1000 y 3000 opositores a la vez que restringía con trucos administrativos la libertad.

Según las justificaciones aducidas por el gobierno norteamericano de entonces, no era la disidencia encarcelada en Granada la que motivó su inesperada invasión a la isla, tampoco el derrocamiento del joven dictador. Tampoco creo que se tratara de proteger a los ciudadanos norteamericanos como se adujo oficialmente. En mi opinión se trataba de restaurar la condición neocolonial de la isla, que el “bishoismo” se había cuidado mucho de modificar.

He aquí el verdadero objetivo, en primer lugar de Estados Unidos. Fue ese mismo Bernad Coard, quien es tratado con tanta animadversión en el discurso por el XXX aniversario del Moncada. Y es que el gobierno encabezado por viejo comunista, calificado por Castro “aliados del imperialismo”, pasó de jugar con la cadena para meterse con el mono, realizando una hazaña de la que no conozco parangón en la lucha contra el poder colonial británico: colocó en arresto domiciliario nada más y nada menos que al Gobernador General de Granada por la reina Isabel II. Me refiero a Sir Paul Scoon, desde el 4 de octubre de 1978 cuando jura el cargo el 4 de octubre de ese mismo año, se mantenía como un ser intocable por parte de la revolución granadina, incluso después que esta hubiese derogado la constitución o que el país declarara su independencia formal un mes antes del derrocamiento de Bishop, el 19 de septiembre de 1983. Aunque nadie lo haya reconocido hasta nuestros días, ni siquiera Fidel Castro, la neutralización de aquel funcionario colonial significaba un auténtico grito de libertad equiparable a lo que en su momento fue declaración de independencia de Estados Unidos -hoy más que cuestionable- con respecto a la Corona Británica y era este el que tenía que ser aplastado lo antes posible, incluso obviando la reacción de los cubanos con la intervención militar de las Fuerzas de los Estados Unidos y el Caribe en octubre de 1983.

Una vez cumplida la misión restauradora de la situación colnial ejecutada bajo en gobierno Reagan -el gran aliado de Margaret Thatcher, recordemos-, Sir Paul, será restablecido en su condición de Jefe de Estado, como Representante en la isla de Su Majestad la Reina inglesa.

Estamos ablando del típico cipayo nuestros tiempos. Nacido el 4 de julio de 1935, Paul Scoon, se educó en la Escuela Anglicana de San Juan y en la Escuela Secundaria de Niños de Granada. Luego adquiriere una licenciatura en Artes en la Universidad de Londres. Completará su formación en el Instituto de Educación de la Universidad de Leeds y en la Universidad de Toronto. Sir Paul sirvió como Director de Educación y más tarde como Secretario Permanente en la Oficina del Primer Ministro antes de ser nombrado secretario del Gabinete, el cargo superior en el Servicio Civil de Granada. En 1973, fue propuesto para el puesto de Director Adjunto de ese ministerio neocolonial que es la Fundación Commonwealth en Londres, a la que renunció cuando se convierte en el Gobernador General de Granada. Nuestro hombre es arrestado brevemente durante el golpe de estado del 13 de marzo de 1979. Pero enseguida es devuelto a su pusto ya que el nuevo primer ministro, Maurice Bishop, quería mantener la membresía de Granada en la Commonwealth. Los dos hombres se convirtieron en compañeros de tenis. Existe un gran debate sobre si fue Scoon o no quien pidió la invasión a Granada. La realidad es que 27 de octubre de 1983, funcionarios de Washington difundían una carta, fechada el 24 de octubre, un día antes de la invasión, que presunetamente había escrito el Sr. Scoon solicitando la intervención armada de los vecinos del Caribe y de Estados Unidos y Granada. El documento se presentaba como demostración de que la invasión fue una acción policial multinacional, no un acto del imperialismo estadounidense. Su autobiografía de 2003, titulada “Survival for Service”, Scoon asegura que la carta del 24 de octubre no era suya, que había sido escrito en Barbados y entregada a él el 27 de octubre.Sin embargo reconoció que se las había ingeniado para pedir ayuda militar internacional a través de canales secretos.

