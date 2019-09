El Plagio de El Taxi

El tema del plagio musical no es lo mío, pero acabo, sin quererlo, de detectar uno, del que no sabía una palabra. Me ocurrió escuchando la reseña que hacía un youtubero sobre la música de los noventas. De pronto veo el fragmento de un video con algo que me suena conocido, busqué en las redes su versión completa hasta dar con ella, es esta que lleva por título Chaka Demus & Pliers – Murder She Wrote

La pieza musical que conozco, casi idéntica, aunque con letra diferente y en forma de Reggaetón Cubaton es El Taxi, de Osmani García como coautor. Ella fue lanzada hace pocos años a la fama en su interpretación con Pitbull

La canción se incluye en el Álbum: Dale, lanzado 2015, y fue nominada al Premio Billboard de la Música Latina a la Canción del Año, Digital.

Para resolver el problema de quien plagió a quien he buscao encontrado la versión original de la pieza, se trata de un disco subido en forma de video a Youtube, lleva por título Bam Bam Riddim A.k.a Murder She Wrote Riddim Mix {FULL} 1992 MEGA MIX mix by Djeasy.

Buscando más información, descubro que el asunto del plagio ya era de dominio público mucho antes de mi “descubrimiento”. Miguel Baluja, lo había dado a conocer en Cibercuba con una nota titulada “El Taxi” de Osmani García y Pitbull ¿Es un plagio de esta canción de los 90’s?.

Por su parte Fabián Páez López intentó tirar la toalla infortunado Osmani en su artículo El Taxi’ y diez canciones que tampoco son un plagio. Aquí reconoce Páez la evidente semejanza entre el tema de Osmani y la canción Murder she wrote de Chaka Demus & Pliers, grabada en 1992; pero afirma que lejos de ser una simple copia, hacer distintas versiones de una canción sobre el mismo ritmo es impregnarse del ADN del dancehall jamaiquino. Es una manera diferente de aproximarse a las nociones de propiedad, originalidad y composición. En otras palabras, es una copia, muy culturosa y aproximativa, pero copia al fin. Una cosa es hacer una versión de una canción que siempre se reconoce, por ejemplo la que le didicaron a Jesus Cristo, con la misma música del Taxi, y otra cosa es apropiarse de la música de Murder she wroter cambiarle el título y hacerse pasar por el crador de toda la obra, no solo de su letra en Español.

Pese a lo viejo del descubrimiento el eco de la polémica no había sido tan grande, sospecho que gracias a los poderosos intereses comerciales que se mueven en la esfera de la música, particularmente comercial. Por lo menos yo no me había enterado.

En el ariculo de Rafa Pérez titulado Osmani García explota contra DJ Chino y Pitbull por “El Taxi” se se cita a Osmani García afirmando lo siguiente: “¡La música de El Taxi la hice yo con Dj Unic en la cocina de mi casa!”

Si Osmani se hubiera concentrado en reivindicar su letra, seguro no habría acumilado tanto karma. De paso se nos muestra en un video la “explosión” de Osmani García. Parece que el “creador” cubano había olvidando, quizás que el que roba a un ladrón tiene cien años de Perdón.

.

Anuncios