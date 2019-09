Madre añosa, madre quejosa

Mediaset en España publica un video con la periodista (entiéndase propagandista del sistema) Samanta Villar despotricando contra su propio sacrificio materno. Resulta que la señora publicó a principios del año un libro sobre la maternidad donde nos descubre que “tener hijos es perder calidad de vida” y se queja de que no se ha contado todo, solo la parte bonita de la experiencia maternal. Lo interesante, de la escritora es que hace su aporte en tiempos en los que ponderar como virtud el sacrificio maternal está prácticamente censurado en los medios occidentales. Cuando el feminismo arremete contra la condición de madre como uno de los males impuesto por la sociedad a la mujer y del que solo se libran aquellas que se consideran emancipadas.

Esperan a ser madres añosas para tener hijos arriesgando la salud de estos y cuando ya no les queda la energía que entregaron al patriarcado empresarial y ahora se queja de no poder con los chavalillos. Por eso la madre joven la hace talco con sus argumentos. Qué nivel de adoctrinamiento maltusiano sufren las pobres españolas como Villar, menos mal que estamos los hispanoamericanos para repoblar la madre patria. No es que sea “puerca” como le llaman sus detractores, es simplemente una persona manipulada por la ideología antinatalista que acaba de “descubrir” el sacrificio materno, valiente profesional. Dice que prefiere ser cuidadora de mentiras (periodista a cadena perpetua) que de bebes que crecen en un dos por tres. Deja que seas una vieja cagalitrosa y sean esos hijos los que te den una vida digna.