El personaje por lo visto lo ha sabido hacer todo bien, ha sido honrado por la Reina en tres ocasiones: en 1970, cuando fue nombrado Oficial de la Orden Más Excelente del Imperio Británico (OBE); en 1979 cuando fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Orden más distinguida de San Miguel y San Jorge (GCMG); y en 1985 cuando fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO). Evidentemente sus servicios al imperialismo inglés han sido incalculables. Paul Scoon fallecer a los 78 años, el 2 de septiembre de 2013 en St. Paul’s, Granada.

El gobernador general Paul Scoon de Granada, izquierda, en 1983 anunciando a los miembros de un consejo de gobierno interino. Foto: Associated Press.

En otras palabras, el verdadero pecado del dúo Coard – Hudson, fue mucho más grave que el haber permitido u ordenado el asesinato de Maurice Bishop, cuyo cadáver, misteriosamente, nunca ha aparecido. Si estos hombres permanecieron permaneciendo durante décadas prisión, sin que el mundo moviéndose un dedo por ello fue por el mal ejemplo que dieron con el sacrilegio de haber usado los pocos días que estuvieron en el poder para hacer tambalear el poder colonial sobre su isla como nadie ha hecho desde entonces en ningún otro lugar de las Américas.

En el caso de General Austin Hudson, este se mantuvo en prisión desde octubre de 1983, hasta diciembre de 2008. Al que tampoco le fue bien fue al compañero Coard quien, desde su condena en 1983, y durante los 26 años de prisión que vivió se la pasó apelando a las Corte de Leyes británicas (vean quienes son los que mandan realmente en la isla) para demostrar la ilegalidad de su encarcelamiento.

Por su parte Bernard Coard, en un afán legalista que deja cortas las innumerables virtudes en prisión, del antiguo terrorista y luego presidente del Congreso Nacional Africano, fue capaz de asumir una conducta socrática, negándose incluso a escapar de la cárcel cuando en 2004 el huracán Iván destruyó la prisión, no hacía otra cosa que buscar la libertad dentro de la legalidad neocolonial. En una entrevista concedida en 2006 al periodista Leroy Noel, Bernad Coard se califica a sí mismo y a sus compañeros de prisión como los últimos presos de la extinta guerra fría, contrastando la actitud de los jueces y gobernantes con la de docenas de granadinos que fueron detenidos políticos de la Revolución que han sido capaces de solicitar reiteradamente, públicamente, la libertad de las personas que antaño fueron sus encarceladores.

El 7 de febrero de 2007 desde Londres se emitió una nueva sentencia su contra por el asesinato de Bishop, la sentencia de 30 años incluía el tiempo ya pasado en prisión, de tal forma no será hasta el 5 de septiembre de 2009, que Coard es puesto en libertad, dos años despues del militar que se supone estaba al mando del país cuando se ejecuta a Bishop.

Esto hizo de este hombre uno de los presos políticos encerrados por el colonialismo que más tiempo ha pasado en prisión y sin que la prensa, ni cubana, ni extranjera, nos lo dijera, como hacía, por ejemplo, con el “buen” Nelson Rolihlahla Mandela, que fuera tan amigo de la Reina de Inglaterra como de Fidel Castro, como si no existiera contradicción entre ambos.

Lo bueno es que el prisionero no perdió su tiempo en la cárcel, en ella escribió varios libros, entre ellos cinco dedicados a revelar que fue lo que realmente sucedió durante aquel octubre en Granada.

Es lo mismo que hizo Phyllis Evans Coard, su esposa de entonces, con el libro testimonial “U.S. War on One Woman My conditions of imprisonment in Grenada”, publicado originariamente por Karia Press en 1988. Ella sería liberada en el 2000 enferma de cancer.

