Lo que se le escapa en una charla a Juan Eslava Galán

Casa de América, institución madrileña, publicó el 23 de julio de 2019, un video con la presentación libro La conquista de América contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Al autor le acompañaba el también escritor Arturo Pérez Reverte.

En apariencia se trataría de un acto reivindicativo de la hispanidad, algo inesperado dentro del establecimiento cultural de La España actual. Realmente hay datos interesantes, que cuestionan las doctrinas nacionalistas o indigenistas que imperan en las universidades de América y Europa cuando se habla de Iberoamérica, por ello vale la pena ver dicho material.

Lamentablemente no todo lo que reluce es oro, y la mencionada charla, con la que comienzo esta entrada, no carece de trampas algunas que destaco con el siguiente comentario que dejé en el sitio del video.

La desgracia no es que los protestantes tuvieran imprenta, que también tuvieron los católicos encabezados por los Austrias, sino que el negrolegendarismo y autoodio permeó a los intelectuales de los territorios que un día formamos el imperio, peor que esto es el culto al británico del que no se cura ni Eslava cuando nos suelta que por cínicos los ingleses son mejores actores que los españoles, ciertamente un actor no expresa sus verdaderos sentimientos como hace el frío británico, en cambio expresa sentimientos de otros, en su caso del personajes, para lo cual está mejor preparado un artista de origen latino (para incluir a nuestros parientes portugueses, franceses, italianos y esta rumanos) que cualquier anglosajón. Lo peor de todo es el lastre nacionalista que hace a un hispano ibérico o americano, sentirse superior que otro, solo porque le tocó vivir bajo otra bandera, por lo general de diseño masónico en última instancia creado por cipayos al servicio del imperio británico, a este mal no escapan por supuesto los súbditos actuales del borbonato decadente, una dinastía cuyo sangriento y artero trasplante a nuestro imperio principio del final de la grandeza hispana. A ver dónde está el historiador “espabilado” que tiene los limones de poner esto en blanco y negro.

Pongamos remedio a este desatino cerrando con otra charla sin desperdicio, la ofrecida recientemente por la historiadora María Elvira Roca Barea, autora de libro Imperiofobia y leyenda negra quien hemos tenidos den La Tertulia de Estocolmo, un programa que también puede servirnos de ayuda.

En este caso mede despido con la de Roca Barea que tuvo lugar la Universidad Internacional Méndez Pelayo, el 2 de agosto de 2019, bajo el título de El uso político de la historia de España.

Aquí además de adentrarnos en la historia moderna de España, sobre todo en el proyección de la reconquista como tema alegórico en la guerra civil española, se nos dan algunos principios de acercamiento al pasado que nos ayudaría a cambia una leyenda negra, no por otra rosa como sugiere, Reverte en el primer video que hoy pasaría en España, sino la transformación de un mito creado en el extranjero por algo tan difícil de alcanzar en nuestro tiempo, incluso para autores como Eslava Galán desviados de la ortodoxia, como es la verdad histórica.