En su obra la líder granadina -de cuyo injusto encarcelamiento sus hermanas feministas del mundo jámás dijeron nada- narra los maltratos sufridos por los prisioneros a manos de las fuerzas de ocupación. Estas humillaciones a los últimos presos de la guerra fía han sido documentadas y confirmadas por otras fuentes. Phyllis Evans, eleva la sifra de invasores a unos 20000 soldados, es decir 13000 por encina de los 7000 norteamericanos de los que siempre nos hablan. Acaso la diferencia provendría de los otros países caribeños incorporados a la agresión y de los que no se habla o solo se hace referencia a ellos en términos Genéricos. La presa política testimona la presencia de soldados jamaicanos entre sus guardianes. Nada de extrañar cuando se sabe que en la invasión del 25 de octubre de 1983, ademas de los norteamericanos partioparon tropas de un conjunto de países pertenecientes a la Mancomunidad Británica, las que conformas el llamado del Sistema de Seguridad Regional (RSS), así como la propia Jamaica. Dos años de de la invasión Granada se suma a las RSS. Todos estos paises compartem la misma condición de supeditación. Tomemos como ejemplo ese país “independiente”, que sertía jamica, y cuyo primer ministro, si bien es el jefe del gobiern (encargado y responsable politico de la administriación, no es el sino el o la monarca del Raino Unido quien se condisdera como su jefe del Estado. Como en Granada ese Jefe de Estado cuenta con su representante, un gobernador general, quie es el que aprueba en última instancia la fecha de las elecciones que propone el Primer Ministro. Evidentemente convenía a los intereses de Your Majesty, resolver de una vez el problema granadino.

En cuanto a Fidel Castro, este no les hará demasiado asco a la “contra” restablecida en el poder por los invasores. Pasado un tiempo prudencial buscará la reconciliación con esta y aquella descubriendo que el león no era tan fiero lo aceptará de buen grado. En agosto de en 1998, 15 años después de la invasión, y mientras los últimos gobernantes revolucionarios de la isla se podrían sin esperanzas de una salida en las ergástulas del colonialismo, el gobernante cubano era recibido en Granada con los brazos abiertos por un antiguo opositor al régimen de Bishop y por carambola a la injerencia cubana en la isla y el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, líder del Nuevo Partido Nacional un partido conservador nacido en 1984 de la unión de diferentes fuerzas de derecha que habían sido combatido La Nueva Joya desde el poder.

Al fallecer Fidel Castro, Keith Michel le hará llegar una sentida carta de Condolencia a su hermano Raúl y al pueblo cubano. Lleva fecha 26 de noviembre de 2016 y fue firmada en la capital granadina. En ella califica a Fidel Castro de gran líder revolucionario, recuerda las muchas veces que se reunió con él, incluido el honor de haberlo acogido oficialmente en St Georges en 1998 sentenciando que “en Fidel Castro, Granada tenía un amigo duradero y permanente”. Por supuesto que Fidel lo es, pero no por venir de donde crece la palma, sino porque quien medra en la Granada post revolucioneria es el establesimiento neocolonial al servicio del inglés.

Poco a poco se irá revelando la verdadera historia del rol jugado por el castrismo al servicio del imperio británico. Y no fue solo para rendir a los Boers en su última guerra contra los anglos usando para esto sus mercenarios entre los pueblos originarios del sur de África. La misión evidente fue la de derrotar al auténtico movimiento anticolonialista en Angola. Así y solo así se podrá convertir a larga a ese país, como ya se hizo con Mozambique (pese a sus respectivos pasados lusitanos) incluso con la muy afrancesada de Ruanda, en otro eslabón más de esa cadena de neocolonial conocida eufemísticamente como Commonwealth of British Nations. No por gusto la intervención cubana en Angola se realizó sin permiso y a espaldas de los supuestos amos de la isla entonces, los soviéticos.

En cuanto al gobierno que derrocó a Bishop, su verdadero pecado no fue haber sido estalinista como falsamente se informó, sino el haber depuesto al sacrosanto gobernador de la Isla impuesto desde antes de la revolución de la Nueva Joya, por la reina Isabel II de Inglaterra, es decir el haber dado un paso independentista equiparable al rescate temporal de las Malvinas, realizado por los militares argentinos un año antes y por tanto un mal ejemplo para el resto de la mancomunidad británica.

General Austin Hudson

Tanto el General Austin Hudson en su condición de Jefe de las Fuerzas Armadas Granadinas, como el profesor Bernard Coard, jefe civil de aquel efímero gobierno eque realizó la gesta caribeña debería ser tratado con la gloria reservada a los auténticos libertadores de las Américas más cuando pagó con casi 25 años de prisión por su hazaña. Pero quien le mete cabeza al asunto sin caer en desgracia con los auténticos amos de este mundo.



prisionero Bernard Coard

